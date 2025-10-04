LIFE POPWAT – oceněný český projekt pokračuje v dalších evropských státech
Nová technologie „Wetland+“ brání pesticidům obsaženým v odpadních vodách, aby pronikly do povrchových nebo podzemních vod, kde by se mohly hromadit v půdě, rostlinách a zvířatech a představovat potenciální hrozbu pro lidské zdraví.
Přečtěte si také |Toxickou vodu z výsypky Hájek umíme vyčistit díky přírodním procesům, říká Miroslav Černík
Technologie kombinuje umělé mokřady s reaktivními zónami, které čistí kontaminovanou vodu přirozeným způsobem — jedná se o nízkonákladové řešení, které funguje i v těžko přístupných oblastech. Tyto přírodní procesy nevyžadují neustálý dohled, nevytvářejí další odpad a nepotřebují zdroj energie. Již po dvou letech provozu se počet druhů rozsivek – mikroskopických organismů nezbytných pro tvorbu kyslíku – zvýšil z nuly na 32 v jedné ze sledovaných lokalitě projektu a z nuly na 8 v další vybrané lokalitě.
LIFE – program pro lepší životProjekt LIFEPOPWAT – Inovativní technologie založená na vybudovaných mokřadech pro čištění vod kontaminovaných pesticidy je realizován za přispění Ministerstva životního prostředí ČR a evropského programu LIFE.
Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou.
Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.
Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu.
reklama