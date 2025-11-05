https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ekologicke-organizace-ustavni-soud-zamitl-stiznost-na-zrizeni-chko-soutok
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ekologické organizace: Ústavní soud zamítl stížnost na zřízení CHKO Soutok

5.11.2025 | Ekologické organizace |
Diskuse: 1
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | RomanM82 / Wikimeda Commons
Ústavní soud zamítl stížnost na zřízení CHKO Soutok. Nový ministr životního prostředí se bude muset vypořádat ještě s jednou ústavní stížností, kterou chystá sponzor Motoristů.
 
Ústavní soud ve středu 5. listopadu zamítl požadavek 35 poslanců hnutí ANO na zrušení CHKO Soutok. Ústavní soud uvedl, že vyhlášení CHKO bylo legitimním prostředkem pro naplnění cíle ochrany přírody. Při vyhlašování CHKO byl brán ohled na aktuální způsob obhospodařování území. Nic tak nesvědčí tomu, že cíle by bylo dosahováno nepřiměřenými prostředky. Pozitiva vyhlášení CHKO přitom dle Ústavního soudu výrazně převažují. Proces schvalování nevykazoval znaky libovůle a Ústavní soud neshledal, že by vyhlášení CHKO bylo v rozporu s ústavním pořádkem. Žádný z ústavních soudců nevznesl proti rozsudku disent a proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

Ústavní soud konstatoval, že stát má závazky vyplývající z Ústavy související s ochranou přírody pro další generace i ochranu životního prostředí občanů České republiky. Ochrana přírodního bohatství a životního prostředí jsou ústavně legitimními cíli pro vyhlášení chráněného území. Chráněná krajinná oblast Soutok přitom představuje největší komplex jinak mizející lužní krajiny ve střední Evropě.

Ústavní soud uvedl, že zajištění ochrany smluvní formou je nereálné, protože v oblasti se vyskytuje 6 tisíc pozemků. Rovněž dle soudu nelze zajistit ochranu celé oblasti prostřednictvím maloplošných chráněných území. Ústavní soud přisvědčil argumentům Vlády ČR, že efektivnějším nástrojem ochrany je plán péče chráněné krajinné oblasti. Ústavní soud uvedl, že omezení obcí či podnikatelské činnosti vyplývající z ochrany přírody je proporcionální.

Ústavní soud rovněž konstatoval, že 67 % území CHKO je v majetku státu a před vyhlášením CHKO bylo uskutečněno 300 veřejných jednání.

Ústavní soud si dříve vyžádal vyjádření Vlády ČR, která popsala charakter území a zopakovala, že vyhlášení CHKO bylo žádoucí, přičemž rozdrobení ochrany území by neumožnilo dostatečnou ochranu.

Poslanci hnutí ANO tvrdili, že při vyhlášení CHKO Soutok nebyly dostatečně zohledněny potřeby obyvatel, místní poměry, nebyly řádně vypořádané připomínky a ochrana prostřednictvím Evropsky významné lokality byla dostatečná. Podle skupiny poslanců tak byly omezeny zájmy obcí a podnikatelů.

Městský soud v Praze přitom již zamítl všech 26 projednaných z celkem 30 obdržených, téměř identických žalob na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok. Naposledy pak 16. října ve věci obory Obelisk. Právní zástupce obory miliardáře Františka Fabičovice prohlásil, že proti rozsudku podá kasační stížnost a je připraven podat i ústavní stížnost, což by vedlo ke sporům mezi tímto významným sponzorem strany Motoristé sobě a ministerstvem životního prostředí pravděpodobně po několik následujících let.

Většina námitek vůči CHKO Soutok v rámci přípravy jejího vyhlášení byly spojené právě s Františkem Fabičovicem. Jeho právní zástupce připravoval podklady pro naprostou většinu ze 1700 připomínek, které měly velmi obdobné znění. K zablokování řízení toto obstrukční jednání nevedlo, vypořádání připomínek bylo sloučené. František Fabičovic vlastní pozemky, u nichž byla před vyhlášením CHKO Soutok zvažovaná developerská výstavba rodinných domů na přírodovědně cenných Slováckých lúkách.

Petra Kolínská, ředitelka asociace ekologických organizací Zelený kruh:

„Ústavní soud ukázal, že žaloba poslanců ANO o vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok byla lichá.“

„Není přijatelné, aby ministerstvo životního prostředí bylo vedeno stranou, která získává velké peníze od miliardářů, kteří se s ministerstvem soudí, kvůli svým developerským cílům v přírodně cenném území CHKO Soutok.“

Zuzana Lenhartová, ředitelka Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic:

„Lidé stojí o ochranu přírody všude v republice, i na Soutoku. Odpor proti CHKO Soutok byl dirigovaný sponzorem Motoristů Františkem Fabičovicem. Přes 80 procent výhrad bylo vytvořené přes kopírák. Odpor ze strany hnutí ANO tak počítal, že získá místní voliče, ti ale volili ochranu Soutoku. Hnutí ANO tak udělalo dojem leda tak na sponzora Motoristů sobě.“

Petra Kolínská, ředitelka Zeleného kruhu, Zuzana Lenhartová, ředitelka Hnutí DUHA

reklama
 
Ekologické organizace

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

5.11.2025 15:04
Již jsem zmínil jinde: Pokud se podaří ekologům statut CHKO využít k jeho zničení (jak se jim to podařilo v případě Šumavy a Českého Švýcarska), neponesou za to, bohužel, otalárovaní ekoaktivisté naprosto žádnou odpovědnost (srovnejte se situacemi, kdy lékař z nedbalosti zabije pacienta, nebo stavebnímu inženýrovi spadne dům, apod.).
Odpovědět

Nejčtenější články

Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministrovi Lukáši Vlčkovi

Diskuse: 2

Vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje omezit dotace neaktivním zemědělcům

Diskuse: 59

Daniel Pitek: Každý by se měl držet svého kopyta

Diskuse: 109

Jakub Hruška: Běžného občana to nedojme, ale vláda udělala důležitý krok k obnově naší přírody

Diskuse: 26

Lesní pastva povolena!

Diskuse: 34

Hladík: K závazkům na snížení emisí se začínají přidávat velké světové ekonomiky

Diskuse: 13

Ornitologové v ČR evidovali 34 párů orlů královských, jádrem výskytu je Soutok

Diskuse: 48
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist