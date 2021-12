Zubra si k Vánocům dávají desítky lidí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Köpping / Michal Köpping / Česká krajina První narozené zubří mládě v Milovicích v roce 2020.

Zubr evropský je největším suchozemským savcem Evropy. Člověk tento druh po první světové válce v přírodě vyhubil a přežil jen díky chovům v zajetí. Odtud se zubři postupně začali vracet zpátky do přírody. O zubrech u nás a možnosti je adoptovat informuje spolek Česká krajina.V roce 2015 přijelo do milovické rezervace prvních osm zubrů. V současné době v unikátní stepní lokalitě žije 32 zubrů, několik odchovaných zvířat přitom ochránci přírody bezplatně poskytli do dalších rezervací v České republice i v zahraničí. Milovická rezervace se zařadila za sedm let k nejvýznamnějším chovům zubrů nejenom v České republice, ale i v celé Evropě. Získané finanční prostředky poslouží k dalšímu rozvoji této unikátní rezervace, převozům zvířat do dalších lokalit v České republice i v zahraničí nebo přípravě nových rezervací velkých kopytníků.

Zubři a další velcí kopytníci navíc pomohli se záchranou vzácné přírody a mnoha ohrožených druhů. Jen počty mladých hořců křížatých, vzácné, modře kvetoucí rostliny, díky pastvě vzrostly v nejstarší často rezervace o více než 5500 procent, počty ohrožených motýlů modrásků hořcových Rebelových se zvýšily o 1700 procent.

Rezervace velkých kopytníků vznikla v roce 2015 na rozloze 40 hektarů. V současné době dosáhla velikosti 350 hektarů a je největší svého druhu v České republice. V době svého vzniku se stala světově nejsledovanějším českým projektem, o kterém opakovaně psala média na pěti kontinentech. Včetně prestižních médií jako New York Times, Washington Post nebo BBC. Projekt získal také několik prestižních ocenění, včetně Ceny Josefa Vavrouška nebo Ceny za udržitelnost SDGs.

Ochranářská organizace České krajina nabídla adopci zubrů v rezervaci velkých kopytníků u Milovic jako dárek na poslední chvíli. Zájem veřejnosti je podle Dalibora Dostála z České krajiny velký, přestože se nejedná o levný dárek. Nejvyšší cena končí na částce 10 000 korun. Zubry přes dárcovský portál adoptovaly v prvních dnech po spuštění kampaně desítky lidí.

