https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/iniciativa-nedej-se-nedame-verejnost-i-vedci-zadaji-navrat-environmentalni-publicistiky-do-ceske-televize
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Iniciativa Nedej se! nedáme: Veřejnost i vědci žádají návrat environmentální publicistiky do České televize

21.10.2025 | Iniciativa Nedej se! nedáme |
Diskuse: 1
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Foto | Joel Muniz / Unsplash
Iniciativa Nedej se! Nedáme adresovala vedení České televize otevřený dopis, v němž vyzývá k obnovení pořadu Nedej se! – jediné dlouhodobé publicistické platformy věnované ochraně přírody, krajině a občanské angažovanosti.
 
Pořad, který se na obrazovkách ČT objevuje již od roku 1992, je podle signatářů dopisu nenahraditelným prostorem pro odbornou i občanskou diskusi o stavech české přírody a životního prostředí. „Systematicky otevírá témata, která mají zásadní společenský význam, ale v běžných médiích často chybí – od ochrany přírody přes odpovědné hospodaření až po občanskou odvahu a spravedlnost,“ uvádí se v dopise.

Omezení pořadu i širší ústup publicistiky

V posledních letech byl rozsah pořadu výrazně omezen – zmizel dokumentární blok a Občanské noviny se vysílají pouze jednou za čtrnáct dní, často v repríze. Podle iniciativy tím Česká televize ztrácí důležitou část svého veřejnoprávního poslání: umožňovat informovanou a pluralitní debatu o stavu krajiny a životního prostředí.

Petiční výbor upozorňuje, že tento vývoj není ojedinělý. V uplynulém roce došlo k omezování výroby několika publicistických a investigativních pořadů, což vyvolalo opakované podněty i reakce Rady ČT. Kritici těchto kroků varují před rizikem oslabování nezávislé a pluralitní publicistiky ve veřejnoprávním médiu.

Podpora odborné i občanské veřejnosti

Na výzvu iniciativy reagovala široká veřejnost i odborná sféra. Petici za zachování pořadu Nedej se! podepsalo 4 354 občanů, připojilo se 52 neziskových organizací a spolků a otevřený dopis podpořilo 41 zástupců odborných a akademických pracovišť z celé České republiky.

„Nedej se! není pouze televizní formát, ale důležitý veřejný prostor pro sdílení vědeckých poznatků, příkladů dobré praxe a občanského zájmu o přírodu,“ shrnuje dopis zaslaný vedení ČT.

Výzva k dialogu a obnovení pořadu

Iniciativa proto žádá, aby Česká televize:

    ● zajistila obnovení pořadu Nedej se! v plnohodnotném rozsahu,

    ● nebo vytvořila stálý redakční prostor pro environmentální dokument a publicistiku, odpovídající významu tohoto tématu pro českou společnost.

Signatáři zároveň deklarují ochotu k dialogu o podobě environmentální publicistiky v novém programovém uspořádání televize. „Společným cílem nás všech je silná, otevřená a důvěryhodná veřejnoprávní televize,“ uzavírají autoři dopisu.

Pořad Nedej se! vysílá Česká televize od roku 1992. Dlouhodobě se věnuje ochraně přírody, krajiny a občanskému aktivismu, a býval považován za jeden z pilířů environmentální publicistiky ve veřejnoprávním prostoru. V posledních letech byl jeho rozsah i frekvence vysílání výrazně omezeny.

reklama
 
Iniciativa Nedej se! nedáme

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

21.10.2025 13:52
Nejsem vědec a ani veřejnost. Jsem zahrádkář, včelař, rybář, akvarista a terarista s mysliveckými zkouškami. Co vysílá ČT, nebo Čro mi je jedno, jelikož tyto média už roky nesleduji, a poplatky platím, protože musím.
Odpovědět

Nejčtenější články

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 56

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 22

Buřňák severní – v Česku nebyl zatím nikdy pozorován. Nyní ho našli na kolejích a bojuje v záchranné stanici o život

Diskuse: 17

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 48

Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace

Diskuse: 2

Vladimír Stupavský: Roste výroba i spotřeba dřevních paliv

Diskuse: 56

Nová metoda doktorandky z ČVUT prodlouží životnost baterií elektromobilů až o desetinu

Diskuse: 22
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist