Greenpeace: Nominací Filipa Turka vznikající vláda naznačuje, že jí na ochraně přírody a životního prostředí nezáleží

26.11.2025 | Greenpeace |
Filip Turek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Marek Musil / Wikimedia Commons
Andrej Babiš dnes předal prezidentu Petru Pavlovi seznam nominantů na ministerská křesla. Nově má Ministerstvo životního prostředí připadnout Filipu Turkovi místo původně navrhovaného Petra Macinky. V žádném případě ale nejde o lepší řešení pro ochranu přírody ani lidí. Vznikající vláda tím vytváří dojem, že pouze přesouvá nepohodlného politika na post, který sama považuje za méně důležitý.
 
Greenpeace Česká republika dlouhodobě poukazuje na to, že Motoristé představují pro vedení tohoto resortu zásadní riziko: jejich program i zájmy jsou v přímém rozporu s ochranou přírody, klimatu a veřejného zdraví. Nominace jakéhokoli zástupce této strany ohrožuje schopnost ministerstva plnit své základní poslání.

„To, že se ministrem životního prostředí má stát zástupce Motoristů – ať už Petr Macinka nebo Filip Turek – znamená přímé ohrožení ochrany přírody v České republice. V tomto ohledu se nic nemění. Strana, která odmítá obnovitelné zdroje, chce rušit ekologické dotace a oslabovat pravidla chránící klima a krajinu, nemůže vést resort, jehož úkolem je hájit zdravé prostředí pro lidi a přírodu. Ministerstvo životního prostředí musí řídit někdo, kdo chápe jeho poslání a staví se za ochranu klimatu, vody, krajiny a zdraví lidí, ne někdo, kdo v ochraně životního prostředí vidí nepřítele. Pokud je nepřijatelné, aby byl Filip Turek ministrem zahraničí, nemůže stát ani v čele Ministerstva životního prostředí,“ říká vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican.

Kromě problematických postojů k vědeckým faktům mají Motoristé také vazby na uhelný byznys a sporné sponzory. Patří mezi ně například František Fabičovic, který usiluje o zrušení CHKO Soutok, jednoho z nejcennějších území české přírody, jež má Ministerstvo životního prostředí naopak chránit. Jde o závažný střet zájmů, vystupování Motoristů a jejich program totiž míří proti samotnému poslání resortu.

Nominace Filipa Turka na funkci ministra životního prostředí i přes to, že prezident označil jeho postoje za neslučitelné s výkonem funkce ministra, ukazuje, že Motoristé a část vznikající vlády považují resort za méně významný. Ministerstvo životního prostředí je ale klíčové pro budoucnost země. Tisíce lidí to jasně vyjádřily během demonstrací, podepsáním petice i posíláním dopisů prezidentovi. Příroda, životní prostředí a naše budoucnost nejsou na prodej a nejsou okrajovou záležitostí. Budoucí vláda podle toho musí jednat.

Greenpeace Česká republika proto vyzývá prezidenta Petra Pavla, aby Filipa Turka do čela Ministerstva životního prostředí nejmenoval a důsledně trval na svém stanovisku, že pro výkon jakékoli ministerské funkce není vhodný.

Greenpeace

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

ss

smějící se bestie

26.11.2025 18:39
Takže další vyznavači zeleného náboženství, nedají 100dní chránění !
Jan Šimůnek

26.11.2025 19:26
Jsem toho názoru, že záleží. Proto tam nechtějí lidi, co zničili lesy na Šumavě a vytvořili podmínky pro devastační požár v Českém Švýcarsku.
