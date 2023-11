Zoo Plzeň otevřela sladkovodní expozici Rybí archa pro ohrožené druhy ryb

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Vad víz / Vad víz / Wikimeda Commons Blatňák tmavý - druh, o kterém se říká, že zapomněl vyhynout.

Expozici s 16 sladkovodními akvárii s ohroženými druhy ryb otevřela plzeňská zoologická zahrada v horní části areálu pod statkem Lüftnerka. Rybí archa představuje ryby z celého světa, které jsou v přírodě ohrožené nebo už zcela vymizely a přežívají jen v chovech akvaristů. Expozice je ukázkou toho, že k záchraně některých ohrožených druhů může přispět každý člověk i doma v bytě. Díky akvaristům se totiž podařilo i některé druhy ryb, které na desetiletí z přírody vymizely, vrátit zpět, řekl ČTK zoolog Tomáš Peš.

"Koncipovali jsme to tak, že z mnoha ohrožených oblastí jsme pro návštěvníky připravili biotopní akvárium, takže tu uvidí třeba ukázku kamerunské řeky, potoka v Austrálii, tůně v Mexiku nebo jezírka na Haiti," popsal expozici Peš. V akváriích žijí desítky druhů často nenápadných drobných rybek. V sousední místnosti, která je běžně nepřístupná, jsou v akváriích ty nejvzácnější a nejohroženější druhy, o jejichž množení zoo usiluje.

Některé z rybek se v přírodě desetiletí nevyskytovaly, podařilo se je ale vrátit zpět. "Máme tady dva druhy, které se v nedávné době podařilo v Mexiku vrátit do přírody, když přežily jen díky akvaristům. Do přírody se vrátily po víc než 20 letech, například skifie žlutá, protože se zlepšily podmínky pro její život a protože ryb bylo díky akvaristům i mexickým institucím dost na vypuštění," řekl Peš.

Expozice ale ukazuje i druhy ryb, které přežívají jen v akváriích a už se nemají kam do přirozeného prostředí vrátit. "Máme tu například jeden druh halančíkovce z Mexika, jehož lokalita vyschla, a jednoho halančíkovec ze Sahary z Alžírska, kde také jeho biotop vyschl a není ho už kam vrátit. Z evropského hlediska je to jeden endemický druh perlína z Rumunska. Je to ryba, která žila jen v jednom teplém prameni, který vyschl, ale obrovskou náhodou a štěstím byly ryby kvůli výzkumu v maďarském institutu v akváriu, kde je rozmnožili a daří se je tak už desítky let zachovat pro budoucnost," řekl Peš.

Z Česka je v expozici zastoupen druh blatňák tmavý, o němž se říká, že je to druh, který zapomněl vyhynout. Pochází z vývojově staré čeledi, díky chovu v Rakousku se ho podařilo vrátit do přírody v Lednici na Moravě.

Nová expozice obsahuje kromě akvárií i popisky s druhy ryb i některé příběhy jejich osudů. Lidé se také dozvědí, jak mohou sami přispět dlouhodobým a trpělivým chovem některého ohroženého druhu k jeho záchraně a přežití a možná v budoucnu i návratu do přírody.

