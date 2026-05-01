https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/asociace-vodni-turistiky-a-sportu-voda-pro-elektrarnu-se-bere-nelegalne-uradum-to-nevadi
Asociace vodní turistiky a sportu: Voda pro elektrárnu se bere nelegálně, úřadům to nevadí

1.5.2026 | Asociace vodní turistiky a sportu |
Jez Lisny za prutoku 17 kubíků v Jizeře.
Foto | Asociace vodní turistiky a sportu
Asociace vodní turistiky a sportu (AVTS) odhalila šokující realitu na řece Jizeře. Malá vodní elektrárna (MVE) Líšný léta odebírá vodu, aniž by k tomu měla platné povolení k nakládání s vodami na příslušném jezu a platný manipulační řád. Výsledek? Koryto řeky je v úseku téměř dvou kilometrů drasticky vysušené, zatímco úřady namísto okamžitého zákazu nezákonného odběru udělily majiteli „odklad“ na podání žádosti.
 

Suchá řeka jako „česká klasika“

Scénář je u českých jezů až bolestně známý: téměř veškerá voda směřuje do náhonu elektrárny, zatímco v původním korytě řeky zbývá trocha vody, často jen průsaky pod suchými jezy. V lokalitě Líšný situace dospěla do extrému. Jsou zde přítomny chráněné druhy živočichů, ale pro úřady asi není ochrana životního prostředí důležitá. Jak mají v dvoukilometrové suché derivaci přežít chráněné druhy jako mihule potoční, vranka obecná nebo střevle potoční, zůstává nezodpovězenou otázkou. Ani rekreační využití řeky není možné: „Dříve se u MVE Líšný využíval pro splouvání náhon, kde se dala elektrárna obnést. Nový majitel tam ale umístil ceduli se zákazem vstupu,“ popisuje Petr Ptáček, předseda AVTS.

Průlom po žalobě: Úřad přiznal nezákonnost

Od prosince 2025 narážela AVTS na hradbu mlčení, když žádala odpovědné vodoprávní orgány dle zákona o informace o životním prostředí. Úřady na žádosti neodpovídaly, situaci neřešily a AVTS byla nucena podávat neustálé podněty na nečinnost. Až po podané správní žalobě zareagoval Krajský úřad Libereckého kraje. V odpovědi z dubna 2026 potvrdil zjištění Městského úřadu Železný Brod: „Vzdouváním vody na jezu MVE Líšný dochází k nepovolenému nakládání s vodami na tomto jezu.“

Jen další papírování?

Pokud byste čekali, že po přiznání nezákonného odběru úřady okamžitě zastaví odběr vody z toku, mýlili byste se. Městský úřad Železný Brod pouze stanovil majiteli termín do 1. července 2026, aby předložil žádost o povolení a schválení manipulačního řádu.

Jez Lisny 31. 7. 2016
Foto | Asociace vodní turistiky a sportu

„Je to neuvěřitelné. Úřad zjistí, že někdo odebírá vodu nelegálně, nestanoví mu alespoň minimální zůstatkový průtok v řece a místo postihu mu dá čas na to, aby si o povolení teprve požádal,“ uvádí Petr Ptáček. Dokud se nebude o žádosti pravomocně rozhodovat – což může trvat roky – nezákonné odběry a drancování Jizery budou pravděpodobně pokračovat dál. Chránění živočichové v suchém korytě budou nadále trpět stresem a nedostatek vody, možná tam už ani nejsou.

Mýtus o čisté energii: Metanová bomba ve zdržích

Veřejnosti jsou MVE často prezentovány jako bezemisní zdroj, realita je však jiná. Studie vědců z Univerzity Palackého v Olomouci odhalily, že jezové zdrže, nezbytné pro provoz elektráren, fungují jako továrny na skleníkové plyny. V usazených sedimentech dochází k hnilobným procesům, při nichž se uvolňuje obrovské množství metanu – plynu, který je v zachycování tepla v atmosféře až 80x nebezpečnější než oxid uhličitý.

Jez Lisny 31. 7. 2016
Foto | Asociace vodní turistiky a sportu

Konkrétní měření ukázala, že vodní plocha o výměře 11,13 ha ovlivněná vzdutím jezu může emitovat až 376 kg metanu denně. To je přes 100 tun ročně z jediného jezu! Když k tomu připočteme tisíce tun betonu v korytech a devastaci ekosystémů, je podpora těchto zdrojů ze strany Ministerstva životního prostředí nepochopitelná. MVE se přitom na celkové výrobě elektřiny podílejí pouhým jedním procentem a další vhodné lokality pro jejich výstavbu v Česku již prakticky neexistují.

Asociace vodní turistiky a sportu

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

SV

Slavomil Vinkler

1.5.2026 06:26
MVE jsou hrubý nešvar na řekách, nesmyslně propagovaný.
