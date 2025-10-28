Asociace vodní turistiky a sportu: Úhyn ryb pod jezem u Rábí
Svědci uvedli, že po jejich příchodu to trvalo ještě asi 20 minut, pak voda přes jez začala téci a uhynulé ryby odnesla. Situace se opakovala i další den.
Přitom na jezu bylo v minulosti zjištěno nedodržování minimálního zůstatkového průtoku, kdy ČIŽP udělila jen v letošním roce majiteli malé vodní elektrárny za opakované porušení vodního zákona pokutu 50 000 Kč. Ani to ale nepomohlo. Je evidentní, že pokuty jsou velmi nízké, kdy se vyplatí odebírat veškerou vodu pro své podnikání a na suchu tak nechat mnoho ryb včetně chráněných živočichů.
Z poslední 4 měsíce je to již třetí vážná ekologická havárie ve spojitosti s malou vodní elektrárnou. Dne 3. září došlo v Nespekách na jezu poruše elektrárenského stavidla, čímž došlo k masivnímu úbytku vody na úseku Sázavy a mnoho ryb a škeblí se ocitlo bez vody. Více na Facebooku Jiřího Dubce.
Též v červenci na Dyji došlo k masivnímu úhynu ryb a nyní se řeší, zda-li odstavením malé vodní elektrárny a ponecháním vody přepadat přes jez, čímž by došlo k okysličení, se nemohlo zabránit této katastrofě.
Malé vodní elektrárny vyrobí pouhé 1,2 % z celkové výroby, kdy 65 největších z nich vyrobí polovinu. Dalších 1400 MVE tedy vyrobí pouhých 6 promile, ale dopad na přírodu je enormní. Máme obrovskou fragmentaci toků (jednu z největších v Evropě), řeky připomínají stojící a zahnívající rybníky místo životadárných tepen, pod jezy je často sucho. Tato „zelená energie“ má vážné dopady na život v řekách a výrazným způsobem ho ničí včetně problémům s migrování živočichů. Sami si tak poškozujeme svoje životní prostředí, na kterém jsme životně závislí. Jak už říkali indiáni: "Teprve až pokácíte poslední strom, až otrávíte poslední řeku, až ulovíte poslední rybu, poznáte, že peníze se nedají jíst."
AVTS se v této souvislosti obrátí znovu na ČIŽP a též na PČR s podezřením na týrání zvířat a maření úředního rozhodnutí. Osloví též ministerstvo životního prostředí a zemědělství, aby se problematikou MVE důsledně zabývalo a změnilo zákony tak, aby povolení k nakládání s vodami nebylo udíleno i třeba na 100 let. Je to neuvěřitelné, ale stát garantuje soukromníkovi v době neustále klesajících průtoků na desítky let dopředu vodu pro jeho podnikání a nemůže to v podstatě změnit či zrušit.
reklama