Zlínská zoo láká návštěvníky na čtyři mláďata kapybar, největších hlodavců světa

Přirozeným domovem kapybar jsou bažinaté oblasti a močály v okolí velkých řek a jezer jižní Ameriky.

Zlínská zoologická zahrada láká návštěvníky na čtyři mláďata kapybar, největších hlodavců světa. Na svět přišla v květnu, v prvních týdnech po narození však zůstávala v chovatelském zázemí. Nyní už je zájemci mohou vidět ve výběhu přímo pod ubikací a také na novém travnatém prostranství, které je součástí expozice Jaguar Trek. Zoo ve Zlíně aktuálně chová devět kapybar, řekl zoolog Václav Štraub.

Mláďata jsou podle něj ihned po vrhu dokonale vyvinutá. "V současné době se jim perfektně daří. Samice se o ně stará. Už přijímají i pevnou potravu. Je zajímavé, že už dokážou i plavat," uvedl zoolog. Porodní váha kapybar se pohybuje okolo 1,5 kilogramu, březost samice trvá pět měsíců.

Zlínská zoo chová kapybary 35 let. Poprvé se jí mláďata podařilo úspěšně odchovat v roce 2002. "Jsou to přísně rostlinožravá zvířata. Takže v naší zoo dostávají mnoho zeleniny, dostávají granulát, dostávají seno. Takže to je to, co jim k životu stačí. Dále jsou to velcí vyznavači vody a plavci, takže všechna zvířata v naší zoo mají prostorné bazény," řekl Štraub.

Kromě chovného páru a jeho letošních mláďat návštěvníci ve výběhu mohou vidět také odrostlé mládě z loňska, téměř roční samičku. Její dva sourozenci, samečci, obývají letní expozici kapybar s rybníkem v dolní části zoologické zahrady.

Přirozeným domovem kapybar jsou bažinaté oblasti a močály v okolí velkých řek a jezer jižní Ameriky. Vyskytují se od Panamy po severní Argentinu. Na hlodavce dorůstají úctyhodných rozměrů, v dospělosti se délka jejich těla pohybuje kolem 130 centimetrů a vážit mohou 70 až 80 kilogramů.

Kapybary se živí travinami, vodními rostlinami, výhonky mladých dřevin nebo ovocem. Výborně plavou. Na jedno nadechnutí vydrží pod hladinou až deset minut, ve vodě se i páří. Žijí většinou ve skupinách s jedním dominantním samcem. Dospívají v 15 měsících, v lidské péči se dožívají až 12 let.

