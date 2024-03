Zemědělce zklamalo jednání s Výborným, koalice podle ministra o pomoci jedná

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Jednání s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) dnes podle zemědělců nepřineslo konkrétní návrhy pomoci farmářům, zemědělské organizace tak vyzvaly k přípravě protestu v Praze. Výborný večer ČTK sdělil, že o pomoci aktuálně jedná koalice a výsledky jednání chce ministr sdělit zemědělcům v pátek. Agrární komora (AK ČR) a Zemědělský svaz (ZS) dnes představili médiím pět požadavků vůči vládě a Výbornému. Ministr v reakci na ně uvedl, že podporuje třeba navýšení unijní pomoci nebo požadavek na nekrácení národních podpor.

Prezident AK ČR Jan Doležal od dnešního jednání očekával konkrétní návrhy pomoci českému zemědělství. "Ale já jsem tam slyšel jen nějaké obrysy," řekl novinářům. Jednání proto označil za zklamání. AK ČR a ZS vyzvaly zemědělce, aby zahájili přípravu na protestní akce 7. března v Praze. Pokud však Výborný předloží konkrétní návrhy na podporu zemědělství, protest se konat nemusí, řekli zástupci organizací.

Ministr zemědělství po jednání se zemědělci uvedl, že vláda plánuje letos zacílit na střední zemědělské podniky investiční podporu v objemu až tří miliard korun. "Na tom panuje koaliční shoda. Některé věci jsou ale ještě v jednání. Aktuálně probíhá koaliční debata nad některými nástroji, které by zemědělcům pomohly," sdělil večer Výborný ve vyjádření pro ČTK. "Výsledek očekávám v průběhu několika hodin, zemědělce s ním seznámím v průběhu zítřka (pátku)," doplnil.

Právě do pátku má AK ČR podle dřívějšího usnesení svého představenstva rozhodnout o případném svolání protestů farmářů. Prezident komory před jednáním s Výborným řekl, že AK ČR nejspíš vyzve k protestům zemědělců. Traktory by podle něj pravděpodobně vyjely do ulic velkých měst, zejména Prahy a Brna. Z údajů na webu Prahy vyplývá, že ZS na březen ohlásil několik shromáždění. Ve čtvrtek 7. března jsou nahlášené akce před ministerstvem zemědělství, úřadem vlády, na Malostranském a Václavském náměstí a také na Letenské pláni. Konkrétní podobu protestní akce by zástupci zemědělců měli představit v úterý. "Pokud by pan ministr přišel opravdu s konkrétními návrhy, tak se ta demonstrace nemusí konat," uvedl předseda ZS Martin Pýcha.

Novinářům představili zástupci AK a ZS pět požadavků vůči Výbornému a vládě. Požadují podpořit zaměstnanost na venkově, nekrátit podporu pro životní pohodu zvířat a vrátit zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem, případně nedanit evropské provozní dotace. Čtvrtým požadavkem je, aby vláda aktivně hájila zájmy českých zemědělců ve vazbě na obchodní dohodu s Ukrajinou, a posledním požadavkem maximální možné navýšení mimořádné pomoci zemědělcům, pokud to Evropská komise umožní.

"Co se týče témat zmíněných zástupci zemědělských organizací, podporuji, aby Evropská komise navýšila podporu zemědělcům z evropského rozpočtu," sdělil následně Výborný. "Pokud jde o dovozy zemědělských komodit z Ukrajiny, nově bude prodloužení bezcelního režimu obsahovat omezení v oblasti dovozu kuřecího masa, cukru a vajec. Podporuji i to, aby podobné omezení platilo i v případě obilovin. Pokud jde o požadavek na nekrácení národních podpor, podařilo se mi je pro letošní rok udržet na úrovni loňského roku," doplnil.

Společná zemědělská politika Evropské unie vyžaduje podle premiéra Petra Fialy (ODS) změnu, aby se evropští zemědělci kvůli unijním regulacím nestali nekonkurenceschopnými. Fiala to řekl při dnešních interpelacích ve Sněmovně. Vláda je podle něj připravena upravit podporu českých zemědělců tak, aby nebyla nevýhodná pro středně velké podniky v porovnání s ostatními. Podle premiéra je potřeba nastavit takové podmínky, aby se na trhu mohli uplatnit všichni.

