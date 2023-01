Zoopark v Chomutově láká návštěvníky na medúzárium s osmi akvárii

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přebudováním někdejšího pavilonu nočních živočichů vzniklo v Zooparku Chomutov medúzárium s osmi akvárii. Investice byla 2,6 milionu korun, nejdražší byly speciální nádrže dovezené ze zahraničí. Na jejich dodávku se čekalo dlouho. I to je jedním z důvodů, proč se na zhruba 160 medúz budou moci návštěvníci poprvé přijít podívat asi o měsíc a půl později, než zoopark předpokládal, uvedla ředitelka zoo Věra Fryčová. V ČR jde o druhé medúzárium a o první expozici svého druhu v zoologické zahradě.

"My jsme řešili, co vlastně s tím prostorem uděláme, protože když se tady rozsvítilo, tak bylo vidět, že to nemůžeme nechat v tom stavu, v jakém to bylo," uvedla Fryčová. Některé expozice v noktuáriu ani nebyly zaplněné. Lidé navíc často k nočním živočichům ani nezavítali, protože pro ně po letech přestali být zajímaví, podotkla ředitelka. Mezi nápady bylo i vytvoření mořského světa nebo umístění akvárií s rybami z českých vod. "Říkali jsme si, že bychom chtěli něco, kde se návštěvníci i zastaví," řella Fryčová. Podle ní je medúzárium i mimořádná záležitost, která není k vidění v žádné jiné české zoo. Některé zoologické zahrady žahavce chovají, mají však po jednom akváriu.

Akrylová akvária vyrobená v Japonsku jsou uvnitř zaoblená, protože medúzy nejsou příliš dobří plavci. "Proud kopíruje tvar akvária, takže medúzy jsou pouze unášeny tím proudem. V tomto největším akváriu jsou proudy dva, které jdou proti sobě," uvedl chovatel medúz Adam Krampera stojící u tři metry dlouhé nádrže o objemu asi 1500 litrů. Hranatá akvária nejsou pro tyto mořské živočichy vhodná, medúzy by se totiž nedokázaly dostat z jejich rohů. Žahavci krmí chovatelé artémiemi, tedy drobnými korýši, které zaměstnanci v zázemí medúzária sami chovají. Krampera uvedl, že některé druhy se budou moci rozmnožovat i v uměle vytvořených podmínkách.

Náročná byla pro zoopark také příprava vody v nádržích, medúzy jsou totiž na kvalitu vody velmi náročné a jakýkoli výkyv může způsobit jejich úhyn. "Medúzy jsou tvořeny zhruba z 97 procent z vody, to je to, co způsobuje, že jsou strašně náchylné. Do vody v akváriu se nesmí dostat vůbec žádná chemie a ani jiné věci, které tam nemají co dělat," doplnil k jedné z hlavních zásad při chovu medúz Krampera, jenž se chovu žahavců věnuje několik let. Kromě toho, že pomohl s vybudováním medúzária v Chomutově, dodává nádrže a zvířata i do zahraničí. "Největší zájem o ně je v Kanadě a USA. Každý den dodáme několik medúz nebo nějaké akvárium," řekl s tím, že zájem o nevšední mazlíčky výrazně vzrostl.

Do zooparku loni zavítalo téměř čtvrt milionu lidí. Medúzárium letos nebude jedinou novinkou, přibude ještě tygr, který má být dalším zpestřením návštěvy zoo v Chomutově. Medúzárium se veřejnosti poprvé otevře v pátek v 9:00. Zoopark vybral druhy žahavců žijících v Baltském, Středozemním a Severním moři, aby zachoval chov zvířat z palearktické oblasti.

