Ždánický les je na jihovýchod od Brna na pomezí Hodonínska a Vyškovska. Sousedí například s Litenčickou pahorkatinou či Kyjovskou pahorkatinou.

Způsob hospodaření ve Ždánickém lese na jihu Moravy bude šetrnější, na desetině lokality budou vyhlášena i maloplošná chráněná území. Vyplývá to z memoranda, které dnes na nejvyšším vrchu území podepsali ministři zemědělství Marek Výborný a životního prostředí Petr Hladík, hejtman kraje Jan Grolich (všichni KDU-ČSL), generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík a zástupce ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Pavel Pešout. Ekologové způsob hospodaření v lese dříve kritizovali, memorandum přivítali. Finální podoba způsobu hospodaření bude hotová do konce letošního roku."Změní se způsob hospodaření. Bude jemnější, šetrnější, nebudou tady holoseče, bude se pracovat jiným způsobem s tím lesem. Zároveň zhruba na deseti procentech území, Ždánický les má 10 000 hektarů, to znamená zhruba na 1000 hektarech, budou vyhlášena maloplošná chráněná území. A to buď smluvní formou ochrany, to je v kompetenci Jihomoravského kraje, nebo zákonnou formou ochrany, což je v kompetenci ministerstva životního prostředí," uvedl Hladík.

Ekologové a aktivisté dříve způsob hospodaření v lesích kritizovali. Podle nich Lesy ČR v lokalitě postupovaly nešetrně a kácení bylo intenzivní. Představitelé Lesů ČR i ministerstva zemědělství tvrzení odmítali. Také dnes ministr Výborný uvedl, že dosavadní obhospodařování Ždánického lesa bylo podle odborníků z Lesů ČR i Agentury ochrany přírody a krajiny v souladu se zákonnými povinnostmi. "Nicméně do budoucna chceme využít inovativnější postupy pro uchování a podporu druhové pestrosti a posílení funkcí lesa jako významného krajinného prvku a ekologického systému důležitého nejenom pro tento region," uvedl Výborný.

Členka petičního výboru iniciativy Živý les pro živý region Zuzana Veverková podpis memoranda přivítala. "Jsme velmi spokojení s tím, co se tady podařilo během velmi krátké doby, tedy za rok a čtvrt, zajistit. To memorandum vnímáme jako výhru pro náš region, pro naši přírodu. Chtěli jsme, aby ten les měl možnost být více chráněný a aby v něm byly aplikovány šetrnější způsoby hospodaření, a přesně tyto věci jsou obsahem memoranda," řekla ČTK Veverková. Doplnila, že petici proti předchozímu způsobu hospodaření v lese podepsalo asi 3000 lidí.

Memorandum o zlepšení péče a ochrany Ždánického lesa přivítala i ekologická organizace Greenpeace ČR. "Je třeba ocenit snahu obou ministrů o zlepšení ochrany Ždánického lesa. Nicméně se jedná jen o jeden les a staré cenné porosty je třeba chránit v celém Česku a je to i jedna z mála možností jak naplnit cíle 10 procent striktní ochrany území, ke kterému jsme se zavázali na globální i evropské úrovni," uvedl koordinátor kampaně Zachraňme přírodu Jan Freidinger.

