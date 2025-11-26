Greenpeace: Nominací Filipa Turka vznikající vláda naznačuje, že jí na ochraně přírody a životního prostředí nezáleží
„To, že se ministrem životního prostředí má stát zástupce Motoristů – ať už Petr Macinka nebo Filip Turek – znamená přímé ohrožení ochrany přírody v České republice. V tomto ohledu se nic nemění. Strana, která odmítá obnovitelné zdroje, chce rušit ekologické dotace a oslabovat pravidla chránící klima a krajinu, nemůže vést resort, jehož úkolem je hájit zdravé prostředí pro lidi a přírodu. Ministerstvo životního prostředí musí řídit někdo, kdo chápe jeho poslání a staví se za ochranu klimatu, vody, krajiny a zdraví lidí, ne někdo, kdo v ochraně životního prostředí vidí nepřítele. Pokud je nepřijatelné, aby byl Filip Turek ministrem zahraničí, nemůže stát ani v čele Ministerstva životního prostředí,“ říká vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican.
Kromě problematických postojů k vědeckým faktům mají Motoristé také vazby na uhelný byznys a sporné sponzory. Patří mezi ně například František Fabičovic, který usiluje o zrušení CHKO Soutok, jednoho z nejcennějších území české přírody, jež má Ministerstvo životního prostředí naopak chránit. Jde o závažný střet zájmů, vystupování Motoristů a jejich program totiž míří proti samotnému poslání resortu.
Nominace Filipa Turka na funkci ministra životního prostředí i přes to, že prezident označil jeho postoje za neslučitelné s výkonem funkce ministra, ukazuje, že Motoristé a část vznikající vlády považují resort za méně významný. Ministerstvo životního prostředí je ale klíčové pro budoucnost země. Tisíce lidí to jasně vyjádřily během demonstrací, podepsáním petice i posíláním dopisů prezidentovi. Příroda, životní prostředí a naše budoucnost nejsou na prodej a nejsou okrajovou záležitostí. Budoucí vláda podle toho musí jednat.
Greenpeace Česká republika proto vyzývá prezidenta Petra Pavla, aby Filipa Turka do čela Ministerstva životního prostředí nejmenoval a důsledně trval na svém stanovisku, že pro výkon jakékoli ministerské funkce není vhodný.
