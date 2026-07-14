Asociace vodní turistiky a sportu: Právní divočina na Sázavě: Jezy bez povolení
Na říčním kilometru 10,99 v Kamenném Přívozu sice fyzicky stojí jez, úředně je však „přízrakem“. Městský úřad Černošice přiznal, že k němu nedohledal stavební povolení, pasport ani povolení k nakládání s vodami (ke vzdouvání). K jezu se navíc nikdo nehlásí – v evidenci majetku ho nemá státní podnik Povodí Vltavy ani samotná obec.
Tato černá stavba však slouží jako zdroj vzdutí pro hned několik malých vodních elektráren (MVE). Nejbizarnější situace panuje na pravobřežním náhonu. Voda je zde odváděna z toku v délce přes 800 m a to tak, že velké množství vody bez jakéhokoli energetického využití často jalově přetéká přepadem těsně před elektrárnami zpět do Sázavy. Řeka je tak v délce téměř jednoho kilometru bezdůvodně ochuzována při odstavení MVE (obvykle o víkendech a mimo pracovní dobu) o vodu, která protéká náhony zcela zbytečně a na tento odběr není ani platné povolení.
Elektrárna bez pravidel a jez bez kolaudaceJeště horší situace panuje o kilometr výše, na jezu Kamenný Újezdec (ř. km 12,05). V roce 2009 zde sice byla povolena oprava jezu, jenže úřední lhůty vypršely v prosinci 2019. „Stavba doposud nebyla zkolaudována a povolení ke vzdouvání nebylo vůbec projednáno,“ potvrdil úřad.
To však nebrání tomu, aby se zde provozovala MVE. Pro tuto elektrárnu nebyla podána ani žádost o schválení manipulačního řádu. Provozovatel tak odebírá vodu zcela bez schválených pravidel. I na tomto profilu se opakuje stejný nešvar – drahocenná voda z řeky se nelegálně odvádí na dlouhou vzdálenost, aby následně bez užitku přetekla jalovým přepadem zpět.
Paradox: Povolení na turbínu mají, vodu ale zadržují nelegálněPodle vodního zákona jsou k provozu takového zařízení potřeba dvě samostatná povolení – jedno k energetickému využití (odběru) vody a druhé ke vzdouvání (zadržování) vody v řece. A právě zde leží jádro celého problému. Přestože MVE mají povoleno odebírat vodu pro energetické využití, u jezů chybí platné povolení k akumulaci a vzdouvání vody pro jezy. Jinými slovy: tyto jezy nemají žádné oprávnění nadržovat vodu v korytě. Elektrárny by správně měly odebírat pouze tu vodu, která přirozeně přiteče volným korytem, a nikoliv řeku nelegálně „špuntovat“ a vzdouvat.
Vodáci na suchu, chráněná příroda v ohroženíTento stav má fatální dopady na statisíce vodáků, kteří Sázavu každoročně navštěvují. Bez platných povolení na vzdouvání a měřidel zůstatkových průtoků jsou úseky pod jezy v derivaci často suché s minimem vody. Když se k tomu připočte fakt, že stovky metrů říčního koryta přichází o vodu kvůli jejímu jalovému převodu v náhonech, zbývá v řece jen hnijící proud.
Úsek je přitom součástí Evropsky významné lokality (EVL) Dolní Sázavy chráněné v rámci evropské soustavy Natura 2000. Nezákonné vzdouvání vody mění proudnou řeku v horké stojaté tůně plné sedimentů s vysokým odparem, kde se vytváří nebezpečný metan. To přímo likviduje kriticky ohrožené druhy reofilních ryb, které pro svůj život potřebují tekoucí a prokysličenou vodu.
Asociace podává podnět na odstranění staveb a zákaz jalových odběrůAVTS odmítá nečinnost úřadů dále tolerovat. Na základě nově zjištěných faktů podala oficiální podnět Městskému úřadu Černošice k okamžitému zahájení řízení o odstranění těchto nepovolených staveb, k zákazu nelegálního vzdouvání vody a k zastavení neoprávněného jalového odvodu vody náhony.
„Není možné, aby stát trestal běžné občany za nepovolenou kůlnu, zatímco na jedné z nejvýznamnějších českých řek se vesele provozují nezkolaudované jezy a voda je zcela bezúčelně a jalově odváděna z koryta, čímž se drancuje příroda i omezuje vodní turistika,“ říká předseda AVTS Petr Ptáček.
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