Jak stavět udržitelně a úsporně? Sdílíme informace od expertů z oboru
Proč je to důležitéBudovy jsou u nás jedním z největších zdrojů emisí skleníkových plynů. Zároveň právě jejich podoba určuje, jak pohodlně a zdravě se v nich žije, kolik nás stojí energie i jak naše města zvládají extrémy počasí.
Budovy a zástavba celkově spotřebuje přes 40 % veškeré energie a podílejí se zhruba třetinou na emisích, přesto se však stavebnictví a architektura inovují pomaleji než energetika. V oboru stále chybí jasný směr v tom, jak snižovat produkci emisí i jak výstavbu přizpůsobit klimatickým změnám. Kromě úspor energie při provozu budov čím dál víc rozhoduje i z čeho a jak stavíme a roste význam „zabudovaného“ uhlíku – tedy emisí obsažených ve stavebních materiálech. Udržitelný návrh vychází již ze samotného konceptu komplexního urbanistického řešení, počátečního návrhu jednotlivých budov a zahrnutí prvků zeleně a chytrého řešení vody ve městě.
Zmíněná modrozelená infrastruktura pomáhá ochlazovat města, snižuje hluk i prašnost, roste biodiverzita a kvalita veřejného prostoru. Funguje jako přirozená klimatizace měst a chytrý hospodář s dešťovou vodou. Nejlépe právě funguje, když se s ní počítá již ve fázi plánování čtvrtí i jednotlivých budov.
Při samotném navrhování budov se jedná o souhru několika faktorů. Od volby pozemku a správné orientace či osazení stavby v terénu včetně využití přirozeného stínění terénem, zelení nebo okolní zástavbou, přes zohlednění klimatických podmínek dané oblasti - hory, nížiny, stinná údolí, větrná expozice, přes celkovou velikost, tvar a členitost domu.
Velkou roli hraje také vnitřní dispozice, zónování místností a jejich orientace ke světovým stranám, správně zvolné materiálové skladby a konstrukční řešení obálky budovy bez tepelných mostů a také poměr a velikost prosklených ploch na fasádě budovy. Výsledný návrh ovlivňuje i způsob a správné dimenzování větrání a distribuce vzduchu, volba zdroje tepla nebo chlazení, jako ochrana proti letnímu přehřívání a v neposlední řadě i využití obnovitelných zdrojů energie.
Všechny tyto faktory určují energetickou náročnost domu a úzce souvisí i s následnými náklady na provoz budovy. V rámci projektu LIFE ClimArchiBase se těmito faktory systematicky zabývá a propojuje je v rámci výuky do uceleného přístupu k navrhování staveb například komplexní expertní kurz Centra pasivního domu Navrhování pasivních domů.
Projekt LIFE ClimArchiBase se soustředí na sdílení informací a předávání zkušeností o udržitelném stavebnictví těm, kdo utvářejí podobu našich měst a obcí. Směřujeme k výstavbě komfortních a současně environmentálně i ekonomicky úsporných budov. Projekt propojuje širokou cílovou skupinu – architekty, projektanty, developery, zástupce krajů a obcí, stavebníky i investory, ale také učitele, akademické a výzkumné pracovníky a studenty. Zaměřuje se nejen na teorii a doporučení, ale i na sdílení reálných zkušeností a know-how z mnohaleté praxe.
Jak projekt pomáhá v praxi
-
• Vzdělávací kurzy a školení – od krátkých workshopů až po vícedenní intenzivní expertní kurzy, které jsou nejpodrobnější svého druhu u nás. Účastníci se zde dozví nejen teorii, ale i praktické zkušenosti.
-
• Osvětová kampaň a diskuzní setkání – změna přístupu ke stavění se neobejde bez sdílení zkušeností a otevřené debaty. Pořádáme diskuse, exkurze a výstavy pro odborníky i pro širokou veřejnost.
-
• Konzultace a poradenství na míru – podpora od zkušených expertů v podobě poradenských služeb a metodického vedení.
-
• Digitální platforma a interaktivní příručka – praktické online nástroje na jednom místě, které pomohou nejen odborníkům navrhovat budovy s nízkou uhlíkovou stopou. Cílem je přehledně shromáždit know-how o udržitelné výstavbě, které již existuje v Evropě a v České republice, a vyřešit problém roztříštěnosti informačních zdrojů a nedostatku dostupných informací.
-
• Policy recommendations – podpora na odborných doporučení pro tvorbu politických a strategických dokumentů. Organizujeme nebo se podílíme na akcích, které podporují diskuzi a mezioborovou spolupráci a pomáhají vytvářet návrhy funkčních politik vedoucích k udržitelnosti. Vycházíme z detailní znalosti platné české legislativy, na jejíž výsledné podobě se podílíme.
Kdo za projektem stojíProjekt LIFE ClimArchiBase běží od srpna 2023 do července 2026 pod vedením Centra pasivního domu a jeho projektových partnerů.
Kromě Centra pasivního doma se na projektu podílí Rethink Architecture Institute, Nadace Partnerství a Česká rada pro šetrné budovy. Společně spojují své know-how a zkušenosti členských firem a organizací, aby posunuli českou architekturu a stavebnictví směrem k větší udržitelnosti. Projekt podporuje také Ministerstvo životního prostředí České republiky.
Centrum pasivního domu se věnuje úsporné, udržitelné a efektivní výstavbě už více než 20 let. Na projektu spolupracují také partneři s dlouholetou praxí v oboru – Rethink Architecture Institute, Nadace Partnerství a Česká rada pro šetrné budovy. Společně jsme uspořádali stovky školení a akcí s tisíci účastníků a do konce projektu jsou další desítky akcí naplánovány. Projekt navazuje na naši dlouhodobou činnost, která poběží dál i po jeho skončení, aby přinášely praktické výsledky i v budoucnu.
LIFE – program pro lepší životProjekt LIFE ClimArchiBase je realizován za přispění Ministerstva životního prostředí ČR a evropského programu LIFE.
Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou.
Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.
Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu.
