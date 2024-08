Složité organismy se na Zemi mohly objevit mnohem dříve, než si vědci mysleli

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jason Hollinger / Flickr Pokud je teorie o raném živočišném životě správná, miliardy let staré formy života se podobaly dnešním hlenkám - amébovitým organismům.

studie skupina vědců

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Živočišný život mohl na Zemi vzniknout až o 1,5 miliardy let dříve, než se doposud myslelo. Tvrdí to, podle kterých jejich teorii podporují nové důkazy nalezené ve skalách v západoafrickém Gabonu. Tyto organismy ale podle nich žily jen v tehdejším vnitrozemském moři, nerozšířily se globálně a nakonec vymřely, píše server BBC.Většina odborníků se shoduje, že živočichové se na Zemi poprvé objevili zhruba před 635 miliony lety. Mezinárodní tým pracující v Gabonu ovšem tvrdí, že v tamních horninách objevil důkazy o podmínkách vhodných pro živočichy už před 2,1 miliardy let. BBC podotýká, žezveřejněná v odborném časopise Precambrian Research je odklonem od tradičního pojetí vývoje mnohobuněčných organismů.

Objev s dosud nevysvětleným původem pochází z Franceville v Gabonu, kde odborníci před deseti lety identifikovali vrstvy sedimentů, které by mohly být tvořeny zkamenělými živočišnými organismy. Vědci s pomocí hlubokých vrtů v okolních horninách nalezli stopy po kyslíku a fosforu, který by mohl raným organismům sloužit jako potrava.

Pokud je teorie o raném živočišném životě správná, miliardy let staré formy života se podobaly dnešním hlenkám, slizovkám - amébovitým organismům, řekl BBC vedoucí studie Ernest Chi Fru z velšské Cardiffské univerzity.

"Nejsem proti myšlence, že před 2,1 miliardy let existovaly složitější živiny, ale nejsem přesvědčen, že by to mohlo vést k takové diverzifikaci, která by utvořila složité organismy," domnívá se naopak odborník Graham Shields z londýnské univerzity UCL, který se na výzkumu nepodílel.

Přečtěte si také | Nejstarší suchozemští plži žijí na Zemi desítky milionů let. Přes moře cestují v peří ptáků

"Říkáme, podívejte se, máme tu zkameněliny, máme tu kyslík, to podnítilo vznik prvních složitých živých organismů," uvádí Chi Fru. Stejný proces je podle něj pozorovatelný před 635 miliony lety.

reklama