Iniciativa Nedej se! nedáme: Veřejnost i vědci žádají návrat environmentální publicistiky do České televize
Omezení pořadu i širší ústup publicistikyV posledních letech byl rozsah pořadu výrazně omezen – zmizel dokumentární blok a Občanské noviny se vysílají pouze jednou za čtrnáct dní, často v repríze. Podle iniciativy tím Česká televize ztrácí důležitou část svého veřejnoprávního poslání: umožňovat informovanou a pluralitní debatu o stavu krajiny a životního prostředí.
Petiční výbor upozorňuje, že tento vývoj není ojedinělý. V uplynulém roce došlo k omezování výroby několika publicistických a investigativních pořadů, což vyvolalo opakované podněty i reakce Rady ČT. Kritici těchto kroků varují před rizikem oslabování nezávislé a pluralitní publicistiky ve veřejnoprávním médiu.
Podpora odborné i občanské veřejnostiNa výzvu iniciativy reagovala široká veřejnost i odborná sféra. Petici za zachování pořadu Nedej se! podepsalo 4 354 občanů, připojilo se 52 neziskových organizací a spolků a otevřený dopis podpořilo 41 zástupců odborných a akademických pracovišť z celé České republiky.
„Nedej se! není pouze televizní formát, ale důležitý veřejný prostor pro sdílení vědeckých poznatků, příkladů dobré praxe a občanského zájmu o přírodu,“ shrnuje dopis zaslaný vedení ČT.
Výzva k dialogu a obnovení pořaduIniciativa proto žádá, aby Česká televize:
-
● zajistila obnovení pořadu Nedej se! v plnohodnotném rozsahu,
● nebo vytvořila stálý redakční prostor pro environmentální dokument a publicistiku, odpovídající významu tohoto tématu pro českou společnost.
Pořad Nedej se! vysílá Česká televize od roku 1992. Dlouhodobě se věnuje ochraně přírody, krajiny a občanskému aktivismu, a býval považován za jeden z pilířů environmentální publicistiky ve veřejnoprávním prostoru. V posledních letech byl jeho rozsah i frekvence vysílání výrazně omezeny.
