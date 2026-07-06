https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/pomozte-vybrat-opatreni-ktera-pomohou-krajine-lepe-zvladat-sucho-i-privalove-deste
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Pomozte vybrat opatření, která pomohou krajině lépe zvládat sucho i přívalové deště

6.7.2026 05:15 | PRAHA (Ekolist.cz) | Adam Vizina
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Změna klimatu stále výrazněji ovlivňuje vodní režim krajiny i měst. Častěji se setkáváme s delšími obdobími sucha, přívalovými srážkami, rychlým odtokem vody z krajiny nebo přehříváním sídel. Jednou z cest, jak se těmto dopadům přizpůsobit, jsou adaptační opatření – tedy úpravy v krajině, na vodních tocích i ve městech, které pomáhají vodu zadržet, zpomalit její odtok, podpořit vsakování a zlepšit stav prostředí.
 
V rámci výzkumného projektu SS02030027 „Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu“, řešeného v programu TA ČR – Prostředí pro život jako projekt Centrum Voda, nyní probíhá hodnocení těchto opatření. Cílem je zjistit, jak odborná i laická veřejnost vnímá jejich přínosy, náročnost a využitelnost v různých podmínkách.

Dotazník se ptá například na opatření v zemědělské krajině, jako je trvalé zatravnění, protierozní osevní postupy, zasakovací průlehy nebo záchytné hrázky. Zahrnuje také přírodě blízká opatření, například mokřady, retenční nádrže, revitalizace vodních toků nebo tvorbu pestřejších lesních porostů.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Část opatření se týká i sídel, například hospodaření s dešťovou vodou, zelených střech nebo prvků podporujících vsakování srážkové vody. Mezi hodnocenými opatřeními jsou také technicky náročnější zásahy, například řízená dotace podzemních vod, ochrana vodních zdrojů nebo převody vody.

Vyplnění dotazníku pomůže porovnat, která opatření jsou podle respondentů nejúčinnější pro zadržení vody v krajině, zmírnění sucha, omezení povodňových rizik, zlepšení kvality vody nebo podporu biodiverzity. Součástí hodnocení je také finanční a časová náročnost, protože při rozhodování o realizaci opatření není důležitý pouze jejich přínos, ale také proveditelnost v praxi.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Dotazník je určen odborníkům i široké veřejnosti. Není nutné odpovídat na všechny otázky – pokud si respondent u některého opatření není jistý nebo ho nepovažuje za relevantní, může danou část přeskočit. Výsledky budou využity pro další výzkumné a metodické práce projektu Centrum Voda a pro lepší porovnání adaptačních opatření v podmínkách České republiky.

Zapojte se prosím do hodnocení a pomozte určit, která opatření mohou nejlépe přispět k tomu, aby krajina i města lépe zvládaly sucho, přívalové deště a další dopady změny klimatu.

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foto - Vizina Adam
Adam Vizina
Autor je pracovník Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.
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