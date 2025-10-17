https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/asociace-soukromeho-zemedelstvi-cr-bude-kozel-zahradnikem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Asociace soukromého zemědělství ČR: Bude kozel zahradníkem?

17.10.2025 | Asociace soukromého zemědělství ČR |
Diskuse: 1
Zemědělská krajina, ilustrační snímek.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Člověk znalý pestré porevoluční historie v Česku může v našem zemědělském sektoru čekat opravdu ledacos. Avšak to, že by zástupci několika otevřeně kooperujících nevládních agrárních organizací podpořili (podle článku na SeznamZprávy) ani ne týden po volbách v neveřejném dopise na post nového ministra zemědělství člověka, který svými kroky výrazně poškodil zemědělský sektor, nás tedy opravdu překvapilo. Těžko si totiž lze představit větší popření oprávněných zájmů zemědělců, než aktivní nominaci Martina Šebestyána, bývalého ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu, do role představitele resortu zemědělství. Přístup Martina Šebestyána k zemědělskému sektoru vyjadřuje nejen jeho současná pozice přiznaného lobbisty za zájmy asi dvacítky zemědělských a potravinářských gigantů v této zemi, ale zejména právě jeho dlouholeté působení v čele platební agentury, která pod jeho vedením vyplácela zemědělské dotace Agrofertu navzdory střetu zájmů bývalého a budoucího premiéra. Jde tedy o kandidáta, který jasně reprezentuje zájmy největších zemědělských koncernů a tím ukazuje, jakým směrem chce budoucí vláda resort zemědělství vést.
 
Ze strany sedmi nevládních organizací (Agrární komora, Zemědělský svaz, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Svaz PRO-BIO, Společnost mladých agrárníků a nepřekvapivě také Iniciativa velkých zemědělských a potravinářských podniků, kterou Šebestyán nyní vede) jde o více než podivné chování zejména v době, kdy se regulérně na ministerstvu zemědělství a Státním intervenčním zemědělském fondu (SZIF) řeší zpětné vymáhání dotací, které zmíněný fond pod vedením ředitele Šebestyána a navíc prokazatelně v rozporu se schválenými pravidly Společné zemědělské politiky EU vyplácel na účty firem holdingu Agrofert. V současnosti je soudy snad na všech stupních a v řízeních mnoha dalších institucí (českých i evropských), jasně konstatováno a všude mediálně opakovaně tlumočeno, že tento holding nárok na dotace kvůli prokázanému střetu zájmů svého majitele neměl. Tudíž je SZIF vyplácel neoprávněně. Jde o jasný faul vůči všem oprávněným žadatelům o zemědělské podpory. Nejenže ostatní zemědělci přišli vyplácením neoprávněných dotací Agrofertu o obrovské množství peněz, které byly určeny jim, ale je jisté, že celá společnost přišla i o důvěru v kompetentní rozhodování platební agentury. Ta měla v rámci předvídatelnosti a předběžné opatrnosti zastavit vyplácení dotací, jakmile se objevila první podezření ze střetu zájmů, anebo se měla posléze alespoň aktivně stavět k jejich následnému vymáhání. Ano, právě té předběžné opatrnosti, kterou stejný fond tvrdě a aktivně prosazuje u všech ostatních zemědělců.

Martin Šebestyán je tím člověkem, který stál v čele platební agentury, jež navzdory všem podezřením a upozorněním nadále systematicky vyplácela peníze firmám Agrofertu, a pak tyto kroky i velice zvláštní argumentací obhajovala. Naše Asociace přitom opakovaně upozorňovala vedení SZIF na riziko střetu zájmů a na pochybnosti vůbec o smyslu a nároku na výplaty miliardových dotací pro podniky z Agrofertu. Ukázalo se, že jsme měli pravdu a jen jsme netušili, o jak obrovské množství prostředků jde. Z námi odhadovaných jednotek miliard korun dotací se nyní již mluví o sedmi a možná i o více miliardách korun. Ačkoli má jít nyní formálně o nominanta SPD, dosavadní působení M. Šebestyána jako úředníka v zemědělském sektoru vyvolává otázky, zda jeho navržení na ministerskou funkci nevyhovuje zejména zájmům předsedy Hnutí ANO. V každém případě jde o ukázkový příklad toho, jak udělat kozla zahradníkem. Nominace ze strany skupiny zemědělských nevládních organizací zjevně odpovídá aktuální politické kultuře v zemi, ve které se jedná o vládě, kterou má vést právě ona osoba ve střetu zájmů – tedy Andrej Babiš. Jménem celého vedení Asociace soukromého zemědělství ČR ale ujišťuji, že naše selská stavovská organizace se této podivné nepochopitelné šarády neúčastní, ať už budou případné kroky nového ministra vůči nám jakékoli. Budeme dál poctivě hájit zájmy zemědělského sektoru a českého venkova. Nelze se v této souvislosti ubránit ani dojmu, že ti zemědělci (i když šlo hlavně o vyslané zaměstnance zemědělských podniků), kteří byli původně například v dobré víře opakovaně demonstrovat proti nenáviděné redistributivní platbě před úřadem vlády (která podle jejich názoru „obrala“ střední podniky o peníze), se mohou nyní cítit nominací podvedení. Mezitím, co demonstrovali kvůli jedné a půl miliardě ročně, které šly reálně na potřebnou podporu především malých zemědělců, byl nyní jejich jménem podpořen kandidát na ministra, za kterým se táhne problém chybně vyplacených sedmi miliard, které už nikdy na svých účtech žádní zemědělci neuvidí.

Je samozřejmě potřeba respektovat výsledky svobodných parlamentních voleb a ze známých jmen, které se tu a tam v diskusi objevují jako ministerští kandidáti nově vznikající koalice, pravděpodobně nikdo nebude směřovat k nějaké větší podpoře klasického soukromého zemědělství tak, jak je to nastaveno i v celé EU, ale více nebo méně k udržování současného stavu pod vlivem několika největších agrárních skupin. ASZ ČR však bude i v této situaci stát za názorem, že lidé, kteří mají, byť jen částečný podíl na malérech, které české zemědělství i v evropském měřítku zažívá, nemohou být vážně míněnými kandidáty - natož kandidáty s podporou zemědělských stavovských organizací.

Pokud bude Martin Šebestyán uveden do funkce ministra zemědělství, budou tyto nevládní organizace spoluodpovědné za další možné škody a problémy, které vzniknou instalací úředníka, spojeného s dotačními kauzami Andreje Babiše, jenž současně lobbuje prakticky pouze za zájmy pár největších podniků. Každopádně si však sedláci i všichni ostatní mohou být jistí, že ASZ ČR v této zradě celého sektoru nejede.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR a všichni členové Předsednictva ASZ ČR

Asociace soukromého zemědělství ČR

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

ss

smějící se bestie

17.10.2025 09:21
Zemědělci jsou ti, kteří se snaží o soběstačnost ČR v základních potravinách a to bez ohledu na velikost/množství ha.
Dotace začaly pro v EU pro ty francouzské sedláky a i nyní jsou podle těch v Bruseli, mnohé nárokové -
takže Asociace brečí na špatném hrobě !
Odpovědět

