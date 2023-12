Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zlínská zoologická zahrada získala nového samce jaguára amerického. Jmenuje se Akabo, je mu 19 měsíců a jeho jméno v mayštině znamená tma, Akabo je totiž opravdu černý jak tma, sdělila ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová.

"Samec Akabo se narodil ve francouzské zoo Parrot World na začátku dubna 2022 společně se svým bratrem jménem Baalam. Zatímco Akabo získal po matce Emmě melanistickou, tedy černě zbarvenou srst, Balaam po otci Ti Punch zdědil klasické zlatohnědé zbarvení," uvedla mluvčí. "Máme velkou radost, že po dohodě s koordinátorem chovu jaguárů byl pro zlínskou zoo vybrán právě Akabo, tedy černý jaguár. Je to krásný, velmi statný samec, váží 85 kilogramů," uvedla hlavní zooložka Zoo Zlín Markéta Horská.

Do zlínské zoo dorazilo zvíře v listopadu. Trasu dlouhou 1300 kilometrů řidiči zvládli za 15 hodin. "Jaguár přicestoval v bezpečnostní bedně, ve které jsme jej přenesli přímo k ubikaci. Po otevření vstupu do ubikace netrvalo ani pět minut a Akabo z transportní bedny vyšel do svého nového domova. Okamžitě začal procházet celou ubikaci, očichal snad každé místo," uvedla Horská. Podle chovatelů a záznamů z kamerového systému zvládl jaguár převoz i aklimatizaci na nové prostory dobře. "Přijímá potravu, v sobotu s chutí spořádal celého králíka, pije, vyměšuje, zkrátka vše potvrzuje, že Akabo je v naprostém pořádku. To je nyní pro nás ta nejdůležitější zpráva," uvedla Horská.

Následující dny Akabo strávil ve vnitřní expozici Jaguar Treku. "Dopřejeme mu dostatek času a klidu, aby si zvyknul na nový prostor a na přechod mezi jednotlivými vnitřními ubikacemi. Teprve poté přistoupíme k vypuštění do venkovního výběhu. Vše bude velmi pozvolné a bude záležet jen a jen na Akabovi," uvedla po jeho příjezdu zooložka.

Následoval kontakt se samicí Yunou. Ta na něj reagovala od počátku pěkně, snažila se navázat přes pletivo kontakt. Od tohoto týdne už jsou společně ve výběhu.

Zahrada otevřela expozici Jaguar Trek loni na jaře. Komplex nabízí vnitřní ubikaci i venkovní výběh pro jaguáry, s rozlohu přes 2000 metrů čtverečních. Jde zřejmě o největší expozici pro jaguáry v Evropě. Původně ji s Yunou obýval i samec Danny, který však uhynul loni o vánočních prázdninách, příčinou bylo zaškrcení a zauzlení střev. Zahrada měla poté přislíbeného nového samce.

