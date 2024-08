Válka se Zemí: Zamyšlení nad dokumentárním filmem Josefa Šmajse Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Denis Tabler / Shutterstock Planeta Země Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Následující řádky čtenáři stručně představují obsah nového dokumentárního filmu „Válka se Zemí“.1 Jedná se o apelativní a alarmující snímek, který tematizuje globální konflikt lidské civilizace s mateřskou planetou.Teoretickým východiskem dokumentu je filosofický koncept evoluční ontologie, jehož autorem a dlouholetým propagátorem je brněnský filosof Josef Šmajs. Evoluční ontologie je nejen obecnou filosofickou teorií bytí, ale i reflexí neustále se prohlubující ekologickou krizi. V tomto dokumentu je divákům objasněna příčina této krize, kterou je střet člověkem vytvářené kultury s přírodou. Prudká expanze umělé kultury na úkor přírody činí bohužel možnost naší sebezáhuby reálnou. Člověk je totiž nedílnou součástí přírody a pokud má jako biologický druh prosperovat, pak jeho perspektiva závisí na „zdravotním stavu“ Země. Edukativní rozměr „Války se Zemí“ spočívá v tom, že srozumitelným způsobem objasňuje vznik, rozvoj a řešení dnešní existenciální krize. Pomáhá divákovi zorientovat se ve složité problematice globálního ekologického konfliktu, jak v rovině pojmové, tak v rovině praktické, konativní. Nadřazenost člověka nad přírodou nelze spatřovat v tom, že je vrcholem evoluce biosféry a vlastníkem Země, jak je nám účelově podsouváno soudobou vědou a politikou, ale v tom, že má vrozenou schopnost vytvářet umělé bytí – kulturu. Současná podoba kultury však neodpovídá našim zájmům, ale jde naopak proti nim. Není totiž kompatibilní s hostitelskou přírodou, rozvíjí se na její úkor a tím existenciálně ohrožuje svého tvůrce – člověka, tedy nás všechny. Východisko z této situace je jediné. Chceme-li sami přežít a zachovat příznivé podmínky pro život příštích generací, musíme se vzdát nadřazeného antropocentrického způsobu myšlení a nahradit ho myšlením, které bude uctivé k přírodě. V zájmu sebezachování musíme uznat primát přírody jako svébytného systému s vlastní hodnotou, která je zcela nezávislá na zájmech člověka. V této souvislosti je ve filmu poukázáno na nutnost takzvané biofilní transformace kultury. Je třeba změnit protipřírodní orientaci naší kultury, změnit její vnitřní informaci, opustit její predátorské nastavení, které je ve stávající situaci destruktivní. S přírodou nesmíme bojovat, ale spolupracovat. Snímek „Válka se Zemí“ je kritikou letargické, reklamami přesycené konzumní společnosti, kritikou krátkozrakých politických systémů posedlých ekonomickým růstem. Je proto i kritikou vzdělávacího systému. Právě konzervativní, obsahově zastaralý způsob vzdělávání, který přeceňuje duchovní tradici lidstva vede k úspěšnému zakrývání konfliktu kultury s přírodou. Dnešní žáci a studenti se ve školách s evoluční ontologií nesetkají, a proto neznají příčinu ani způsob řešení ekologické krize. Budou to však právě oni, kteří pocítí její důsledky a budou nuceni čelit jejím výzvám. Dokument „Válka se Zemí“ není lichotivý ani líbivý. Odhaluje totiž široké veřejnosti pravdu o stavu světa. Dozrál však čas, řečeno slovy klasika, probudit se z dogmatického spánku a přijmout zodpovědnost za své dílo. Právě ambiciózní projekt, kterým „Válka se Zemí“ bezesporu je, by v tomto ohledu mohl být velmi přínosný. Dejme mu tedy šanci. Snímek byl odvysílán na ČT 2 dne 18. 8. 2024. Je v archivu České televize, kde je možné jej dohledat. reklama Jana Létalová Autorka vyučuje na Pedagogické fakultě MU v Brně.

tisknout poslat Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.