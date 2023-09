Zlínská zoo v sobotu otevře expozici Kerala věnovanou asijské fauně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zlínská zoologická zahrada v sobotu otevřela expozici Kerala věnovanou asijské fauně. Vznikla proměnou původní asijské voliéry a rozšířením výběhu medvědů pyskatých. Zahrada expozici pojmenovala podle svazového státu v jižní Indii, který patří mezi přírodní perly Indie a celého Orientu, sdělila ČTK mluvčí zoo Romana Mikešová.

Kerala nabídne podle zástupců zahrady chovaným zvířatům komfortní chovatelské podmínky a maximální prostor. "Velkoprostorová voliéra, která na délku měří 40 a na šířku 25 metrů, se stane domovem pro zástupce mokřadních druhů asijských ptáků, např. vzácně chované marabu indomalajské, nesyty bílé a nesyty indomalajské, pelikány skrvnozobé nebo pižmovky bělokřídlé. Proto její podstatnou část tvoří jezírko s ostrůvky zeleně. Návštěvníkům zde brzy představíme i zástupce asijských papoušků, které budeme chovat poprvé v historii zoo. Pro medvědy pyskaté jsme připravili komfortní odpočinkový brloh, který je propojen se stávajícím výběhem a který umožní uvidět medvědy i v zimním období," uvedl ředitel zahrady Roman Horský.

Expozici doplní vyhlídka pro návštěvníky s pohledem do voliéry a na umělecké prvky z Indie. "Chtěli jsme návštěvníkům dopřát pocit, že se skutečně ocitli v Indii, že vstupují do indického chrámu a z bezprostřední blízkosti pozorují místní zvířata. Socha boha Ganéši, chrliče v podobě draků, vyřezávané dřevěné vstupní dveře a portály, obložení z lateritu, indická hudba, to vše nám pomůže vytvořit autentickou atmosféru," doplnil Horský.

