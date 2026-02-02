https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ekologicke-organizace-ruce-pryc-od-nasi-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ekologické organizace: Ruce pryč od naší přírody!

2.2.2026 | Ekologické organizace |
Diskuse: 13
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Foto | qinghill / Unsplash
V řadě evropských států včetně Česka se rozbíhá nová vlna kampaně Hands Off Nature - Ruce pryč od přírody, která upozorňuje na snahy oslabovat klíčové zákony na ochranu přírody a klimatu. Ty můžeme v poslední době pozorovat u některých politiků a političek v Evropské unii, včetně mnoha českých europoslanců a mnohdy i české vlády.
 
Kampaň Hands Off Nature vznikla jako společná iniciativa desítek environmentálních organizací v reakci na politické tlaky, které směřují k rozvolnění či přepisování základních pravidel na ochranu životního prostředí, kvality vody, čistého ovzduší a lidského zdraví.

Kampaň dává lidem možnost podepsat výzvu českým i evropským politickým představitelům, aby neustupovali velkým znečišťovatelům a hájili stávající environmentální zákony před oslabováním. Do poslední fáze kampaně se zapojilo během pouhých 10 dní téměř 200 tisíc lidí, kteří poslali své připomínky Evropské komisi.

V Česku se do kampaně zapojují ekologické organizace WWF Česko, Hnutí DUHA, Společnost pro udržitelný život, Česká společnost ornitologická a Arnika, které chtějí připomenout, že ochrana přírody není překážkou rozvoje, ale jeho předpokladem. Kdyby se směrnice oslabovaly, mohl by to být navíc problém pro český stát a jeho obyvatelstvo. Například v případě rozvolnění rámcové směrnice o vodě a procesu vyhodnocení vlivu na životní prostředí EIA by Česko mohlo v budoucnu ztratit možnost bránit se dopadům těžby v polském dolu Turów i dalším přeshraničním negativním dopadům na životní prostředí.

Nová fáze kampaně Hands Off Nature se v Česku zaměří na informování veřejnosti, dialog s politickou reprezentací a připomínání konkrétních přínosů evropské legislativy pro každodenní život lidí. Organizace zdůrazňují, že ochrana přírody není ideologickým tématem, ale otázkou bezpečnosti, spravedlnosti a odpovědnosti vůči současným i budoucím generacím.

Načasování startu kampaně na Světový den mokřadů není náhodné – právě mokřady patří mezi nejohroženější, a přitom nejcennější ekosystémy v Česku i dalších evropských zemích. Mokřady jsou jedním z nejlepších příkladů toho, proč silná ochrana přírody dává smysl. Zadržují vodu v krajině, pomáhají zmírňovat dopady extrémních jevů počasí - povodní a sucha, čistí vodu a poskytují domov tisícům druhů rostlin a živočichů. Přesto v Evropě za posledních sto let zmizela velká část mokřadních ploch, a to zejména kvůli narovnávání vodních toků, intenzivnímu zemědělství a nové zástavbě.

„Evropské environmentální zákony nám dávají jistotu, že řeky nebudou otevřenými stokami, že se krajina dokáže lépe vyrovnat se suchem a povodněmi a že příroda dostane prostor se obnovovat. Oslabování těchto pravidel by znamenalo krok zpět – a nejvíce by na ně doplatili lidé,“ říká Lukáš Hrábek z WWF Česko.

„Aktuální průzkum ukázal, že žádné jablko z 13 evropských zemí v sobě nemělo víc druhů pesticidů než v Česku. České lesy jsou kvůli krátkozrakému hospodaření dlouhodobě mezi nejohroženějšími v Evropě. Pokud by šly nyní zákony zajišťující zdraví našich potravin, lesů a celé krajiny do šrotu, bude trvat možná desetiletí, než se z toho zotavíme. Proto je zásadní, aby od přírody nyní dali ti, kteří ji chtějí devastovat, ruce pryč,“ říká Jan Skalík z Hnutí DUHA.

„Ochrana přírody je základ, na kterém stojí naše zdraví, bezpečnost i ekonomická stabilita. Když někteří politici mluví o ‚odbourávání byrokratické zátěže', ve skutečnosti tím často míní oslabování pravidel, která chrání naši vodu, vzduch a krajinu před znečišťovateli. Proto vyzýváme české politiky, aby se postavili za ochranu přírody, ne za zájmy velkých znečišťovatelů," říká vedoucí kampaně Vraťme řekám život, Gita Matlášková z Arniky.

“Mocné průmyslové podniky a s nimi spojená politické lobby pod záminkou zjednodušování environmentální legislativy a konkurenceschopnosti ohrožují náš přístup ke kvalitní pitné vodě, bezpečným a cenově dostupným potravinám, čistému ovzduší a směřování k udržitelnému hospodářství a podporují zpochybňování klimatických změn způsobených člověkem,” říká Pavel Šremer, místopředseda Společnosti pro trvale udržitelný život.

Ekologické organizace

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Všechny komentáře (13)
ss

smějící se bestie

2.2.2026 18:08
Tak ty, už jste měli dát dávno, příroda není jenom vaše ekológové !
Odpovědět
PN

Petr Novotný

2.2.2026 19:04
Ochrana přírody vyžaduje revizi. Nevím k čemu jsou nám tady dobří například vlci. Jediné k čemu to vede jsou ekonomické ztráty pro lidi z venkova. A takových příkladů lze najít mnoho. Proto je nutná revize ochrany přírody, protože ochrana přírody má být pro dobro lidí ne proti lidem.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

2.2.2026 19:15 Reaguje na Petr Novotný
O psychické újmě se nemluví, protože to odškodnění za mrtvá zvířata, by bylo násobné, v porovnání s tím, co je za maso.
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

2.2.2026 20:06 Reaguje na Petr Novotný
Vlky potřebujeme kvůli kvalitě lesů i polí. Jen se nejdřív musí přecpat těmi ovcemi, které se jim přímo nabízí jen přeskočením plotu.
A potom vlci ještě popřemýšlí, jestli se honit za jelenem, a nebo seberou houbaře.
Houbař sice váží méně než jelen, ale protože je tuhý, déle vydrží v žaludku. Navíc vlk nespotřebuje tolik energie jako kdyby honil jelena.
A až dojdou houbaři, začnou se zabývat spárkatou. A lesům bude dobře. Ano okus, ani řev houbařů.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

2.2.2026 19:24
Příspěvek byl smazán pro porušování pravidel ekologistické diskuze... Toto mi asi nesmažou...
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

2.2.2026 19:28
Příroda patří ekologistům. Nikomu jinému. A komu se to nelíbí, zatočíme s ním jak se zvěří. Bude loven 24/7/365... bez lítosti a slitování. A nebo jak Židi. Řekla by Greta Thunberg.
Odpovědět
Vendula Hrdličková

Vendula Hrdličková

2.2.2026 19:32
Souhlasím, dejte ruce pryč od přírody a nenechme si ji zničit. Chraňme naši krajinu a životní prostředí. Podepište Celostátní petici proti nekontrolované výstavbě VTE a FVE v České republice (ZA REVIZI ZÁKONA č. 249/2025 Sb.). https://peticevte.cz/
Chraňme naše životní prostředí, krajinu a domovy - více v textu petice. A něco málo taky zde v příspěvku: https://1url.cz/YetiQ
Odpovědět
AL

Alena Lyskova

2.2.2026 21:43 Reaguje na Vendula Hrdličková
Paní Hrdličková Vám nejspíš hráblo v palici. Jinak bez komentáře.
Odpovědět
Vendula Hrdličková

Vendula Hrdličková

2.2.2026 23:20 Reaguje na Alena Lyskova
Kdepak, mně určitě ne:)
Odpovědět
Vendula Hrdličková

Vendula Hrdličková

2.2.2026 23:22 Reaguje na Vendula Hrdličková
A jestli myslíte palicí mou hlavu, tak já jí tak neříkám:)
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

3.2.2026 05:47 Reaguje na Vendula Hrdličková
Petici jsem nečetl, ale souhlasím.
Odpovědět
Ra

Radek

2.2.2026 19:57
Cituji , ochrana přírody není překážkou rozvoje, ale jeho předpokladem .

Dokud nebude ochrana přírody počítat z člověkem jako jeho součástí , bude vytlačovat drobné hospodáře z okrajů hor jen proto že se chrání Vlk , který není již delší dobu kriticky ohrožený , jeho populace je naopak na vzestupu a ochrana přírody pořád tvrdošijně trvá na jeho bezmezné ochraně . Kvůli které se neprodyšně oplocují pastviny , ploty potom brání v migraci ostatním druhů zvířat i lidí ….. kdy drobní pastevci končí a jejich pastviny zarůstají buření kde dochází pro ochranu Vlka ke ztrátě biodiverzity , k nevratným škodám na životním prostředí ve jménu ochrany přírody a to je pouze jeden z velkých problému dnešního ojetí tak zvané ochrany přírody . Takže je potřeba prvně změnit přístup až potom žádat občany o podporu , dnes vám to muže podepsat pouze zmanipulovaný laik .
Odpovědět
AL

Alena Lyskova

2.2.2026 21:44 Reaguje na Radek
Máte pravdu, nebo ekofanatik. To se fakt nedá dlouho vydžet.
Odpovědět
 
