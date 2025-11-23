https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/dan-priban-proc-si-myslim-ze-by-ve-mestech-melo-byt-mene-aut
Dan Priban: Proč si myslím, že by ve městech mělo být méně aut?

23.11.2025 | Dan Priban |
Proč si myslím, že by ve městech mělo být méně aut? Protože jsem viděl města, kde je hodně aut.
 
Viděl jsem města, kde nad ulicí v úrovni třetího patra postavili "nadjezd". Paralelní patro, které vše pod ním zavřelo do stínu.

Nepomohlo to a byla stejně plná aut.

Viděl jsem obrovské mnohaproudové "dálnice" vedoucí hluboko do center měst.

Nepomohlo to a byla stejně plná aut.

Viděl jsem auta parkující kdekoliv to šlo a tím myslím, opravdu kdekoliv včetně mělké říčky.

Nepomohlo to a stejně se prostor plnil dalšími a dalšími auty.

Projel jsem autem velkou část světa a nikde, kde se prostor přizpůsobil autům, aut neubylo.

Jen se tam hůře žilo.

Jenže dostat se někam bez auta, šlo opravdu těžko. Jakmile postavíte města pro auta, budete potřebovat auta, více a více aut.

A pak jsem viděl města, kde upřednostnili takové věci, jako je chůze a kola.

A chodil jsem tam pěšky, úplně samozřejmě, úplně v pohodě, protože to najednou šlo, aniž by měl člověk pocit, že je jakousi podivnou nežádoucí anomálií.

Jenže dokud takové město nemáte, neuvědomíte si to, protože to ani ve městě podřízeném autům nejde.

Auta jsou úžasný vynález, mám je opravdu rád, ale do měst se nehodí.

Jsou činnosti, kde jsou nezbytná, ale není jich zdaleka tolik, jak to vypadá.

Dan Priban
Autor je publicista, režisér a cestovatel.

Online diskuse

Všechny komentáře (5)
Dorian Černý

Dorian Černý

23.11.2025 05:19
Já si myslim, že by jich mělo být méně i u nás na vesnici. Dnešní stav automobilismu už je čirý šílenství. Ulice tu vypadají jako by ty kripl káry pršely z nebe.
RV

Richard Vacek

23.11.2025 05:32
Města musí být stavěna tak, aby v nich byl prostor i pro auta. Člověk totiž po městě nechodí jen tak, ale občas i proto, že potřebuje něco nakoupit, něco odvést. Bohužel developeři se snaží prostor co nejvíc zahustit. Samozřejmě, pokud budeme budovat města pro jednočlenné rodiny, tak takový jedinec si cestou z práce koupí večeři a tu odnese v tašce. Ale jinak se stačí podívat u libovolného supermarketu na parkoviště - jak by takové nákupy lidi dostali domů, když by byli odkázáni na kolo nebo MHD?
SV

Slavomil Vinkler

23.11.2025 08:20 Reaguje na Richard Vacek
Jo, jenže ty supermarkety jsou součást toho města pro auta. A ani ty vesnice nemají hospodu, kšeftík a ani autobus.
Jaroslav Řezáč

23.11.2025 08:20 Reaguje na Richard Vacek
tak nějak vše je o lenosti, protože auto je o pohodlí. Ostatně, když v osmdesátkách měl auto každý pátý, tak se nákupy taky tahali v ruce a báglu, stejně jako to dělají ti, co nemají auto. MHD je ve městech na dobré úrovni, takže objektivně na co auto? kvůli tomu, aby byli v práci o dvacet minut dříve? nebo o hodinu později v případě dopravních zácp?
SV

Slavomil Vinkler

23.11.2025 08:27 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Ne jenom o lenosti. Ono je to o globalizaci a cenové politice. Ve Včele byla jedna rýže, jedna mouka hladká a jedny sardinky, dnes má Globus asi 10 mouk hladkých v různých cenách se slevami nebo akcemi, 40 druhů rýže a 60 druhů sardinek. No a k tak velikému obchoďáku jen autem.
