Zlínský kraj rozdělí na výměnu kotlů 270 milonů Kč mezi 1871 žadatelů

Zlínský kraj rozdělí v dalším kole programu na výměnu kotlů téměř 270 milionů korun mezi 1871 žadatelů. Dotace jsou určeny na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za ekologičtější způsoby vytápění v nízkopříjmových domácnostech. Přidělení dotací schválili krajští radní, smlouvy s úspěšnými žadateli budou uzavírány od ledna, sdělil ČTK zástupce kraje Jan Vandík.

Starý kotel mohou lidé vyměnit za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním nebo s určitými omezeními za plynový kondenzační kotel. "O dotaci si mohly zažádat nízkopříjmové domácnosti, kde jeden člen v loňském roce vydělal maximálně 170 900 korun čistého příjmu, nebo domácnosti složené ze seniorů, kteří pobírají starobní důchod, či z osob pobírajících invalidní důchod 3. stupně. Dále pak i domácnosti, kde je žadatelem nezletilá osoba či student denního studia do 26 let nebo žadatel pobíral od 1. ledna 2020 do předložení žádosti dávky v hmotné nouzi či příspěvek na bydlení," uvedl náměstek hejtmana Lubomír Traub (ODS).

Kraj přijímal žádosti o dotace od poloviny června do konce srpna, přišlo 2045 žádostí. Zaměstnanci krajského úřadu kontrolovali splnění podmínek a způsobilost žádostí. Největší zájem byl o výměnu starého kotle za ruční kotel na dřevo a za tepelné čerpadlo. Ve 46 případech žadatelé nesplnili podmínky, případně svou žádost stáhli. Ve 128 případech je kraj vyzval k doplnění žádostí.

Zlínský kraj doposud měl tři programy dotací na výměnu kotlů, bylo vyměněno 4977 kotlů a proplaceno necelých 557 milionů korun.

