LIFE OwnYourSECAP pro snížení energetické náročnosti měst
Koordinátorem projektu byla lotyšská inženýrská poradenská společnost EKODOMA. Českým partnerem projektu byla konzultační společnost SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., která se zaměřuje na úspory energie a energetickou účinnosti. Řadu let spolupracuje i s městy, obcemi a kraji na přípravě klimatických plánů a územních energetických koncepcí.
Projekt si na území České republiky stanovil několik ambiciózních cílů, které se podařilo naplnit. Mimo jiné přispěl k vytvoření dvou komunálních energetických plánů (tzv. SECAP), pomohl s identifikací desítky energeticky úsporných opatření, zorganizoval 10 workshopů na různá témata komunální energetiky a vytvořil komunity zástupců obcí a energetických managerů sdílející informace. V rámci projektu vznikly dva Akční plány pro udržitelnou energii a klima – pro město Přeštice a sdílený plán pro dobrovolný svazek obcí Tolštejn (Rybniště, Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Chřibská a Doubice). V obou plánech se obce zavazují k 40 % úsporám na území svých obcí do roku 2030.
Mezi nejčastěji uváděná úsporná opatření patří rekonstrukce obecních budov (zateplení, výměna oken a dveří), rekonstrukce vytápění, výstavba fotovoltaických elektráren na střechách a modernizace vnitřního osvětlení. Závazek úspory je ze stran obce dobrovolný, nicméně nabízí snadné porovnání úspor z pohledu jejich nákladů a efektu úspory.
Intenzivní spolupráce probíhala také s městy Tábor a Žďár nad Sázavou. V obou případech byl proveden audit existujícího energetického plánu. Spolupráce vedla v Táboře k ohodnocení a prioritizaci řady úsporných opatření. Ve Žďáru nad Sázavou se práce zaměřily na zimní stadion a konkrétně na možnosti zpětného využití tepla.
SECAP - Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan)SECAP si můžeme představit jako strategický energetický plán, zjednodušeně řečeno jízdní řád pro obecní energetiku. Obsahuje několik důležitých součástí. První je vize, představa, čeho chce samospráva dosáhnout a kam se chce posunout. Další součástí SECAPu je výchozí bilance emisí, vůči které se pak poměřují úsporná opatření. Výchozí bilance emisí se tvoří k určitému roku (např. 2000) a obsahuje zjištění spotřeb a emisí v daném roce. SECAP obsahuje rovněž vytipovaná úsporná a adaptační opatření, které má obec v úmyslu postupně realizovat. Úsporná opatření jsou ohodnocena nejen podle investiční náročnosti, ale také je vyjádřena poměrná cena na úsporu.
LIFE – program pro lepší životProjekt LIFE – projekt OwnYourSECAP je realizován za přispění Ministerstva životního prostředí ČR a evropského programu LIFE.
Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou.
Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.
Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu.
