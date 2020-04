Iva Nevečeřalová: Komunitou podporované zemědělství zažívá v době koronavirové boom

Jiří S 8.4.2020 10:28 Reaguje na Jiří Svoboda

Je dost možné, že tito drobní zemědělci jsou skleníkáři, tam by to teoreticky fungovalo.



Jinak s Vámi souhlasím, sezóna teoreticky u paprik a rajčat může být 3, 4 měsíc? U zelí by se to dalo natáhnout až na 6 měsíců typem ranných a pozdních odrůd. Teoreticky brambory, cibule, nějaké ovoce jako jablka by šly natáhnout na celý rok pomocí řízených skladů, ale to ti malí zemědělci tutově nedělají. A taková produkce do marketu určitě nikdy nepůjde, protože by to nebylo pro supermarket ,,dost hezké,, spotřebitel by to ani nekupoval.



Je potřeba podporovat tyto malé zemědělce a komunitní trhy, ale jak říkáte, zásobit tím můžou kolik 10 % ČR? Zbytek bude stejně vždy na větších zemědělcích.

