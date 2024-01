Zemědělci ve Francii blokují dvě dálnice, večer je přijme premiér Attal

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Zemědělci na jihu Francie už čtvrtým dnem pomocí balíků slámy záměrně zpomalují dopravu na dálnici A64. Největší francouzské zemědělské odbory FNSEA oznámily, že v blokádách silnic a demonstracích hodlají pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné. Pěstitelům a chovatelům vadí zejména finanční zátěž a přísné ekologické normy, které považují za nepřiměřené. Od vlády žádají konkrétní změny. Dnes večer se s vedením odborů i představiteli Mladých zemědělců sejde nový francouzský premiér Gabriel Attal, pro něhož to bude první velká zkouška od jmenování do funkce před dvěma týdny, píše agentura AFP.

Blokády se soustředí do regionu Okcitánie na jihu Francie, desítky zemědělců od čtvrtka večer blokují dálnici A64 mezi městy Toulouse a Bayonne na pobřeží Atlantského oceánu. Dopravě brání hradbou postavenou z balíků sena, kterou dnes ráno někdo navíc podpálil. Pořadatelé protestu odmítli odpovědnost za založení požáru a zdůraznili, že dopravu neblokují kompletně, ale jen ji zpomalují, píše Le Figaro. Od dnešního rána zemědělské stroje blokují i příjezd k jaderné elektrárně Golfech, ležící 50 kilometrů severně od Toulouse.

"Hněv, který vyjadřujeme, není nic nového. Nejde jen o francouzská opatření, ale také ta evropská, která se připravují. Zemědělci chtějí obnovit určitou formu důstojnosti své profese, mluvit o příjmech a o konkurenceschopnosti," uvedl předseda FNSEA Arnaud Rousseau.

Šéf Mladých zemědělců (JA) Arnaud Gaillot varuje, že jestli vláda nebude otevřená jednání, může to znamenat "začátek velkého zemědělského hnutí".

Farmářům se v prosinci pokusila vyjít vstříc tehdejší premiérka Élisabeth Borneová, když odborům oznámila, že upustí od zvýšení daní na pesticidy a zavlažování. Její krok podráždil ekologické organizace a skupiny zabývající se ochranou kvality vody.

Francouzská vláda je teď pod tlakem, protože zemědělské protesty se rychle šíří celou Evropou. Proti rostoucí daňové zátěži spojené s unijní "Zelenou dohodou pro Evropu" se bouří pěstitelé a chovatelé v Německu, Polsku, Nizozemsku nebo Rumunsku. Situaci dál zhoršuje vysoká inflace a konkurence ukrajinského dovozu zemědělských plodin, píše AFP. Protesty se dnes chystají také v Londýně, britští pěstitelé ovoce a zeleniny budou demonstrovat před parlamentem proti dle jejich názoru nespravedlivým nákupním smlouvám, které je vážou k supermarketům.

