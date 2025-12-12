Historické budovy mohou snížit spotřebu energií o desítky procent
Odborníci hledali řešení pro zámek
CZGBC se rozhodla podpořit projekt zvýšení udržitelnosti zámku Blatná. Tým složený ze zástupců členů CZGBC provedl analýzu současného stavu a na jejím základě navrhl koncept vytápění a solární elektrárny pro snížení environmentálních dopadů provozování zámku. Na projektu se podíleli zástupci společností ENVIROS Advisory, TZUS a AFI Europe. „Záměrem projektu bylo doporučit možné opatření, které by odpovídalo standardům budov v 21. století z pohledu energetické udržitelnosti, a ve výsledku tím zlepšit ekonomickou bilanci provozu,“ uvádí Lenka Vrbová za společnosti TZUS.
Hledání možností, jak snížit energetickou náročnost podobných budov, je v souladu s aktuálními snahami na evropské i národní úrovni. „Renovace energeticky nejnáročnějších budov, mezi něž historické objekty obvykle patří, považuje za prioritní jak evropská směrnice EPBD IV, tak národní plán ZEBra,“ vysvětluje Miloslav Svoboda, energetický specialista společnost AFI Europe.
V případě zámku Blatná odborníci posoudili technický stav budov a zohlednili jejich plánované celoroční využití včetně úvah o vytvoření ubytovacích kapacit. Zasahovat do obálky budovy je z hlediska památkové ochrany citlivé až neproveditelné. Je však možné provést jiné úpravy, pokud k nim Národní památkový ústav vydá souhlasné stanovisko, tedy například repasovat okenní výplně a zateplit stropy pod nevytápěnými prostory. Tato opatření dokáží snížit tepelné ztráty a jsou technicky i památkově proveditelná.
Úspory i nové možnosti využití budov
Největší potenciál podle studie představuje změna systému vytápění. „Tým posoudil několik variant a doporučil tepelné čerpadlo typu země-voda, které je v tomto případě technicky vhodné a zajistí stabilní výkon. Modelové výpočty ukazují snížení spotřeby energie přibližně o šedesát procent oproti současnému stavu,“ upřesňuje Michal Scheinherr, konzultant společnosti ENVIROS Advisory. Součástí hodnocení byla také fotovoltaická elektrárna již instalovaná na objektu. Při kombinaci s bateriovým úložištěm může pokrýt až devadesát procent vlastní spotřeby elektřiny a významně snížit závislost na distribuční síti.
Doporučené řešení přináší nejen úspory a nižší uhlíkovou stopu, ale také výrazné rozšíření možností využití objektu. Stabilní a účinný zdroj tepla umožňuje provozovat části zámku celoročně, což otevírá prostor pro ubytování, kulturní program i další komerční aktivity. Pro majitele historických objektů je celoroční využitelnost klíčová, protože zlepšuje ekonomickou návratnost investic a podporuje dlouhodobou udržitelnost provozu. Bez stabilního a účinného energetického řešení nelze rozvíjet nové funkce, které vyžadují celoroční provoz. Využívání většiny prostor pouze v teplých měsících roku znamená pro majitele budovy zásadní omezení.
Studie odborníků zastupujících členy CZGBC potvrzuje, že energetická analýza je první nezbytný krok k jakékoli renovaci i pro úvahy o změně způsobu využívání památkových objektů. Výsledky lze aplikovat také na další typy nemovitostí ve veřejném i soukromém sektoru. „CZGBC dlouhodobě podporuje procesy, které vedou k energetické efektivitě, snížení provozních nákladů a udržitelnému využívání budov. Naše studie ukazuje, že tento přístup je možný i u památkově chráněných historických objektů,“ uzavírá Tomáš Habel, hlavní garant pracovní skupiny Energie, která působí v rámci CZGBC.
reklama