https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/life-popwat-oceneny-cesky-projekt-pokracuje-v-dalsich-evropskych-statech
LIFE POPWAT – oceněný český projekt pokračuje v dalších evropských státech

4.10.2025 05:20 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdroj | LIFE POPWAT
Český projekt LIFE POPWAT získal letos evropskou cenu LIFE Award 2025. V rámci projektu uvedl do života průkopnickou technologii „Wetland+“, která pomohla vyčistit bývalé průmyslové lokality v Česku a Polsku. Druhou dobrou zprávou je, že se díky své originalitě a účinnosti v současné době testuje po celé Evropě. Bylo vytipováno třicet nových vhodných lokalit, kde by se mohla technologie „Wetland+“ použít. Mimo jiné ve Španělsku, Itálii, Rumunsku nebo Černé Hoře.
 
A proč je o novou technologii zájem i po skončení projektu? Projekt LIFE POPWAT v hodnotě 3,2 milionu eur, částečně financovaný z programu LIFE, vyvinul nové přírodní řešení, které odstraňuje až 96 % nebezpečných perzistentních organických znečišťujících látek z odpadních vod v odlehlých průmyslových oblastech a skládkách, které se obtížně čistí a jejich úklid často vyžaduje složité a nákladné procesy.

Nová technologie „Wetland+“ brání pesticidům obsaženým v odpadních vodách, aby pronikly do povrchových nebo podzemních vod, kde by se mohly hromadit v půdě, rostlinách a zvířatech a představovat potenciální hrozbu pro lidské zdraví.

Foto: LifePopWat Toxickou vodu z výsypky Hájek umíme vyčistit díky přírodním procesům, říká Miroslav Černík

Technologie kombinuje umělé mokřady s reaktivními zónami, které čistí kontaminovanou vodu přirozeným způsobem — jedná se o nízkonákladové řešení, které funguje i v těžko přístupných oblastech. Tyto přírodní procesy nevyžadují neustálý dohled, nevytvářejí další odpad a nepotřebují zdroj energie. Již po dvou letech provozu se počet druhů rozsivek – mikroskopických organismů nezbytných pro tvorbu kyslíku – zvýšil z nuly na 32 v jedné ze sledovaných lokalitě projektu a z nuly na 8 v další vybrané lokalitě.

LIFE – program pro lepší život

Projekt LIFEPOPWAT – Inovativní technologie založená na vybudovaných mokřadech pro čištění vod kontaminovaných pesticidy je realizován za přispění Ministerstva životního prostředí ČR a evropského programu LIFE.

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou.

Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.

Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu.

Článek byl na Ekolistu vydán v rámci projektu LIFE for Czechia s přispěním unijního programu LIFE.
CINEA
Pražská EVVOluce

