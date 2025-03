Greenpeace ČR, Hnutí DUHA a Centra pro dopravu a energetiku: Stanovisko ekologických organizací k Dohodě o čistém průmyslu (Clean Industrial Deal) Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Evropská komise minulý týden představila návrh strategie Clean Industrial Deal (CID), tedy Dohody o čistém průmyslu . Cílem dohody je vytvořit podmínky pro dekarbonizaci evropského průmyslu, posílení jeho konkurenceschopnosti a posílení evropské strategické autonomie v klíčových sektorech budoucnosti. Tato iniciativa, která navazuje na Zelenou dohodu pro Evropu, by měla vytvořit strategický rámec na příštích pět let a přispět k posílení evropské konkurenceschopnosti při splnění ambiciózních klimatických cílů a zajištění energetické bezpečnosti v turbulentní geopolitické situaci.„Evropská komise musí řešit celý rozsah existenčních krizí, které mají sociální i environmentální dopady na evropské občany, nejen zaostávání evropského průmyslu. Konkurenceschopnost a dekarbonizace nejdou proti sobě, naopak jsou úzce propojené, proto je důležité využít příležitosti s nimi spojené. Průmyslová strategie EU musí navazovat na již schválené klimatické cíle tak, aby byla zajištěna návaznost a konzistentnost politík i investiční jistota v celé EU. Vést globální závod v oblasti čistých technologií a zároveň zajistit dostupné ceny energií z domácích zdrojů a předcházet dopadům klimatické změny může EU jen vyvážením dekarbonizace s konkurenceschopností a sociální soudržností,“ uvedla Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR. Nevládní organizace, dlouhodobě usilující o ochranu klimatu a životního prostředí, připravily k představené Dohodě o čistém průmyslu společné stanovisko, ve kterém vyjadřují své obavy i očekávání ohledně nového návrhu. Shodují se, že nejlepším způsobem, jak zachovat dlouhodobou prosperitu a zajistit energetickou bezpečnost Evropy, je vytvoření komplexní průmyslové strategie, která umožní přechod k udržitelnému hospodářskému modelu a zároveň sníží závislost na fosilních palivech. Navrhovaný rámec proto musí usilovat nejen o dekarbonizaci a podporu obnovitelných zdrojů, ale také reflektovat potřebu snížení energetické a materiálové náročnosti, přechod k oběhovému hospodářství a zajištění sociální soudržnosti. Zároveň je důležité přesměrovat finanční prostředky od fosilních dotací k investicím do čistých technologií a k cílenému zjednodušení regulačního rámce tak, aby odstranil zbytečné národní bariéry a poskytl podnikům potřebnou právní jistotu pro budoucí investice. „Vývoj ve světě ukazuje, že Evropa opravdu potřebuje změnit přístup a zbavit se závislosti na dovozu fosilních paliv a vytvořit nezávislou a bezpečnou energetickou základnu. K tomu je ovšem třeba prosperující průmysl. Bez oceli, betonu či strojíren větrné elektrárny nepostavíme. A zároveň bez větrných elektráren nebude dostatek cenově dostupné elektřiny pro průmysl. Energetická politika se však musí změnit i v sociální oblasti, aby například investice do zateplování domů pomáhaly všem skupinám obyvatel a zejména těm, jenž jsou ohroženi energetickou chudobou způsobenou vysokými cenami fosilních paliv a špatným stavem budov,“ pokračuje Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA: Dopad jednotlivých kroků představených v rámci Clean Industrial Dealu na Česko bude známý až po zveřejnění detailů připravovaných opatření a navazujících legislativních aktů, které přijdou v nejbližším období. Heda Čepelová, expertka na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku (CDE) dodala: „Pro Českou republiku je dekarbonizace ekonomiky zvlášť závažná výzva vzhledem k vysokému podílu tradičního výrobního průmyslu na zaměstnanosti i hospodářské produkci. Návrh Evropské komise pro nás otevírá důležitou debatu o tom, jak dekarbonizaci průmyslu v nejbližších letech financovat a jaké výsledky od ní očekávat. Česko by tuto změnu nemělo prováhat, ale naopak proaktivně udávat směr k udržitelné modernizaci ekonomiky. Oddalování potřebné změny ekonomického modelu by jen zvýšilo rizika nadměrných nákladů na kompenzace a neefektivních investic.“ reklama Greenpeace ČR, Hnutí DUHA a Centra pro dopravu a energetiku



