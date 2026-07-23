https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/hnuti-duha-ods-navrhuje-destabilizovat-narodni-parky
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hnutí DUHA: ODS navrhuje destabilizovat národní parky

23.7.2026 | Hnutí DUHA |
Podmáčená smrčina na Ptačím potoce. Zmlazující se smrky snáze přežívají na padlých kmenech.
Podmáčená smrčina na Ptačím potoce. Zmlazující se smrky snáze přežívají na padlých kmenech.
Foto | Pavla Čížková / Národní park Šumava
Jan Bureš a další poslanci ODS podali v poslanecké sněmovně návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou se znovu snaží otevřít pravidla fungování národních parků. Návrh by destabilizoval národní parky a při jeho projednávání hrozí, že budou předloženy další likvidační pozměňovací návrhy, jako tomu bylo při předchozích novelách tohoto zákona.
 
Cílem poslaneckého návrhu je umožnit nestandardní cestou změnit již schválené klíčové dokumenty národních parků, které určují zásady péče, vymezení klidových oblastí, cesty v klidových oblastech či zonaci. Většina národních parků přitom má tyto dokumenty nedávno schválené, obvykle se přistupuje k jejich aktualizaci po 10 až 15 letech. Jejich opětovné projednání by vedlo k destabilizaci národních parků.

Na schválenou zonaci, zásady péče a vymezení klidových území jsou již navázány další prováděcí dokumenty a smluvní vztahy, například:

      ● lesní hospodářské plány, podle kterých se hospodaří na území parku,
      ● smlouvy se subjekty, které provádějí management i hospodaří na území parku,
      ● výzkum území a jeho prvků vědeckými institucemi (správy parků nemají kapacitu na vědecký výzkum),
      ● monitoring území a jeho prvků (správy parků nemají kapacitu na veškerý monitoring, částečně jej zajišťují smluvní subjekty).

Případná předčasná změna navazujících dokumentů a smluv by znamenala zpochybnění právních jistot dodavatelských subjektů a vyhození nemalých finančních prostředků vynaložených na jejich pořízení. Jen za lesní hospodářské plány jsou to částky v řádu desítek milionů korun.

Dále hrozí, že se znovu na několik let otevřou dokumenty, které již v minulosti prošly složitými debatami mezi obcemi, národními parky, ekologickými NNO a dalšími zúčastněnými v regionech národních parků.

Diskuse a jednání o klíčových dokumentech národních parků trvaly v průměru 2 až 4 roky, někde i déle, a stály mnoho sil všech zúčastněných. Věnovali mu svůj čas pracovníci a pracovnice správ národních parků, obcí a ministerstva i místní lidé. Kdyby se celý proces opakoval, bylo by to na úkor jiné jejich práce a to v situaci, kdy ministerstvo správám národních parků škrtá peníze na personál a samo se potýká s nedostatkem kapacit. Kolik by opětovné projednání stálo není v důvodové zprávě vypočítáno.

Návrh je zásadním zásahem do činnosti rad všech národních parků a je velmi pravděpodobné, že se odborné rozhodování na místní úrovni stane rukojmím v politickém boji. Při rozhodování o zonaci, zásadách péče, klidových oblastech a vyhrazených cestách v klidových oblastech návrh fakticky rozděluje Rady národního parku na dva útvary či orgány: tedy obce a kraje a zadruhé ostatní členy. To je opuštění dosavadní koncepce Rad národních parků jako jednotného iniciativního a konzultačního orgánu. Jde proti smyslu Rady, proti potřebě a umění se dohodnout na lokální úrovni na klíčových dokumentech, podle kterých národní parky fungují. Ve výsledku tak členové Rady nebudou tlačeni k dohodě a hledání kompromisů, ale k vytváření politického tlaku směrem k Ministerstvu životního prostředí a politickým stranám.

Zpolitizování návrh ještě posiluje tím, že navíc zavádí možnost intervence vlády do rozhodování Ministerstva životního prostředí o rozporech nevyřešených v Radě parku.

Hnutí DUHA upozorňuje, že novela zákona o ochraně přírody a krajiny bude branou pro další destruktivní návrhy a ohrožení národních parků. Podle zkušeností z předchozích novel tohoto zákona je jasné, že pozměňovací návrhy, které poslanci a poslankyně uplatní v průběhu projednávání mohou být ještě nebezpečnější než právě předložený návrh poslanců ODS. V roce 2025 podal poslanec Jan Bureš a další poslanci ODS k novele zákona, kterým se měl vyhlásit nový Národní park Křivoklátsko, návrhy, které by zlikvidovaly ochranu všech našich národních parků a otevřely by cestu ke kácení cenných lesů a developerské výstavbě. Výzvu Divočina nabeton, která se proti tomu postavila, podepsalo více než 25 tisíc lidí. Otevřený dopis s varováním poslancům a poslankyním poslali i ředitelé všech národních parků a ve Výzvě za zachování ochrany naší přírody také více než 1200 vědců a odborných pracovníků. Obdobně tomu bylo i v roce 2017, kdy národní parky čelily likvidačnímu návrhu skupiny senátorů. Za národní parky se tehdy postavila veřejnost i odborníci. Tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec nakonec uspěl a poslanecká sněmovna schválila zpřesnění pravidel pro národní parky včetně postavení rad národních parků.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, říká: „Na první pohled nevinně vypadající návrh poslanců ODS na změnu zákona o ochraně přírody by ve skutečnosti mohl přinést destabilizaci fungování našich národních parků. A co hůř: je to ‚nosič‘ na který se později nabalí další likvidační návrhy poslanců, kteří pod různými záminkami budou usilovat o otevření národních parků zástavbě a prolomení ochrany divoké přírody pro těžbu dřeva.“

reklama
 
Hnutí DUHA

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist