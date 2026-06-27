ČHMÚ spouští inovovaný systém varování před nebezpečím požárů
Čtyři pilíře hodnocení požárního nebezpečí
První část hodnotí míru vysušení vegetace a povrchových vrstev půdy. Dlouhodobý nedostatek srážek a vysoké teploty způsobují vysychání vegetace, která se stává snadněji zápalnou a podporuje šíření požáru.
Ani velmi suchá krajina sama o sobě nezaručuje vznik požáru. Systém proto zohledňuje také aktuální meteorologické podmínky, jako jsou teplota a vlhkost vzduchu, vítr a nedávné srážky, které ovlivňují pravděpodobnost vzniku a šíření požáru.
Pokud vznikne požár, jeho další vývoj významně ovlivňuje počasí. Silný vítr, vysoké teploty a velmi suchý vzduch mohou způsobit rychlé šíření ohně a ztížit jeho hašení. Tato část systému hodnotí potenciální intenzitu a rychlost šíření požáru.
Nejnebezpečnější situace nastávají tehdy, když je atmosféra nestabilní a podporuje intenzivní proudění vzduchu nad požárem. V takových případech může docházet k velmi dynamickému chování požáru, rychlým změnám směru šíření nebo vzniku rozsáhlých kouřových sloupců. Tyto jevy mohou významně komplikovat zásah hasičských jednotek.
Na základě kombinace všech uvedených faktorů vydává ČHMÚ dva stupně varování:
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• Nízký stupeň nebezpečí závažného požáru
Podmínky jsou příznivé pro vznik a šíření požárů ve vegetaci. V případě vzniku požáru se může rychle šířit a způsobit značné škody.
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• Vysoký stupeň nebezpečí závažného požáru
Podmínky jsou mimořádně příznivé pro vznik a rychlé šíření požárů. Požár může dosahovat vysoké intenzity, šířit se na velké vzdálenosti a způsobovat významné škody.
Počet dnů s vysokým požárním nebezpečím v České republice v posledních desetiletích roste. Zvyšující se teploty, častější období sucha a výskyt extrémních meteorologických situací zvyšují pravděpodobnost vzniku rozsáhlých požárů vegetace.
Nový systém proto představuje důležitý nástroj pro včasné informování veřejnosti, orgánů krizového řízení, vlastníků lesů, zemědělců i dalších subjektů, které mohou být vznikem a šířením požárů ovlivněny.
Cílem varování není předpovídat samotný vznik požáru, ale upozornit na situace, kdy by případný požár mohl mít závažný průběh a mít významné dopady. Takové situace jsou z pohledu ochrany obyvatel a krajiny nejrizikovější a vyžadují zvýšenou pozornost veřejnosti i odpovědných institucí.
Nový systém předpovědi nebezpečí závažných požárů vegetace vychází z poznatků získaných během čtyřleté účasti odborníků z oddělení biometeorologických aplikací ČHMÚ v evropské iniciativě Destination Earth (DestinE), kde se podíleli na vývoji pokročilých metod pro předpověď požárů vegetace. Díky tomu se nejnovější evropské poznatky promítají do operativní výstražné služby ČHMÚ.
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