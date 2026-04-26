Hnutí DUHA: 40 let od Černobylu. Katastrofa, jejíž dopady na zdraví stále neumíme plně spočítat

26.4.2026 | Hnutí DUHA |
Diskuse: 3
Dekontaminace střechy a odstraňování zbytků grafitu z aktivní zóny v reálu.
Foto | Igor Kostin / www.chernobylgallery.com
V neděli 26. dubna uběhne 40 let od havárie jaderné elektrárny v Černobylu, která patří k nejvážnějším průmyslovým katastrofám v dosavadní historii. Exploze a požár reaktoru vedly k uvolnění vysokého množství radioaktivních látek, které vedle kontaminace okolí elektrárny zasáhly i řadu evropských zemí.
 
Pro srovnání: roztavení tří reaktorů při havárii elektrárny Fukušima Daiiči v roce 2011 má nepochybně vážné regionální dopady, ale únik radiace byl v případě Černobylu desetinásobně vyšší. V důsledku černobylské havárie byla kontaminována zhruba padesátkrát větší plocha než v okolí Fukušimy. Exploze, která utrhla víko černobylského reaktoru, zapříčinila volný únik radioaktivních látek do okolí. Ve Fukušimě série explozí zničila reaktorové haly, ale roztavené jaderné palivo bylo zachyceno betonovou bariérou ochranné obálky.

O zdravotních dopadech černobylské katastrofy existuje řada odborných studií s různými metodikami. Statisticky je doložený výrazný nárůst případů rakoviny štítné žlázy u lidí, kteří byli v době katastrofy dětmi, v nejvíce kontaminovaných oblastech Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Počet případů dosáhl 40 případů na milion dětí oproti hodnotám 0,3 až 0,5 na milion v době před katastrofou.

Vedle přímých zdravotních následků však Černobyl zůstává předmětem vědeckých debat i v otázce jejich přesného rozsahu. Různé instituce se liší v tom, jak interpretují dostupná data. Zatímco některé studie zdůrazňují především prokazatelné případy onkologických onemocnění, jiné upozorňují také na méně viditelné dopady, jako jsou dlouhodobé psychické následky, stres spojený s evakuací nebo sociální rozpad postižených komunit. I tyto „tiché“ důsledky významně přispěly k celkové zdravotní zátěži katastrofy, i když se obtížně kvantifikují.

Černobylská katastrofa nepochybně přispěla ke zvýšení důrazu na posuzování jaderné bezpečnosti a k posilování jaderných dozorů. Klíčovým předpokladem, který by měl být respektován i čtyřicet let po Černobylu, je nezávislost jaderných dozorů na politickém rozhodování. Ta je v současné době zpochybňována administrativou Donalda Trumpa ve Spojených státech, která si osobuje pravomoc kroky jaderného dozoru kontrolovat a ovlivňovat jeho rozhodování. Proti krokům Bílého domu se v otevřeném dopise ohradili tři bývalí předsedové jaderného dozoru.

Ani po čtyřech desetiletích neztrácí Černobyl svou sílu jako varování. Připomíná nejen rizika technologií, ale i to, jak zranitelný může být lidský život a jak důležitá je v krizích otevřená komunikace, důvěra a odpovědnost.

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, říká:

„Čtyřicet let je dlouhá doba, ale černobylské varování by nemělo vyblednout. Ze svědectví jednoho z operátorů černobylského reaktoru je známo, že ke katastrofě došlo ve chvíli, kdy si byli jisti, že mají situaci pod kontrolou. Jaderné bezpečnosti je nadále třeba věnovat maximální pozornost. Například o prodlužování životnosti jaderných elektráren musí v první řadě rozhodovat jaderný dozor a jeho experti a materiáloví inženýři. I kdyby jejich požadavky znamenaly vysoké náklady na výměnu součástí.“

Hnutí DUHA

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu.
RV

Richard Vacek

26.4.2026 08:21
Aby nakonec největší škody nenapáchal na zdraví stres z toho, jak byli lidi z různých stran strašeni radioaktivitou.
Dokonce to přehnané strašení vedlo k tomu, že se Evropa začala chovat nerozumně a poškodila si svou energetiku. Přišla o většinu kompetencí v jaderné energetice a dnes může jen smutně koukat, jak jinde sekají jaderné elektrárny jak Baťa cvičky.
ss

smějící se bestie

26.4.2026 08:38 Reaguje na Richard Vacek
Ano, stalo se v obydleném regionu Evropy,
ty jaderné pokusy/výbuchy na mnohých ostrovech v neobydlených oblastech Země, zřejmě byly v pořádku, že !
va

vaber

26.4.2026 10:38
Hnutí Duha už má oběti dávno spočítané, jsou to desítky milionů mrtvých z ozáření po celém světě a byla vyhubena veškerá místní fauna i flora. Dnes je tam vše mrtvé a naprostá poušť úplně bez života . Jak ta poušť je veliká, zase ví přesně jen Duha.
Jo a Fukušima nezamořila jen krajinu ,zamořila i obrovské množství vody co se spláchlo do oceánu.
