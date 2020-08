Zkamenělé rostliny a stromy z lomu na Mostecku budou v muzeu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Sev.en Energy Vědci z Národního muzea si odvezli výběr z exponátů, které horníci střádali řadu měsíců. "Nejlepší, co jsme si mohli vybrat, jsou fosilizované kmeny z původních rašelinišť. Jedná se o různé typy stromů, přednostně o tisovce. Většinou jsou odhadovaného stáří dvacet osm milionů let," uvedl vedoucí oddělení paleontologie Národního muzea Jiří Kvaček.

Zkamenělé rostliny a stromy z lomu Vršany u Mostu se stanou součástí nové paleontologické expozice Národního muzea v Praze. Nálezy jsou staré miliony let. Exponáty našli horníci při těžbě uhlí v povrchovém lomu. ČTK o tom informovala Eva Maříková z těžební společnosti Sev.en Energy.

Zaměstnanci lomu jsou na možnost nálezu vzácných minerálů a fosilií připravováni. "Včas odhalí, že by se mohlo jednat o miliony let starý exponát, jsou při práci pozorní a postupují velmi odpovědně. Je především jejich zásluha, že můžeme Národnímu muzeu zkameněliny nabídnout," uvedl geolog těžební společnosti Petr Šulcek.

Fosilie slouží vědcům z celého světa. "Některé kusy, které jsme získali z lomu Vršany, jsou ale vhodné k vystavení a stanou se součástí nové paleontologické expozice, jejíž otevření je naplánováno na jarní měsíce příštího roku," uvedl Kvaček.

Zkamenělé stromy Vršanská uhelná už věnovala například Oblastnímu muzeu Most nebo muzeu v Ústí nad Labem.

