Ekologické organizace: Ruce pryč od naší přírody!
Kampaň dává lidem možnost podepsat výzvu českým i evropským politickým představitelům, aby neustupovali velkým znečišťovatelům a hájili stávající environmentální zákony před oslabováním. Do poslední fáze kampaně se zapojilo během pouhých 10 dní téměř 200 tisíc lidí, kteří poslali své připomínky Evropské komisi.
V Česku se do kampaně zapojují ekologické organizace WWF Česko, Hnutí DUHA, Společnost pro udržitelný život, Česká společnost ornitologická a Arnika, které chtějí připomenout, že ochrana přírody není překážkou rozvoje, ale jeho předpokladem. Kdyby se směrnice oslabovaly, mohl by to být navíc problém pro český stát a jeho obyvatelstvo. Například v případě rozvolnění rámcové směrnice o vodě a procesu vyhodnocení vlivu na životní prostředí EIA by Česko mohlo v budoucnu ztratit možnost bránit se dopadům těžby v polském dolu Turów i dalším přeshraničním negativním dopadům na životní prostředí.
Nová fáze kampaně Hands Off Nature se v Česku zaměří na informování veřejnosti, dialog s politickou reprezentací a připomínání konkrétních přínosů evropské legislativy pro každodenní život lidí. Organizace zdůrazňují, že ochrana přírody není ideologickým tématem, ale otázkou bezpečnosti, spravedlnosti a odpovědnosti vůči současným i budoucím generacím.
Načasování startu kampaně na Světový den mokřadů není náhodné – právě mokřady patří mezi nejohroženější, a přitom nejcennější ekosystémy v Česku i dalších evropských zemích. Mokřady jsou jedním z nejlepších příkladů toho, proč silná ochrana přírody dává smysl. Zadržují vodu v krajině, pomáhají zmírňovat dopady extrémních jevů počasí - povodní a sucha, čistí vodu a poskytují domov tisícům druhů rostlin a živočichů. Přesto v Evropě za posledních sto let zmizela velká část mokřadních ploch, a to zejména kvůli narovnávání vodních toků, intenzivnímu zemědělství a nové zástavbě.
„Evropské environmentální zákony nám dávají jistotu, že řeky nebudou otevřenými stokami, že se krajina dokáže lépe vyrovnat se suchem a povodněmi a že příroda dostane prostor se obnovovat. Oslabování těchto pravidel by znamenalo krok zpět – a nejvíce by na ně doplatili lidé,“ říká Lukáš Hrábek z WWF Česko.
„Aktuální průzkum ukázal, že žádné jablko z 13 evropských zemí v sobě nemělo víc druhů pesticidů než v Česku. České lesy jsou kvůli krátkozrakému hospodaření dlouhodobě mezi nejohroženějšími v Evropě. Pokud by šly nyní zákony zajišťující zdraví našich potravin, lesů a celé krajiny do šrotu, bude trvat možná desetiletí, než se z toho zotavíme. Proto je zásadní, aby od přírody nyní dali ti, kteří ji chtějí devastovat, ruce pryč,“ říká Jan Skalík z Hnutí DUHA.
„Ochrana přírody je základ, na kterém stojí naše zdraví, bezpečnost i ekonomická stabilita. Když někteří politici mluví o ‚odbourávání byrokratické zátěže', ve skutečnosti tím často míní oslabování pravidel, která chrání naši vodu, vzduch a krajinu před znečišťovateli. Proto vyzýváme české politiky, aby se postavili za ochranu přírody, ne za zájmy velkých znečišťovatelů," říká vedoucí kampaně Vraťme řekám život, Gita Matlášková z Arniky.
“Mocné průmyslové podniky a s nimi spojená politické lobby pod záminkou zjednodušování environmentální legislativy a konkurenceschopnosti ohrožují náš přístup ke kvalitní pitné vodě, bezpečným a cenově dostupným potravinám, čistému ovzduší a směřování k udržitelnému hospodářství a podporují zpochybňování klimatických změn způsobených člověkem,” říká Pavel Šremer, místopředseda Společnosti pro trvale udržitelný život.
A potom vlci ještě popřemýšlí, jestli se honit za jelenem, a nebo seberou houbaře.
Houbař sice váží méně než jelen, ale protože je tuhý, déle vydrží v žaludku. Navíc vlk nespotřebuje tolik energie jako kdyby honil jelena.
A až dojdou houbaři, začnou se zabývat spárkatou. A lesům bude dobře. Ano okus, ani řev houbařů.
Vendula Hrdličková2.2.2026 19:32
Chraňme naše životní prostředí, krajinu a domovy - více v textu petice. A něco málo taky zde v příspěvku: https://1url.cz/YetiQ
Vendula Hrdličková2.2.2026 23:20 Reaguje na Alena Lyskova
Radek2.2.2026 19:57
Dokud nebude ochrana přírody počítat z člověkem jako jeho součástí , bude vytlačovat drobné hospodáře z okrajů hor jen proto že se chrání Vlk , který není již delší dobu kriticky ohrožený , jeho populace je naopak na vzestupu a ochrana přírody pořád tvrdošijně trvá na jeho bezmezné ochraně . Kvůli které se neprodyšně oplocují pastviny , ploty potom brání v migraci ostatním druhů zvířat i lidí ….. kdy drobní pastevci končí a jejich pastviny zarůstají buření kde dochází pro ochranu Vlka ke ztrátě biodiverzity , k nevratným škodám na životním prostředí ve jménu ochrany přírody a to je pouze jeden z velkých problému dnešního ojetí tak zvané ochrany přírody . Takže je potřeba prvně změnit přístup až potom žádat občany o podporu , dnes vám to muže podepsat pouze zmanipulovaný laik .