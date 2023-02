Ester Dobiášová: Deset faktů, které byste měli vědět o pesticidech Diskuse: 2 Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Aqua Mechanical / Flickr Aplikace pesticidů. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Umělé pesticidy dnes najdeme prakticky všude. V půdě, ve vodě, v těle lidí i živočichů, v potravinách, ve vzduchu, v našich vlasech i v srsti hospodářských zvířat. Jejich účelem je hubení. Víme o nich dost, abychom si je nechali servírovat až na talíř?Přinášíme vám deset nejdůležitějších informací, které byste o pesticidech měli vědět. 1 Proč je lidé používají? Pesticidy slouží k prevenci, zničení, potlačení, odpuzení či jinému ovlivnění rostlin, hub, živočichů i mikroorganismů, které člověk považuje za nežádoucí. K jejich aplikaci dochází během pěstování, výroby, skladování, převozu, prodeje a zpracování potravin, zemědělských výrobků a krmiv. Můžeme jimi také řídit růst zemědělských plodin před i po jejich sklizni. Pomáhají zvyšovat produkci a dodávají jistotu, že budeme mít úrodu. Například konvenční pěstování obilovin a olejnin je dnes na pesticidech takřka úplně závislé. 2 Problém jsou především koktejly pesticidů Řada pesticidů je toxická, a obecně se dá říci, že mají nepříznivý vliv na lidské zdraví. Proto Evropská unie pesticidy přísně kontroluje. Zohledňuje jejich odolnost v prostředí, bioakumulaci a nakolik jsou toxické pro ekosystémy. Ty nejnebezpečnější pesticidy najdeme na seznamu Kandidátů na nahrazení – za ty hledá unie příznivější alternativy. Problém nejsou jen samotné pesticidy a jejich zbytky, neboli rezidua, ale především směsi, které mohou zvyšovat jejich toxicitu. Vliv směsí pesticidů na zdraví se již netestuje, a v tom je háček. 3 Koktejly pesticidů v jídle Podle analýzy potravin z roku 2019 patříme v Česku mezi horší evropský průměr, co se týče množství pesticidů v jídle. Pesticidy najdeme i v ovoci a zelenině. Opakované užití různých pesticidů vede ke směsím (koktejlům) zbytků pesticidů v potravinách. Žádný z nich nemusí přesáhnout limit, ale dohromady mohou poškodit zdraví.Toxikologická data jsou zatím omezená,toxikologické hodnocení je drahé a neúplné – zatím je proto potřeba využít princip předběžné opatrnosti. Více informací najdete v přehledném Průvodci po pesticidech 4 Pesticidy najdeme i v biopotravinách Asi všichni víme, že produkty ekologického zemědělství se označují jako BIO. Zvykli jsme si předpokládat, že by v nich žádné pesticidy ani rezidua být neměly. Ale když si uvědomíme, že pesticidy jsou všude kolem, včetně podzemní vody, asi nás nepřekvapí, že jsou i v biopotravinách. Tuhle smutnou zprávu naštěstí vylepšuje skutečnost, že bioprodukty jich v průměru obsahují několikanásobně méně. 5 Jaké mají pesticidy vliv na člověka? U dospělých lidí mají pesticidy negativní vliv na tvorbu hormonů, na nervovou nebo rozmnožovací soustavu, mohou způsobovat rakovinu a poškodit plod v těle matky. U dětí jsou rizikové i nízké dávky pesticidů, pokud jsou jim vystavovány dlouhodobě. Nežádoucím způsobem mohou ovlivnit vývoj, zdraví a chování dětí. Studie u dlouhodobého působení pesticidů poukazují na vznik hyperaktivity, změnu reflexů a na psychomotorické a neurologické změny ve vývoji. Jedna studie ze severní Itálie ukazuje, že pesticidy jsou zanesena i dětská hřiště v sídlech ležících v zemědělsky intenzivně využívané krajině. Znepokojující kapitolou je vliv na zdraví samotných zemědělců a zemědělkyň a jejich dětí, které se dostávají do kontaktu například s kontaminovaným oblečením svých rodičů. Studie zjistily, že zemědělci, kteří se s pesticidy setkávají opakovaně, trpí různým typem nemocí. Například u pěstitelů vína je to zvýšený výskyt Parkinsonovy a dalších nervových nebo kardiovaskulárních chorob. 6 Pesticidy zasahují i necílové organismy Podobně jako mají vliv na člověka, pesticidy ovlivňují mnoho druhů organismů – včetně těch, které nejsou cílem hubení. Převážně používané pesticidy hubí i přirozené nepřátele škůdců, takže později dochází opět k přemnožení škůdce, který ztratil přirozeného nepřítele. Kombinované účinky insekticidů (pesticidy proti hmyzu) a fungicidů (pesticidy proti houbám) způsobují oslabování včelstev a dalšího hmyzu. Anebo způsobují nepřímé efekty, které souvisí s úbytkem potravy pro ptáky nebo změny v chování. Jsme také svědky úbytku biodiverzity, jako jedna z hlavních příčin se uvádí vliv intenzivního zemědělství, které se neobejde bez používání pesticidů. 7 Tři čtvrtiny vodovodů v ČR jsou znečištěny pesticidy Český hydrometeorologický ústav opakovaně nachází nadlimitní množství pesticidů jak v podzemních, tak povrchových vodách. Pesticidy tak najdeme i v pitné vodě. Za nadlimitní množství pesticidů ve vodách může v České republice především nevhodný způsob pěstování kukuřice a řepky. Jedním z nejhorších příkladů je metazachlor. S každým deštěm proniká hloub a hloub do půdy. 8 V půdě kolují i dávno zakázané pesticidy V půdě i ve vodě ale zůstávají zbytky pesticidů, které jsou v Evropské unii zakázané, i více než 15 let a vytváří další, nové sloučeniny. 9 Řešení? Bez zdravé krajiny to nepůjde. Použití umělých pesticidů přináší rychlé výsledky, ale jde jen o krátkodobé řešení. Z dlouhodobého hlediska se více vyplácí udržitelné zemědělství.Lze se ale obejít úplně bez umělých pesticidů? Prozatím ne. Při hledání alternativ průmyslových pesticidů nás asi nejdříve napadnou nějaké jiné přípravky, kterými nahradíme ty problematické. Ovšem tou úplně nejlepší alternativou není žádná konkrétní látka, ale zdravá krajina. Krajina, ve které se daří biodiverzitě, je odolná a dokáže si poradit s chorobami, škůdci a výkyvy počasí i bez vnějšího zásahu. Rozlehlá pole je potřeba nahradit menšími, správně střídat plodiny, navrátit krajině bohatou strukturu: aleje, meze, remízky, mokřady a tůně. Tím obnovíme příhodné podmínky pro mnoho rostlinných a živočišných druhů včetně dravců. Zvýší se tak stabilita krajiny, tudíž i schopnost bránit se přemnožení škůdců. Různorodost krajiny pomáhá navíc zadržet vodu tam, kde ji potřebujeme. Díky tomu umožní i obnovu života v půdě, který je nezbytný pro úrodnost. Šetrné postupy mohou těžit například i z pěstování tolerantních či rezistentních odrůd, „dlouhé" rotace plodin, z dobrých metod včasného varování a precizní aplikace pesticidů. Další možnosti snižování spotřeby pesticidů a postupů šetrného hospodaření najdete opět v Průvodci po pesticidech 10 Dá se hospodařit i bez pesticidů Hospodařit bez umělých pesticidů se dá i ve velkém. Důkazem je Ekofarma PROBIO, která v režimu ekologického zemědělství obhospodařuje 370 ha půdy. Její pole nabízí obživu pro hmyz a včely po celý rok až do zimy. Důraz klade na prevenci a regulaci tzv. škůdců střídáním plodin i jejich různorodostí – pěstují pšenici špaldu a pšenici setou, oves nahý, luskoviny jako hrách, pelušku, vikev, dále pohanku, čirok a mnoho dalších plodin. Důležité jsou i meziplodiny v různých směsích, které provzdušňují půdu, obohacují ji o živiny pro mikro i makroorganismy a zúrodňují půdu. Na farmu jsme se vydali osobně, abychom se podívali, jak hospodaří a jak o krajině přemýšlí. Podívejte se na video nejen z této farmy, ale i s dalšími zemědělci. reklama Ester Dobiášová Autorka pracuje pro Hnutí DUHA. Na farmu jsme se vydali osobně, abychom se podívali, jak hospodaří a jak o krajině přemýšlí. Podívejte se na Hospodařit bez umělých pesticidů se dá i ve velkém. Důkazem je Ekofarma PROBIO, která v režimu ekologického zemědělství obhospodařuje 370 ha půdy. Její pole nabízí obživu pro hmyz a včely po celý rok až do zimy. Důraz klade na prevenci a regulaci tzv. škůdců střídáním plodin i jejich různorodostí – pěstují pšenici špaldu a pšenici setou, oves nahý, luskoviny jako hrách, pelušku, vikev, dále pohanku, čirok a mnoho dalších plodin. Důležité jsou i meziplodiny v různých směsích, které provzdušňují půdu, obohacují ji o živiny pro mikro i makroorganismy a zúrodňují půdu. Na farmu jsme se vydali osobně, abychom se podívali, jak hospodaří a jak o krajině přemýšlí. Podívejte se na video nejen z této farmy, ale i s dalšími zemědělci. reklama Ester Dobiášová Autorka pracuje pro Hnutí DUHA.

RV Richard Vacek 12.2.2023 05:52 Bez pesticidů pomřeme hlady, protože výnosy by byly zlomkem těch současných. Doba, kdy se mandelinka sbírala ručně, se snad nikdy nevrátí. Odpovědět

Katka Pazderů 12.2.2023 06:30 Reaguje na Richard Vacek Tak zrovna na mandelinku máme Spintor, to je přípravek povolený i do ekologie. A parádně funkční. Odpovědět

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.