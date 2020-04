Zoologické zahrady mohou od pondělí otevřít venkovní části. Olomoucká a liberecká zoo to nestihnou

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | ZOO Liberec Liberecká zoo nezvládne od pondělí otevřít pro návštěvníky své venkovní prostory, jak jí to umožňuje rozhodnutí vlády.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Podle původního harmonogramu měly být venkovní části tuzemských zoologických zahrad otevřeny až 25. května, od 8. června i pavilony. Vláda ale ve čtvrtek schválila zrychlení uvolňování restrikcí a rozhodla, že zoo budou moci zahájit provoz venkovních částí už příští týden v pondělí. Návštěvníci do nich tedy mohou chodit už skoro o měsíc dříve.

Některé zoo však v pondělí nestihnou otevřít. Například liberecká zoo nezvládne od pondělí otevřít pro návštěvníky své venkovní prostory, jak jí to umožňuje rozhodnutí vlády. Nestihne totiž nabrat sezonní pracovníky a navíc dokončuje rekonstrukci povrchů cest v dolní části zahrady, dnes to sdělila mluvčí zoo Barbara Tesařová. Předpokládá, že otevřít ji bude možné někdy během příštího týdne.

"Děkujeme vládě, že to takto urychlila, ale nečekali jsme, že to bude takto brzo," uvedla Tesařová. Podle ní potřebuje zoo k otevření pár dnů navíc. "Důvody jsou dva. První je, že nestihneme během víkendu nabrat všechny sezonní pracovníky na obsluhu bister či toalet," řekla. Druhým je, že v dolní části zahrady se dokončuje oprava takzvaného náměstíčka zhruba za pět milionů korun. V dezolátním stavu tam byly inženýrské sítě v zemi a obnovu potřeboval i povrch cest. "Když bychom teď upravili stavbu tak, aby tam mohli chodit i návštěvníci, tak se to protáhne. Zkusíme urychlit stavbu, aby skončila co nejrychleji," dodala.

O dřívější otevření liberecká zoo spolu s dalšími zahradami v zemi usilovala, výzvu zaslaly zahrady i vládě. Ztrátu do konce dubna odhadovala liberecká zoo na šest milionů korun. Ředitel zoo David Nejedlo ocenil, že v těžké chvíli pomohli dárci. "Velice si vážíme každého materiálního i finančního příspěvku. Mezi dárci se dokonce často vyskytují i senioři, majitelé restaurací a kaváren nebo členové záchranných složek, kteří sami zažívají nelehké období," uvedl.

Jenom krmiva pro zvířata věnovali dárci zoo přes půl tuny. Dostala 100 kilogramů rýže, 180 kilogramů luštěnin či deset sklenic medu i více než 1000 vajec. "Tak obrovskou vlnu solidarity a nezištné podpory ze strany veřejnosti jsme vůbec nečekali. Lidé klepali na naše dveře téměř neustále," uvedla zooložka Petra Bolechová. Další přispěli finančně. "Během posledních týdnů mnohonásobně stoupl počet zájemců o podporu chovu vybraných druhů zvířat a drobní dárci již podpořili zahradu částkou cca 300.000 korun," uvedla Tesařová. Zároveň se podle ní zvyšuje počet prodaných vstupenek, které ale lidé nevyužijí a nechají propadnout ve prospěch zoo. "Od minulého týdne se jich prodala více než stovka," dodala.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Olomouc Tygr ussurijský v ZOO Olomouc.

Také zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce v pondělí neotevře své brány návštěvníkům, protože rozhodnutí vlády o předčasném zmírnění restrikcí přišlo nečekaně. Pracovníci zoologické zahrady chtějí provoz areálu pečlivě připravit, aby minimalizovali riziko nákazy koronavirem v řadách návštěvníků a zaměstnanců. O termínu otevření by se mohlo rozhodnout na jednání krizového štábu Olomouce, který zasedá příští týden v úterý. Dnes to řekla mluvčí zoo Iveta Gronská.

"V pondělí neotevřeme. Zoo musí nejprve předložit krizovému štábu Olomouce seznam režimových opatření a hygienických standardů. Krizový štáb zasedá až v úterý. Nehodláme to řešit za chodu zoo. Chceme, aby lidé v zoo byli v bezpečí a eliminovalo se riziko nákazy," uvedla Gronská.

Vláda o dřívějším otevření zoo podle Gronské rozhodla nečekaně a vedení svatokopecké zoo potřebuje na přípravu opatření ještě nějaký čas, aby před otevřením zahrady nic nepodcenilo. Musí například zajistit stojany s dezinfekcí, roušky pro prodavače, instalovat informační cedule či připravit nový provozní řád. Zoo také čeká na informace, jakým způsobem budou moci lidé platit ve stáncích uvnitř zoo.

Přípravy na otevření podle Gronské komplikují časté změny pravidel, které zoo musí zohlednit například v provozním řádu. "Do včerejška bylo povoleno srocování dvou lidí, nyní je to deset. Děláme ale maximum pro to, abychom otevřeli co nejdříve," podotkla Gronská. O termínu otevření by mohlo být rozhodnuto příští týden.

Za první měsíc preventivního uzavření olomoucká zoo přišla na tržbách o více než dva miliony korun, ztráty jsou nyní ještě vyšší. Zoo musela omezit investice, aby měla peníze na základní provozní výdaje. Zoo na Svatém Kopečku patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Zřizovatelem zahrady je olomoucký magistrát, který dotuje její provoz. Zahrada si vlastními aktivitami vydělá zhruba půlku částky potřebné na provoz.

reklama