Ekologické organizace: Ústavní soud zamítl stížnost na zřízení CHKO Soutok
Ústavní soud konstatoval, že stát má závazky vyplývající z Ústavy související s ochranou přírody pro další generace i ochranu životního prostředí občanů České republiky. Ochrana přírodního bohatství a životního prostředí jsou ústavně legitimními cíli pro vyhlášení chráněného území. Chráněná krajinná oblast Soutok přitom představuje největší komplex jinak mizející lužní krajiny ve střední Evropě.
Ústavní soud uvedl, že zajištění ochrany smluvní formou je nereálné, protože v oblasti se vyskytuje 6 tisíc pozemků. Rovněž dle soudu nelze zajistit ochranu celé oblasti prostřednictvím maloplošných chráněných území. Ústavní soud přisvědčil argumentům Vlády ČR, že efektivnějším nástrojem ochrany je plán péče chráněné krajinné oblasti. Ústavní soud uvedl, že omezení obcí či podnikatelské činnosti vyplývající z ochrany přírody je proporcionální.
Ústavní soud rovněž konstatoval, že 67 % území CHKO je v majetku státu a před vyhlášením CHKO bylo uskutečněno 300 veřejných jednání.
Ústavní soud si dříve vyžádal vyjádření Vlády ČR, která popsala charakter území a zopakovala, že vyhlášení CHKO bylo žádoucí, přičemž rozdrobení ochrany území by neumožnilo dostatečnou ochranu.
Poslanci hnutí ANO tvrdili, že při vyhlášení CHKO Soutok nebyly dostatečně zohledněny potřeby obyvatel, místní poměry, nebyly řádně vypořádané připomínky a ochrana prostřednictvím Evropsky významné lokality byla dostatečná. Podle skupiny poslanců tak byly omezeny zájmy obcí a podnikatelů.
Městský soud v Praze přitom již zamítl všech 26 projednaných z celkem 30 obdržených, téměř identických žalob na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok. Naposledy pak 16. října ve věci obory Obelisk. Právní zástupce obory miliardáře Františka Fabičovice prohlásil, že proti rozsudku podá kasační stížnost a je připraven podat i ústavní stížnost, což by vedlo ke sporům mezi tímto významným sponzorem strany Motoristé sobě a ministerstvem životního prostředí pravděpodobně po několik následujících let.
Většina námitek vůči CHKO Soutok v rámci přípravy jejího vyhlášení byly spojené právě s Františkem Fabičovicem. Jeho právní zástupce připravoval podklady pro naprostou většinu ze 1700 připomínek, které měly velmi obdobné znění. K zablokování řízení toto obstrukční jednání nevedlo, vypořádání připomínek bylo sloučené. František Fabičovic vlastní pozemky, u nichž byla před vyhlášením CHKO Soutok zvažovaná developerská výstavba rodinných domů na přírodovědně cenných Slováckých lúkách.
Petra Kolínská, ředitelka asociace ekologických organizací Zelený kruh:
„Ústavní soud ukázal, že žaloba poslanců ANO o vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok byla lichá.“
„Není přijatelné, aby ministerstvo životního prostředí bylo vedeno stranou, která získává velké peníze od miliardářů, kteří se s ministerstvem soudí, kvůli svým developerským cílům v přírodně cenném území CHKO Soutok.“
Zuzana Lenhartová, ředitelka Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic:
„Lidé stojí o ochranu přírody všude v republice, i na Soutoku. Odpor proti CHKO Soutok byl dirigovaný sponzorem Motoristů Františkem Fabičovicem. Přes 80 procent výhrad bylo vytvořené přes kopírák. Odpor ze strany hnutí ANO tak počítal, že získá místní voliče, ti ale volili ochranu Soutoku. Hnutí ANO tak udělalo dojem leda tak na sponzora Motoristů sobě.“
