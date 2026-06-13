Hnutí DUHA: Poslanecký návrh bourá ochranné štíty národních parků. Kolem našich přírodních klenotů hrozí nekontrolovaná výstavba
Poslanec Vojtěch Krňanský (Motoristé sobě) navrhuje tuto výjimku dále rozšířit. Kromě zastavitelného území v ochranném pásmu národních parků by se orgány ochrany přírody a krajiny dle jeho návrhu neměly vyjadřovat ani k území do 150 metrů od hranice zastavitelného území ochranného pásma národního parku. V ochranném pásmu národního parku by souhlas orgánu ochrany přírody byl vyžadován paradoxně jen k méně rušivým činnostem: k táboření mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody a mimo zastavitelná území obcí, intenzivnímu zemědělskému hospodaření, odstraňování odpadů, nebo pořádání hromadných sportovních, turistických a jiných veřejných akcí mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody a mimo zastavitelná území obcí.
Naopak návrh poslanců Veroniky Kovářové, Gabriely Svárovské, Martina Šmídy, Jany Patkové, Ireny Ferčíkové Konečné, Petra Hladíka, Bohuslava Niemiece, Jany Krutákové, Ivana Bartoše a Venduly Svobodové navrhuje zrušit novelizační body měnící § 37 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Navrhuje ponechat současné znění, kde se orgány ochrany přírody a krajiny vyjadřovaly i k záměrům v ochranných pásmech národních parků. To, že je nějaké území označeno jako zastavitelné, ještě automaticky neznamená, že tamní stavební a jiné činnosti nemohou ochranu národního parku ohrozit.
Poslanec Krňanský navrhuje z tohoto ochranného režimu zcela vyjmout nejen zastavitelná území v ochranném pásmu, ale navíc i pásmo dalších 150 metrů od jejich hranice. Jeho návrh postrádá logiku i jakékoliv věcné zdůvodnění. Ve svém souhrnu to znamená fatální zúžení zákonného standardu ochrany přírody v ochranných pásmech národních parků. Například ochranné pásmo NP Podyjí tvoří převážně zemědělská půda a lesy, kde se přísně reguluje stavební činnost a používání chemických postřiků, aby nedocházelo ke splachům škodlivin do hlubokého říčního údolí. V případě KRNAP pásmo slouží jako plynulý přechod mezi hospodářsky využívanou krajinou a přísně chráněným horským prostředím. Pokud by tedy pozměňovací návrh prošel, znamenalo by to výrazné vlivy i v místech, kde by přímo ovlivňovala a ohrožovala nejhodnotnější místa národních parků například aplikace chemických látek. Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, říká: „Tento návrh dokonale obnažuje filozofii celého nového stavebního zákona: bagr má prostě přednost před přírodou a dalšími veřejnými zájmy. Autoři novely otevřeně označují ochranu našich nejcennějších území za ‚zbytnou agendu‘. Vyjmout stavební parcely v ochranném pásmu národních parků z dohledu ochranářů je nebezpečný hazard, který tam uvolňuje ruce developerům. A přidaná stopadesátimetrová zóna? Proč? Má snad nějaký kamarád Motoristů pozemky v ochranném pásmu některého národního parku a chce tam začít na polích používat nekontrolovaně pesticidy?“
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