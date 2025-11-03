Ekologické organizace: Programové prohlášení útočí na přírodu a ohrožuje kvalitu života. ANO jde proti svým voličům
Prohlášení také mlčí o ochraně národních parků a nevymezuje se proti zrušení vyhlášených chráněných území, což je riziko například pro CHKO Soutok. Naopak přejímá z programu Motoristů omezení principu bezzásahovosti, což je princip ochrany lesů hlavně v národních parcích. Ochrana nejcennějších území je formulována velmi vágně, a budoucímu ministrovi se otevírá prostor k destrukci národních parků skrze personální zemětřesení ve vedení těchto parků.
Zásadní dokument nové vlády také kopíruje plán Motoristů zrušit ochranu před erozí půdy, když plánuje blíže nespecifikovanou zásadní revizi protierozní vyhlášky a zrušení erozních oblastí. Vyhlášku by naopak bylo v zájmu lidí a přírody potřeba posílit, aby lépe chránila nejen životodárnou půdu, ale také vesnice před záplavami bahna při přívalových deštích.
Motoristé sice neprosadili ukončení rozvoje obnovitelných zdrojů, ale programové prohlášení jejich rozvoj problematizuje vágními formulacemi o zvyšování nákladů na výstavbu, slibuje udržování uhelných elektráren a tvrdí, že má uhlí i do budoucna svoje místo v energetickém mixu. To znamená, že ceny elektřiny pro domácnosti i firmy se budou zvyšovat, aby zaplatily drahé uhlí.
Na nevládní organizace, které v praxi zajišťují řadu veřejných služeb a hájí veřejný zájem, chce vznikající koalice uvalit šikanózní administrativu a dokonce říká, že u “... organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, zavedeme povinnost tuto skutečnost transparentně označovat”, což je nástroj proti občanské společnosti podle vzoru z ruského zákona o zahraničních agentech.
„Andrej Babiš dává tímto návrhem programového prohlášení Motoristům bianco šek, aby – pokud ovládnou Ministerstvo životního prostředí – realizovali svůj destruktivní program, například zastavili přínosné programy na podporu úspor energie či zrušili chráněná území, která vadí jejich sponzorům. Program také otevírá cestu k dotování uhelných elektráren skrze zvýšení účtů domácností a firem za elektřinu. Tím vším vláda možná zaujme malý segment voličů (a sponzorů) Motoristů, ale poškodí zájmy naprosté většiny občanů, kteří chtějí dýchat čistý vzduch, šetřit peníze za energie či mají rádi českou přírodu,” říká Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA.
“V programovém prohlášení se místo požadavku na transparentní využívání veřejných prostředků všemi příjemci objevuje speciální sada požadavků vůči organizacím občanské společnosti. Kopíruje se tak scénář, který známe z Ruska, Maďarska a Slovenska. Šikanózní administrativa vůči nevládním organizacím pod pláštíkem transparentnosti má zamezit občanské kontrole volených politiků,” uvedla Petra Kolínská, ředitelka Zeleného kruhu.
"V programovém prohlášení vznikající vlády je vidět jasný vliv Motoristů sobě, kteří chtějí vytvářet podmínky pro dlouhodobé využívání uhlí v České republice, a to v situaci, kdy se uhlí už ekonomicky nevyplácí a vše směřuje k odklonu od něj. Nová vládní koalice tak ve svém programovém prohlášení chce prosadit energetický mix, v němž má své místo rovněž uhlí. Potvrzují se tím pádem obavy spojené s Motoristy, že v nové vládě a na Ministerstvu životního prostředí budou hájit zájmy fosilního průmyslu a uhlobarona Pavla Tykače, který patří mezi největší sponzory Institutu Václava Klause, kde předseda Motoristů Petr Macinka dlouhá léta pracoval," říká Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR.
