Zoopark Zájezd odchoval mláďata brokesie růžkaté. Zřejmě jako první zoo vůbec

Zoopark Zájezd na Kladensku odchoval v únoru mláďata brokesie růžkaté, což je jeden z nejmenších druhů chameleonů na světě. Podle dostupných informací jde zřejmě o první odchov v zoo, uvedl mluvčí zooparku Daniel Koleška.V zooparku se zatím vylíhla dvě mláďata. V dospělosti budou měřit tři až pět centimetrů, nyní mají asi 1,5 centimetru. "První mládě se vylíhlo v sobotu 22. února. Další následovalo hned za pár dní. Inkubační doba trvala jenom 50 dnů, což nás velmi překvapilo. Běžně se vejce chameleonů inkubují i sedm měsíců," uvedl kurátor chovu Jiří Marek ml. Zájezdští chovatelé mají v inkubátoru ještě několik dalších vajec, u kterých očekávají líhnutí v dalších dnech a týdnech.

"Tento odchov je pro nás o to cennější, protože brokesie růžkatá se vyskytuje i v rezervaci Vohimana, kde spolupracujeme na ochraně chameleonů společně s organizací Caméléon Center Conservation," dodal Koleška. Rezervace je na Madagaskaru.

Mláďata brokesie jsou hnědošedě zbarvená a na těle mají výrůstky, které jim dodávají vzhled kousku kůry či klacíku, a tím i perfektní kamufláž. Navíc podle chovatelů s oblibou předstírají smrt a při neopatrné manipulaci okamžitě spadnou na zem do vegetace, kde se ukryjí. "Musíme být při práci s nimi opravdu opatrní. Přirovnal bych to ke stavbě modelu lodi v lahvi. Uděláte jeden prudší pohyb a malé brokesie spadnou do listí, kde hrají mrtvé a doufají, že je nenajdete, ztratíte zájem a brzy odejdete," doplnil kurátor. Hned po vylíhnutí si brokesie jsou schopné shánět potravu, kterou tvoří čerstvě vylíhlí cvrčci, mušky octomilky nebo drobní chvostoskoci.

Zoopark Zájezd je otevřený každý den. Návštěvníci mohou v jeho teráriích a voliérách vidět největší druhovou kolekci ze všech zoologických zahrad na světě. Kromě toho i několik druhů lemurů, surikaty, ohrožené druhy plazů, raritní pěvce a barevné žáby z Jižní a Střední Ameriky, veverky v průchozí voliéře a mnoho dalšího.

