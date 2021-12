Mýty a fakta o počasí, vodě a ovzduší Zdroj | CHMI Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Zdroj | CHMI Mýtus V nakladatelství Českého hydrometeorologického ústavu právě vychází nová publikace s názvem Mýty a fakta o počasí, vodě a ovzduší. Jedná se o srozumitelně psanou, populárně naučnou knížku, která si klade za cíl vysvětlit jednoduchou formou různé mýty či zajímavosti v oblasti počasí, vody a kvality ovzduší.Kniha je rozdělena na tři tematické celky. V první sekci o počasí se dozvíte například to, zda se od pusy kouří pouze když mrzne, zda bývá teplota nejnižší uprostřed noci, zda je horší tajfun či hurikán nebo například jestli se studenou frontou vždy přichází ochlazení a naopak. Ve druhé části věnované vodě Vás možná překvapí odpověď, zda voda teče pouze směrem z vyšších poloh do nižších, jestli je rak indikátorem čisté vody, zda se v povrchových vodách může vyskytovat koronavirus, ale i to, zda se například stoletá povodeň vyskytuje jednou za sto let. V poslední části věnované kvalitě ovzduší najdete řadu zajímavostí – je horší kvalita ovzduší ve městech či na vesnicích? Venku či uvnitř? Znečišťuje nejvíc ovzduší doprava, průmysl nebo je to snad něco zcela jiného? Mají elektromobily nulové emise? Zdroj | CHMI a fakta. Výše uvedené otázky jsou jen část z téměř stovky, které v knížce najdete. Autory knížky jsou pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu, kteří vycházeli zejména ze svých zkušeností získaných během komunikace s veřejností. Knížku můžete objednávat přímo v nakladatelství ČHMÚ na adrese nakladatelstvi@chmi.cz. Ukázku z knihy si můžete prohlédnout zde. reklama red



tisknout poslat Sdílet Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.