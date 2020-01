Zlínský kraj podpořil loni 4 miliony Kč zadržení vody v lesích

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Evgeniya Uvarova / Shutterstock Zlínský kraj podpořil loni více než čtyřmi miliony korun zmírňování následků sucha v lesích. / Ilustrační foto

Zlínský kraj podpořil loni více než čtyřmi miliony korun zmírňování následků sucha v lesích. Dotaci rozdělil mezi 52 žadatelů. Peníze jsou určeny na lesnické činnosti, které vedou ke zvýšení odolnosti a rozmanitosti lesních porostů a také k zadržení vody v krajině, řekl včera novinářům hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Osvědčily se podle něj především podzemní nádrže pod strouhami přes lesní cesty. "Je to vykopaná díra vyplněná propustným materiálem, tedy kamenivem, kde se zachytí voda při velkých deštích a postupně se potom do půdy uvolňuje. Je to velmi jednoduché, potřebujete k tomu jeden bagr a nákladní auto, ale zdá se, že to je zatím nejlepší způsob, jak zadržet vodu v lese, aby z něj neunikala," uvedl hejtman.

Na usměrňování odtoku a vsakování vody u lesních cest získalo 16 žadatelů dotaci 2,63 milionu korun. Dotaci na sázení vhodných dřevin a zřizování oplocenek ve výši 1,39 milionu korun rozdělil kraj mezi 36 žadatelů. Letos má hejtmanství na podporu zmírnění následků sucha v lesích vyčleněno 7,5 milionu korun.

