Rovnost na poli: Proč záleží na ženách v zemědělství víc, než si myslíme
A týká se to i přístupu k půdě a kapitálu: ženy v EU obvykle hospodaří na menších farmách než muži a to v průměru kolem 9 ha oproti 21 ha u mužů a také se obtížněji dostávají k bankovním úvěrům.
V globálním měřítku mají genderové nerovnosti v zemědělství i konkrétně vyčíslitelné dopady. Organizace Food and Agriculture Organization (FAO) upozorňuje, že ženy v rozvojových zemích často hospodaří v horších podmínkách než muži a mají omezenější přístup k půdě, technologiím, financím nebo vzdělávání. Pokud by měly stejné možnosti jako muži, mohla by podle FAO zemědělská produkce vzrůst o 2,5 až 4 % a počet podvyživených lidí by se mohl snížit o 100 až 150 milionů.
Evropa zaručuje rovnost, ale praxe vypadá jinakV Evropské unii má problematika genderové rovnosti v zemědělství jinou podobu než v mnoha rozvojových zemích, kde ženy často čelí ještě silnějším kulturním bariérám a někdy i slabší právní ochraně nebo její vymahatelnosti. V evropském kontextu formální pravidla pro rovnost většinou existují, klíčovým problémem však zůstává jejich promítnutí do praxe – ženy v zemědělství nadále čelí konkrétním institucionálním a kulturním bariérám, zejména v oblasti zastoupení v rozhodovacích strukturách a profesního uplatnění.
Jaký typ zemědělství vlastně podporujeme?Zastoupení žen v zemědělství souvisí také s diverzitou přístupů k hospodaření a rozvoji venkova. Výzkumy ukazují, že ženy častěji působí v lokálních potravinových iniciativách, komunitním zemědělství nebo krátkých dodavatelských řetězcích. Větší rozmanitost aktérů a zkušeností tak může přispívat k větší rozmanitosti samotného zemědělského sektoru. A právě diverzita bývá považována za jeden z klíčových předpokladů odolnosti krajiny, komunit i potravinových systémů.
Význam sociálních aspektů pro budoucnost zemědělství reflektuje také Evropská unie. Ve Společné zemědělské politice pro období 2023–2027 proto poprvé vyzývá, aby členské státy zohledňovaly genderovou rovnost při plánování a realizaci zemědělských opatření.
Jenže nejde o samostatný závazný cíl. Státy mají „jen“ prokázat, že na rovnost myslí, například prostřednictvím analýz nebo konkrétních opatření. V praxi tak záleží hlavně na tom, jak vážně jednotlivé země tuto povinnost vezmou.
Český plán: formálně splněno, obsahově slabéČeský strategický plán Společné zemědělské politiky obsahuje jedinou explicitní zmínku o genderové rovnosti – ve specifickém cíli “Podporovat zaměstnanost, růst, genderovou rovnost, včetně zapojování žen do zemědělství, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně oběhového biohospodářství a udržitelného obhospodařování lesů”. V jeho rámci vznikl podprogram pro začínající mladé zemědělce a zemědělkyně.
Na první pohled to může znít dobře. Problém je, že tím snaha o rovnost v podstatě končí.
Chybí:
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● analýza potřeb žen a mužů v zemědělství
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● systematická opatření napříč strategickým plánem,
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● sledování dat podle genderu.
Evropská komise přitom Česku právě tuto absenci širšího přístupu kritizovala.
Když se rovnost zredukuje na „půl na půl“V praxi se navíc ukázalo, jak problematické je chápat rovnost jen technicky.
V roce 2023 ministerstvo rozdělilo podporu pro začínající zemědělce a zemědělkyně na dvě poloviny – stejný rozpočet pro ženy i muže. Protože se ale přihlásilo méně žen, byla konkurence v kategorii žen nižší.
Výsledek?
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● muži potřebovali více bodů, aby dotaci získali,
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● vznikla veřejná debata o „nespravedlnosti“,
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● opatření bylo kritizováno jako diskriminační vůči mužům.
Jak to ministerstvo zareagovalo? Hranice bodového hodnocení pro získání dotace byla upravena odděleně pro ženy a zvlášť pro muže.
Problém není v matematice, ale v přístupuCelá situace ukazuje hlubší problém. Genderová rovnost je v českém zemědělství chápána spíš jako administrativní úkol než jako snaha řešit reálné nerovnosti.
Rozdělit rozpočet „napůl“ nestačí, pokud přehlížíme, jak ve skutečnosti zemědělský sektor funguje a jaké postavení v něm ženy mají.
Promarněná příležitostEvropská unie přitom vnímá rovnost jako součást širší transformace zemědělství – směrem k udržitelnějšímu a spravedlivějšímu systému. To zahrnuje i propojení s klimatickou politikou a rozvojem venkova. Srovnání s dalšími zeměmi ukazuje, že přístup k genderové rovnosti v rámci Společné zemědělské politiky se v Evropě liší, i když problémy zůstávají podobné.
Slovenský plán například uchopil rovnost žen a mužů tak, že ji dává do souvislosti s jinak oddělenými národními strategiemi, a to prostřednictvím podpory například flexibilních pracovních podmínek pro rodiče, vzdělávání žen v technických oborech a zlepšení přístupu ke službám péče o děti. Vlastní opatření dokumentu Společné zemědělské politiky ale nezahrnují jasně definovaná opatření konkrétně zaměřená na ženy v zemědělství.
Italský strategický plán Společné zemědělské politiky se poměrně často odkazuje na rovné příležitosti žen a mužů, zejména v souvislosti s podporou mladých lidí a rozvojem venkova. Zahrnuje také finanční podporu pro zakládání nových podniků, například prostřednictvím bezúročných půjček nebo nevratných grantů. Nicméně potřeby žen jsou často spojovány s potřebami mladých lidí, což může ztěžovat řešení specifických překážek, kterým ženy v zemědělství čelí.
Český přístup v tomto srovnání vychází jako nejslabší. Genderová rovnost je zde přítomna spíše formálně a bez hlubšího promítnutí do konkrétních opatření.
Debata o „férovosti“ dotací proto možná míří vedle. Nejde totiž o to, jestli mají muži a ženy stejné procento podpory, ale jestli mají skutečně stejné podmínky začít a uspět.
A protože debata o nové podobě Společné zemědělské politiky po roce 2027 právě začíná, je aktuální i otázka, zda bude rovnost žen a mužů v českém zemědělství nadále jen formálním principem, nebo skutečnou součástí proměny sektoru, jehož odolnost budeme v době klimatických změn potřebovat.
Tento článek vychází z širší analýzy vedené organizací GIC NORA v rámci mezinárodního projektu GreenClusivity - Ecology without Gender Boundaries, který se zaměřuje na propojení genderové rovnosti, environmentálních politik a udržitelného zemědělství. Nabízí pouze stručný vhled do tématu, detailnější data, srovnání i metodologii přináší výzkumná zpráva projektu: GENDER & CLIMA REPORT - Power, Inequality and the Green Transition
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