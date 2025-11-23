Dan Priban: Proč si myslím, že by ve městech mělo být méně aut?
Nepomohlo to a byla stejně plná aut.
Viděl jsem obrovské mnohaproudové "dálnice" vedoucí hluboko do center měst.
Nepomohlo to a byla stejně plná aut.
Viděl jsem auta parkující kdekoliv to šlo a tím myslím, opravdu kdekoliv včetně mělké říčky.
Nepomohlo to a stejně se prostor plnil dalšími a dalšími auty.
Projel jsem autem velkou část světa a nikde, kde se prostor přizpůsobil autům, aut neubylo.
Jen se tam hůře žilo.
Jenže dostat se někam bez auta, šlo opravdu těžko. Jakmile postavíte města pro auta, budete potřebovat auta, více a více aut.
A pak jsem viděl města, kde upřednostnili takové věci, jako je chůze a kola.
A chodil jsem tam pěšky, úplně samozřejmě, úplně v pohodě, protože to najednou šlo, aniž by měl člověk pocit, že je jakousi podivnou nežádoucí anomálií.
Jenže dokud takové město nemáte, neuvědomíte si to, protože to ani ve městě podřízeném autům nejde.
Auta jsou úžasný vynález, mám je opravdu rád, ale do měst se nehodí.
Jsou činnosti, kde jsou nezbytná, ale není jich zdaleka tolik, jak to vypadá.
