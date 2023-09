Zemřel zoolog a spolutvůrce večerníčků o zvířatech Aleš Toman

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ve věku 67 let zemřel v noci ze čtvrtka na pátek jihlavský zoolog a spolutvůrce večerníčků Aleš Toman. Po návratu z Afriky podlehl komplikacím po nákaze malárií, řekli ČTK tvůrce večerníčků a Tomanův přítel Václav Chaloupek a Lidmila Stellová z cestovní agentury Stella Travel Agency, pro kterou Toman pracoval. Chaloupek o tom informoval i na svém facebookovém profilu. O úmrtí informoval portál Moje Jihlava.

"Na malárii zemřel můj kamarád Aleš Toman. Nejspíš jste ho většinou znali. Je to ten zoolog Aleš, který v seriálu Madla a Ťap hledal na Šumavě zbloudilé zvířecí kamarády. Znali jsme se přes 30 let, Aleš mi kdysi půjčil malou vydřičku, Vydrýska, který nás vlastně seznámil. Natočit večerníček o vydře byl nápad, který jsme dostali ve stejnou dobu nezávisle na sobě oba. Byli jsme spolu dvakrát v Botswaně, Zimbabwe, Namibii a JAR, také v Egyptě a natáčeli přírodu a zvířata. Před několika roky pro mne natáčel i gorily v Ugandě, v zemi, ze které se nedávno vrátil a která se mu stala osudnou," uvedl na facebooku Chaloupek.

Toman zemřel podle Stelllové v noci ze čtvrtka na pátek. Do Afriky podnikl přes 60 cest. "Aleš byl teď v Ugandě, nevím, jak je to dlouho, co se vrátil. Měl nějaké zdravotní problémy, šel k doktorovi... ve středu už ležel na ARO. Do Ugandy vezli dárky do nějakého sirotčince, je pravděpodobné, že tam to chytil. Dělal průvodce na různá místa, byl to parťák," řekl ČTK Chaloupek.

Toman byl zoolog, ornitolog, fotograf, znalec Afriky a průvodce. Vystudoval obor Systematická biologie a ekologie na olomoucké Přírodovědecké fakultě a jako zoolog pracoval v jihlavské a plzeňské zoo. Působil i v jihlavském útulku pro zvířata. Věnoval se ornitologii a ochraně a výzkumu vydry říční. V Africe byl poprvé v roce 1993, později tam jezdil pravidelně. Z večerníčků se podílel na sériích Madla a Ťap nebo seriálu Podivuhodná cesta ježka Aladina.

"Poznali jsme se náhodou, když já jsem sháněl jeho telefonní číslo, ale on to moje našel dřív, protože se mu líbil ten večerníček o lišce. Napadlo ho, protože tenkrát dělal ochranu vyder, že bych mohl točit něco o vydře. Napadlo nás to současně. Pak jsme se skamarádili, byli jsme dvakrát v Africe na jihu. Byli jsme spolu v Egyptě. Aleš pro mě točil, já jsem mu ukazoval, jak se některé věci natáčí. Byl to takový kamarád, který bydlí daleko, občas jsme si zavolali, ale pořád jsme jeden o druhém věděli. Bylo to (zpráva o Tomanově smrti) jako rána, jako pecka z čistého nebe, protože jsem věděl, že se vrátil a byl v pořádku. Ta malárie je holt svinská nemoc, která každý rok zabije miliony lidí. Ale že na to doplatí zrovna ten Aleš a zrovna v době, kdy chtěl pomalounku přestávat dělat průvodce, kdy to chtěl hodně omezit a do Afriky jezdit méně...," řekl ČTK Chaloupek.

