Zemědělská politika EU se má více zaměřit na podporu malých farmářů, uvádí zpráva

Zemědělská politika Evropské unie by se měla více zaměřit na podporu malých farmářů. Spíše než trestat zemědělce za to, co dělají, by pak měl podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové fungovat princip nejrůznějších pobídek a finančních odměn. Uvedla to dnes v Bruselu při představení závěrečné zprávy týkající se strategického dialogu o budoucnosti zemědělství EU.Strategického dialogu se účastnilo celkem 29 členů - různých organizací či uskupení, zástupců malých farmářů, velkých firem, odborů i ekologických organizací od mocné farmářské lobby Copa-Conega až po Greenpeace. Zprávu s názvem Společná perspektiva pro zemědělství a potraviny v Evropě předložil předseda skupiny Peter Strohschneider.

Dokument posuzuje jednotlivé výzvy, kterým zemědělský sektor čelí, a následně dává soubor doporučení. Právě tyto návrhy budou přitom podle šéfky unijní exekutivy vodítkem pro práci Evropské komise při utváření její vize pro zemědělství a výživu, která má být předložena během prvních 100 dnů druhého funkčního období předsedkyně von der Leyenové.

Strategický dialog probíhal devět měsíců a všechny strany se následně shodly na textu právě dnes představené zprávy. "Výsledek tohoto strategického dialogu ukazuje, že je možné překonat polarizovanou debatu a vytvořit důvěru mezi velmi různorodými zúčastněnými stranami," uvedla Ursula von der Leyenová. "Komise nyní jejich nápady pečlivě prozkoumá. Všichni chceme na našem kontinentu prosperující potravinářský a zemědělský sektor," dodala.

Zmínila, že Evropská komise v uplynulých měsících již určitá ulehčení pro zemědělce představila, například zrušila některé ekologické požadavky, a bude v tom i nadále pokračovat. Komise tak reagovala na protesty zemědělců, kteří si stěžovali na nedostatečné výdělky, byrokracii, rostoucí náklady i podmínky při hospodaření na půdě.

