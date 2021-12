Zoo v Praze na Štědrý den navštívilo asi 5200 lidí, mnohé přilákal vánoční program

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha Pes pralesní v zoo Praha.

Zoologickou zahradu v Praze navštívilo ve Štědrý den asi 5200 návštěvníků. Vyplývá to z informací na webu zoo k její návštěvnosti k 14:00, kdy se pokladny zahrady uzavřely. Někteří návštěvníci u vstupu do areálu řekli ČTK, že si zahradu projdou sami s rodinou. Další měli v plánu zúčastnit se vánočního programu, který zoo pro návštěvníky připravila. Lidé se do 16:00 mohli dívat na komentovaná krmení zvířat a setkat se s chovateli u expozic vybraných druhů. Zájemci mohli do zoo donést rovněž jedlé dárky pro zvířata a využít zvýhodněného vstupného, kdy děti do 15 let zaplatily jednu korunu.

Speciální vánoční program zahájilo setkání u Rákosova pavilonu, kde zástupci zahrady zájemcům řekli zajímavosti ze života papoušků druhu nestor kea. Zájem byl o účast na komentovaném krmení klokanů obrovských a rudokrkých v expozici Darwinův kráter. Sledovalo ho zhruba 70 dětí a dospělých. Podobně velká skupina návštěvníků se sešla u tučňáků Humboldtových. V odpoledních hodinách následovalo podle programu, který zoo představila mimo jiné na svém webu, setkání u psů pralesních a slonů indických. Ve speciálním vystoupení se představili i lachtani jihoafričtí.

Mnozí se rozhodli zvířata chovaná v areálu trojské zahrady obdarovat jedlými dárky. Pracovníci zahrady od nich nedaleko hlavního vstupu do zoo vybírali zvláště ovoce a zeleninu. Mezi dary se v připravených přepravkách, do nichž pracovníci zoo dary ukládali, objevily rovněž piškoty nebo suché pečivo. Vybrané dobroty se zvířatům rozdělí po vánočních svátcích, jak avizovali zástupci zoo. Například v roce 2019 lidé zvířatům přinesli celkem zhruba pět přepravek suchého pečiva, 33 přepravek jablek, 20 přepravek vlašských ořechů, 17 přepravek salátů či 11 přepravek piškotů. Loni byla akce omezená kvůli vládním opatřením souvisejícím s pandemií covidu-19.

Na setkání u zvířat se lidé mohou těšit i na Boží hod a druhý svátek vánoční. Komentovaná krmení se budou konat i na Nový rok a speciální program je pro návštěvníky připravený i na 2. ledna. Na Tři krále budou po zoo chodit Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří budou dětským návštěvníkům rozdávat drobné dárky, a v plánu je i krmení velbloudů dvouhrbých.

Zoo v pražské Troji patří mezi turisticky nejnavštěvovanější místa. Kvůli pandemii covidu-19 však zaznamenala úbytek návštěvníků. Loni do zahrady zavítalo 851.623 lidí, tedy o téměř 605.000 méně než v roce 2019.

