Zemědělci vyjeli na protest proti politice ČR i EU do regionů a k hranicím

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Na protest proti evropské i národní agrární politice dnes čeští zemědělci vyjeli do regionů a k hranicím s Polskem a Německem. Protestní akce mají podobu jízd zemědělské techniky či veřejných shromáždění a na většině míst podle mluvčí Agrární komory ČR Barbory Pánkové skončí kolem poledne. Farmáři organizátorům nahlásili účast asi 1600 strojů. Náměstkovi ministra zemědělství Miroslavu Skřivánkovi chtěli ráno v Trutnově předat seznam svých požadavků, Skřivánek se ale ze schůzky kvůli pracovním povinnostem omluvil. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v reakci na dnešní protesty uvedl, že pokud budou v Česku pokračovat, vláda pro zemědělce nemá připravené žádné "záchranné balíčky". Dnešní akce zemědělců v Česku byly klidné, místy načas blokovaly dopravu. Čeští zemědělci se dnes připojili k evropským protestům, kterými chtějí upozornit na podle nich neřešené problémy pěstitelů a chovatelů. Protesty se konají u příležitosti jednání Evropské rady, které bude ve čtvrtek, a účast v nich avizovali zemědělci z Polska, Německa, Nizozemska či Belgie. Třeba polští zemědělci na protest proti klimatické politice Evropské unie a proti levnému dovozu potravin a zemědělské produkce z Ukrajiny naplánovali na dnešek přes 500 silničních blokád po celé zemi. V Česku měli dnes organizátoři protestů nahlášeno nejvíce strojů, přes 400, v Jihočeském kraji. Dalších zhruba 200 jim oznámili ve Středočeském a Olomouckém kraji. Počet protestujících Agrární komora ráno odhadla na zhruba 1700. Požadavky, které měli farmáři předat Skřivánkovi v Trutnově, jsou podle Pánkové směsicí bodů od organizátorů a místních zemědělců. V zásadě by ale měly kopírovat požadavky, které zástupci nevládních zemědělských organizací předali už dříve Výbornému. Zemědělci požadují podpořit zaměstnanost na venkově slevami na sociálním pojištění, vrátit daň z nemovitosti na úroveň před konsolidačním balíčkem, zrušit danění evropské provozní dotace z prvního pilíře společné zemědělské politiky Evropské unie a omezit dovoz ze zemí mimo EU. Dalším požadavkem zemědělců je nekrátit národní podpory a požadavek, pokud Evropská komise umožní navýšit mimořádnou pomoc zemědělcům z evropských nebo národních zdrojů, aby tak Česká republika učinila v maximální možné míře. Zemědělci podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala potřebují urychlenou pomoc. Jejich největším problémem je podle něj v současné době to, že nemohou prodat loňskou úrodu, která jim zůstala ve skladech. "Jak nemůžeme úrodu prodat, tak nám docházejí peníze. Za měsíc dva dojdou zemědělcům peníze," řekl dnes Doležal. Výborný dnes zopakoval, že vláda letos přidá 550 milionů korun na životní pohodu zvířat či příští rok podpoří dvěma miliardami korun zaměstnanost na venkově slevami na sociálním pojištění. V čem se ale se zemědělci neshodne, je podle něj vrácení daně z nemovitosti na úroveň před konsolidačním balíčkem. "Kdybychom začali rozebírat konsolidační balíček, tak by to prostě nedopadlo dobře," řekl ministr v ranním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. V tiskovém prohlášení ministerstva zemědělství následně uvedl, že Česká republika bude usilovat o to, aby Evropská komise přistoupila k nějakému krizovému balíčku pomoci. "Pokud se opět nic nepohne, hovoří se o dalších protestech okolo dubnového veletrhu Techagro v Brně a další budou směřovat k termínu evropských voleb (začátek června)," řekl dnes ČTK šéf krajské agrární komory a předseda Osecké zemědělské a obchodní společnosti Jaroslav Šíma. Dále se zvažuje srpnová výstava Země živitelka v Českých Budějovicích. Čeští zemědělci jsou podle předsedy Zemědělského svazu (ZS) Martina Pýchy připraveni protestovat do konce funkčního období současné vlády. Požadavky, které spolu s dalšími oborovými organizacemi svaz nedávno předložil Výbornému, podle něj ale nemusí být splněné všechny. Je vůle domluvit se na kompromisu, řekl Pýcha v rozhovoru s ČTK. Evropská komise minulý týden navrhla zrušit některé ekologické požadavky na zemědělce. Pánková tvrdí, že rozhodnutí Evropské komise Agrární komora ČR vítá, přišlo ale pozdě a návrhy řeší jen část problémů zemědělců, kterých je jinak mnoho. Zisk zemědělců podle aktualizovaného interního průzkumu ZS klesne v letošním roce proti roku 2023 zhruba o polovinu na 4,2 miliardy korun, řekl ČTK už dříve Pýcha. Loni zisk zemědělských firem meziročně klesl z 22 miliard korun na 8,7 miliardy korun, tedy o 60,5 procenta. ZS se tak podle Pýchy potvrdilo očekávání za minulý rok. "Tedy, že asi 29 procent zemědělců skončilo ve ztrátě," uvedl. Ke konci loňského roku bylo v Česku podle ministerstva zemědělství evidováno zhruba 61.000 zemědělských podnikatelů. Poslední demonstrace českých zemědělců byla 7. března v Praze a podle mluvčí Agrární komory se jí zúčastnilo 3000 až 4000 zemědělců a 1000 zemědělských strojů.

