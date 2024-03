Zoo Zlín se opět podařilo odchovat čáje chocholaté, jde o chovatelský úspěch

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pracovníkům zlínské zoologické zahrady se podařilo znovu odchovat čáje chocholaté. Zoo tak navázala na úspěšné odchovy v letech 2015 a 2023, rodičovský pár nyní pečuje hned o dvě mláďata. Tito statní ptáci z Jižní Ameriky patří mezi poměrně hojně chované druhy v zoologických zahradách, odchovy mláďat jsou však stále ojedinělé. Pro zlínskou zoo to proto znamená velký chovatelský úspěch. Obě dvě mláďata zdárně prospívají, informovala ČTK mluvčí zoo Romana Mikešová.

Čáje chocholaté chová zlínská zoo od roku 2004. První úspěšný odchov oslavila po 11 letech. "První mládě se nám podařilo odchovat v roce 2015. Byl to pro nás mimořádný úspěch, věřili jsme, že jej dokážeme zopakovat. Jenže následovala dlouhá pauza, i když jsme se snažili pro čáje vytvořit co nejlepší chovatelské podmínky," uvedl zoolog Václav Štraub.

Zahrada nejprve přesunula čáje do rozlehlé voliéry, následně přistoupila k úpravě krmení. "Čáje jsou dlouhodobě považovány za takový chovatelský oříšek. V našem případě jsme zavedli řadu změn v chovu, krmnou dávku vylepšili zeleným krmením v podobě polníčku, rukoly, listového špenátu. Možná právě toto vše přispělo k odchovu dvou mláďat v roce 2023. Z letošního opětovného úspěchu máme velkou radost, je to pro nás jednoznačně významný chovatelský počin," doplnil Štraub.

Čáje chocholaté letos zahnízdili ve druhé polovině ledna, kdy samice snesla tři vejce. "Dvě vejce byla oplozená, odchov jsme od samého počátku ponechali na rodičovském páru. Mláďata se vylíhla na začátku března. Rodičovský pár se naprosto osvědčil, malé čáje zdárně prospívají a jsou ve skvělé kondici. V době hnízdění a odchovu mláďat však nesmíme pár vůbec rušit. Při ohrožení totiž ptáci neustupují, ale aktivně útočí. Často se tak stává, že při obraně na mládě šlápnou nebo jej poraní ostruhou na křídle," dodal zoolog.

Domovem ptáků jsou močálovité krajiny Bolívie, jižní Brazílie až po střední Argentinu. Patří do skupiny takzvaných kamišů, kteří tvoří zvláštní podřád řádu vrubozobých. Jsou to robustní ptáci, dospělí jedinci váží kolem čtyř kilogramů, dorůstají do výšky až 90 centimetrů. Zvláštností jsou dvě velmi ostré, dlouhé a zahnuté ostruhy v ohbí křídel. Pro čáje je také typický pronikavý hlas, který se nese až tři kilometry daleko. Dovedou velmi dobře plavat, jsou i zdatnými letci. Žijí v menších hejnech, které však tvoří jednotlivé páry. Partneři spolu zůstávají po celý život, společně také pečují o mláďata.

Zoo Zlín je zřejmě jediná zoo na světě, která má v kolekci všechny zástupce čeledě kamišovitých. Kromě čájí chocholatých návštěvníci v areálu zoo uvidí také vzácně chované čáje bělolící, a především kamiše růžkaté, doplnila mluvčí zoo.

