https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/cesky-svaz-ochrancu-prirody-k-navrhu-programoveho-prohlaseni-budouci-vlady-2
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Český svaz ochránců přírody: K Návrhu programového prohlášení budoucí vlády

7.11.2025 | Český svaz ochránců přírody |
Diskuse: 2
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Zdroj | ČSOP
Český svaz ochránců přírody jako jeden z největších a nejstarších spolků zabývajících se praktickou péčí o přírodu a krajinu v České republice:
 

- upozorňuje na absenci jakýchkoli cílů v ochraně přírody, třebaže v preambuli vládního programu je mezi klíčovými oblastmi uvedeno, že „vláda bude chránit přírodu a krajinu jako základní bohatství naší země“.

- zdůrazňuje úplnou absenci cílů v oblasti zajištění péče o biodiverzitu. Všichni vnímáme dramatický úbytek motýlů a dalších skupin hmyzu, polních ptáků jako je koroptev či sýček, obojživelníků i dalších živočichů a rostlin. Přitom tato krize biodiverzity nás přímo ohrožuje, například na opylovačích jsme závislí v produkci potravin. Přesto v programovém prohlášení tato priorita chybí. Nepočítáme-li tedy spíše kontroverzní tvrzení, že biodiverzitu zvyšuje budování vodních nádrží.

- se znepokojením vnímá plán, podle kterého mají být v zemědělství veškeré dotace směřovány na subjekty, které „skutečně produkují potraviny a krmiva“. Přitom je dnes již nezpochybnitelný význam mimoprodukčních funkcí krajiny (vodohospodářské, rekreační, biotické atd.), v civilizovaných zemích se vedou seriózní diskuse, jak vlastníkům pozemků tyto mimoprodukční funkce zaplatit, aby nebyli tlačeni do jejich omezování či likvidování skutečností, že jediný jejich příjem je z produkce. Dotace do krajiny jsou právě jednou z možností, jak tyto mimoprodukční funkce, nezbytné pro náš život podpořit. Podřídit dotační politiku v zemědělství výhradně produkci je krokem zpět o několik desetiletí.

- nesouhlasí s tím, že by protierozní vyhláška v současné podobě znehodnocovala půdu. Dovede si samozřejmě představit i účinnější protierozní opatření, současná podoba vyhlášky je však složitě vyjednaným kompromisem, který je přes všechny problémy funkční. Český svaz ochránců přírody rád podpoří takové změny, které skutečně povedou k vyšší protierozní ochraně půdy, takovým opatřením ale rozhodně není zrušení současné protierozní vyhlášky.

- nerozumí útokům na neziskový sektor. Neziskový sektor v naší zemi plní mnoho nenahraditelných funkcí, přičemž každá aktivita ve veřejném prostoru je svým způsobem i „politická“, protože ovlivňuje nějakou místní či širší skupinu obyvatel. Konkrétně Český svaz ochránců přírody se stará o tisíce hektarů přírodně cenných lokalit, obnovuje zničené mokřady či květnaté louky, pečuje o zraněná divoce žijící zvířata a pomáhá jim v návratu do přírody, udržuje desítky naučných stezek, zachraňuje staré ovocné odrůdy a realizuje mnoho dalších aktivit, které kdyby ustaly, dojde ke značným, mnohdy nevratným škodám na přírodě i veřejném prostou. Zároveň však zastupuje svých 7000 členů ve 300 základních organizacích a desítky tisíc příznivců v diskusích o stavu a ochraně naší přírody a krajiny – je nepovinným připomínkovým místem pro projednávání související legislativy, má zástupce v řadě expertních komisí Ministerstva životního prostředí, spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny na vytváření strategických dokumentů a podobně. Tyto dvě stránky činnosti jsou neoddělitelné,

- nic nenamítá proti maximální transparentnosti využití veškerých peněz z veřejných zdrojů. Není mu ovšem jasné, proč je toto zdůrazňováno opakovaně pouze u neziskových organizací, přestože příjemcem dotací (národních i zahraničních) jsou všechny subjekty od samospráv až po podnikatelský sektor.

Český svaz ochránců přírody je připraven, v případě zájmu budoucí vlády o doplnění či úpravu programového prohlášení v těchto bodech, se s jejími představiteli sejít.

reklama
 
Český svaz ochránců přírody

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

7.11.2025 14:28
Blábol stejný jak návrh programového prohlášení vlády. Jako akvarista, terarista, včelař a rybář s mysliveckými zkouškami jsem ideový nepřítel ČSOP. Navíc jsem přesvědčen, že veškeré dotace jsou zlo, a podporují zlo proti zdravému rozumu, takže považuji za rozumné a dobré je zrušit. Čím dřív a čím víc, tím lépe. A pokud ČSOP neumí bez dotací existovat, ať zanikne. Stejně je to jen nenávistná organizace která umí akorát kydat zvratky na myslivce.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

7.11.2025 14:30 Reaguje na Michal Ukropec
Rybáře a včelaře. Je totiž přezvěřeno, přerybněno a převčeleno. Hyne a ubývá jen to, o co se stará ČSOP a na co berou dotace.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist