Zoo Brno kvůli nestabilnímu svahu musela zavřít cestu k lední medvědici

Brněnská zoologická zahrada musela kvůli nestabilnímu svahu uzavřít cestu k expozici lední medvědice, návštěvníci proto oblíbenou šelmu nyní naživo neuvidí. Zvířata jsou ale v pořádku a nebezpečí jim nehrozí, informoval mluvčí zoo Michal Vaňáč.

Zahrada cestu uzavřela na základě odborného posudku a rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Důvodem je nestabilní svah za voliérou orlů východních. "Stav svahu se monitoruje řadu let. V poslední době se výrazně zhoršil a bohužel dospěl do stádia, které ohrožuje zdraví lidí. Ve spolupráci s vedením zoo hledáme řešení, jak situaci vyřešit a cestu co nejdříve opět zpřístupnit. Pokud by se zájemci chtěli na lední medvědici Coru přesto podívat, mohou si otevřít webové stránky zoo, kde nepřetržitě funguje přímý přenos z její expozice," uvedl náměstek primátorky města Brna Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

"V tomto případě nebylo na co čekat. Komunikaci jsme uzavřeli v úterý odpoledne hned po doručení rozhodnutí stavebního úřadu. V něm odborník varuje před nestabilitou svahu, která ohrožuje návštěvníky i zaměstnance. Sesuv je stále aktivní, může tak kdykoliv dojít k nečekanému uvolnění kamene," uvedla ředitelka Zoo Brno Radana Dungelová..

Vaňáč uvedl, že všechna zvířata jsou v pořádku a nebezpečí jim nehrozí. Orla východního zoo přesunula, zamířil do liberecké zoo. Medvědice zůstala v expozici.

Cora se u návštěvníků těší značné oblibě. V minulosti se stala matkou pěti medvíďat, zvláště ta první z nich, dvojčata Bill a Tom, se v roce 2008 stala velkou atrakcí. V roce 2012 se pak narodili Kometa a Nanuk, naposledy v roce 2015 medvědice Noria. Expozice ledních medvědů je opravená, od roku 2020 se zvětšila plocha i hloubka bazénu, novinkou byl vybudovaný vodopád.

