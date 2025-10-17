Asociace soukromého zemědělství ČR: Bude kozel zahradníkem?
Martin Šebestyán je tím člověkem, který stál v čele platební agentury, jež navzdory všem podezřením a upozorněním nadále systematicky vyplácela peníze firmám Agrofertu, a pak tyto kroky i velice zvláštní argumentací obhajovala. Naše Asociace přitom opakovaně upozorňovala vedení SZIF na riziko střetu zájmů a na pochybnosti vůbec o smyslu a nároku na výplaty miliardových dotací pro podniky z Agrofertu. Ukázalo se, že jsme měli pravdu a jen jsme netušili, o jak obrovské množství prostředků jde. Z námi odhadovaných jednotek miliard korun dotací se nyní již mluví o sedmi a možná i o více miliardách korun. Ačkoli má jít nyní formálně o nominanta SPD, dosavadní působení M. Šebestyána jako úředníka v zemědělském sektoru vyvolává otázky, zda jeho navržení na ministerskou funkci nevyhovuje zejména zájmům předsedy Hnutí ANO. V každém případě jde o ukázkový příklad toho, jak udělat kozla zahradníkem. Nominace ze strany skupiny zemědělských nevládních organizací zjevně odpovídá aktuální politické kultuře v zemi, ve které se jedná o vládě, kterou má vést právě ona osoba ve střetu zájmů – tedy Andrej Babiš. Jménem celého vedení Asociace soukromého zemědělství ČR ale ujišťuji, že naše selská stavovská organizace se této podivné nepochopitelné šarády neúčastní, ať už budou případné kroky nového ministra vůči nám jakékoli. Budeme dál poctivě hájit zájmy zemědělského sektoru a českého venkova. Nelze se v této souvislosti ubránit ani dojmu, že ti zemědělci (i když šlo hlavně o vyslané zaměstnance zemědělských podniků), kteří byli původně například v dobré víře opakovaně demonstrovat proti nenáviděné redistributivní platbě před úřadem vlády (která podle jejich názoru „obrala“ střední podniky o peníze), se mohou nyní cítit nominací podvedení. Mezitím, co demonstrovali kvůli jedné a půl miliardě ročně, které šly reálně na potřebnou podporu především malých zemědělců, byl nyní jejich jménem podpořen kandidát na ministra, za kterým se táhne problém chybně vyplacených sedmi miliard, které už nikdy na svých účtech žádní zemědělci neuvidí.
Je samozřejmě potřeba respektovat výsledky svobodných parlamentních voleb a ze známých jmen, které se tu a tam v diskusi objevují jako ministerští kandidáti nově vznikající koalice, pravděpodobně nikdo nebude směřovat k nějaké větší podpoře klasického soukromého zemědělství tak, jak je to nastaveno i v celé EU, ale více nebo méně k udržování současného stavu pod vlivem několika největších agrárních skupin. ASZ ČR však bude i v této situaci stát za názorem, že lidé, kteří mají, byť jen částečný podíl na malérech, které české zemědělství i v evropském měřítku zažívá, nemohou být vážně míněnými kandidáty - natož kandidáty s podporou zemědělských stavovských organizací.
Pokud bude Martin Šebestyán uveden do funkce ministra zemědělství, budou tyto nevládní organizace spoluodpovědné za další možné škody a problémy, které vzniknou instalací úředníka, spojeného s dotačními kauzami Andreje Babiše, jenž současně lobbuje prakticky pouze za zájmy pár největších podniků. Každopádně si však sedláci i všichni ostatní mohou být jistí, že ASZ ČR v této zradě celého sektoru nejede.
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR a všichni členové Předsednictva ASZ ČR
