Jan Borovička: Jak se kůrovcová kalamita dotkne houbaření?

Foto | Jan Borovička Kuřátka načervenalá (Ramaria parabotrytis) se často vyskytují v cennějších kulturních smrčinách.

Foto | Jan Borovička Lošákovec načervenalý (Hydnellum ferrugineum) roste v jehličnatých lesích na živinami chudých půdách.

Kůrovcová kalamita spojená s masivním odumíráním smrku zasáhla řadu regionů České republiky a zanechala po sobě desetitisíce hektarů odumřelého lesa a holin. Lesy jsou životním prostředím řady druhů velkých hub a kalamita na ně bezesporu bude mít značný vliv. V zemi, kde je houbaření vášnivým koníčkem milionů lidí, je na místě situaci podrobněji rozebrat.Začněme z opačného konce – houby totiž ke kalamitě také přispěly. Smrky vyžadují k růstu a dobré kondici dostatek vláhy, takže se typicky vyskytují ve vyšších polohách. Výjimkou mohou být stanoviště se specifickým mikroklimatem, například soutěsky v NP Českosaské Švýcarsko, kde se smrk vyskytuje v nadmořské výšce jen 200 m a doprovázejí ho i některé houby charakteristické pro přirozené horské lesy, jako je ohňovec ohraničený – Phellinus nigrolimitatus

Opakované dlouhodobé sucho v posledních letech smrky na celém našem území systematicky oslabovalo a snižovalo jejich schopnost odolávat škůdcům. Mezi ty je třeba počítat i parazitické houby, které jsou rozšířené zejména v kulturních smrčinách. Nejvýznamnějšími jsou václavka smrková – Armillaria ostoyae, což je oblíbená jedlá houba, a chorošovitá houba kořenovník smrkový – Heterobasidion parviporum. Působení těchto a dalších parazitických hub jistě přispělo ke snížené schopnosti smrků odolat epidemii kůrovce.

Odumřelé smrky přinesly přinejmenším jedno mykologické překvapení, které zaznamenali i běžní houbaři. Na smrkových souších se začaly objevovat hlívy. Hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus je známý a komerčně pěstovaný druh, v přírodě se však vyskytuje v pozdním podzimu na listnáčích. V létě u nás na listnáčích roste podobná a stejně chutná hlíva plicní – Pleurotus pulmonarius, která se vyznačuje žloutnutím plodnic. A právě ta začala v letních měsících plodit i na kůrovcových souších, což je jev, jaký jsme doposud nepozorovali, přinejmenším v takové míře.

Foto | Jan Borovička Stanoviště lošákovce podivného (Hydnellum mirabile) na Vysočině (srpen 2021) s odumírajícími smrky (na zemi je patrné spadané zelené jehličí a kůra z vrcholků stromů).

Přestože smrk do nižších poloh spíše nepatří, neznamená to, že by s jeho výskytem i na vyloženě nevhodných stanovištích nemohly být spojeny vzácné druhy hub. Známý je např. fenomén karlštejnských smrčin. Ty byly hojně navštěvovány už v polovině 20. století mykologem Albertem Pilátem a dalšími. Pod smrky v údolích potoků na vápencovém podloží byly nalezeny některé druhy vzácných saprotrofních pečárek (žampionů), např. pečárka Deylova – Agaricus depauperatus, z mykorhizních hub byla u Karlštejna opakovaně nalezena i kriticky ohrožená čirůvka tygrovaná – Tricholoma pardinum.

Ale i „obyčejné“ kulturní smrčiny mohou být přírodovědecky cenné. Některé takové se vyskytují např. na Vysočině (Pelhřimovsko) nebo v jižních a západních Čechách (Táborsko, Českokrumlovsko, Tachovsko) a mnohé z nich jsou probíhající kůrovcovou kalamitou vážně ohroženy nebo již byly zničeny: z části či docela. Ohrožení spočívá nejen v samotném odumření stromů, se kterými žijí v symbióze vzácné mykorhizní druhy hub, ale i v přeměně těchto lokalit po kalamitě na porosty, které nemohou zajistit kontinuitu výskytu těchto hub (modříny, douglasky, listnáče). O necitlivě prováděné těžbě nemluvě.

Foto | Jan Borovička Bělozub nafialovělý (Bankera violascens) je vzácná lošákovitá houba rostoucí pod smrky, často v blízkosti jedlí.

Tyto mykologicky cenné jehličnaté lesy (smrčiny s příměsí borovice) rostou na živinami chudých (oligotrofních) půdách na kyselém podloží. Vyskytují se v nich vzácné mykorhizní houby jako jsou čirůvky – Tricholoma, kuřátka – Ramaria a kořenatky – Phaeocollybia, krásnoporka kozí noha – Scutiger pes-caprae a pak řada dalších, které jsou někdy označované jako „ježaté houby“, protože jejich výtrusorodou vrstvu netvoří rourky ani lupeny, ale ostny. Jsou to lošáky, tradičně řazené do rodů Hydnellum, Sarcodon, Phellodon a Bankera. Většina z nich není vhodná ke konzumaci, ale z tradičních jedlých (i když spíše vzácných) hub lze jako typické představitele z těchto stanovišť jmenovat hřib borový – Boletus pinophilus a křemenáč smrkový – Leccinum piceinum. Z běžných jedlých druhů je kromě hřibu smrkového – Boletus edulis velice hojná sluka svraskalá – Cortinarius caperatus a některé holubinky – Russula spp.

Foto | Jan Borovička Čirůvka tygrovaná (Tricholoma pardinum) roste velmi vzácně ve smrčinách na vápnitých půdách.

Mykologicky bohaté oligotrofní jehličnaté lesy na kyselém podloží u nás nejsou zvláště chráněny. Protože postupující eutrofizace (depozice dusíku) a extenzivní způsob holosečného hospodaření v lesích výše uvedeným vzácným houbám neprospívá, je kůrovcová kalamita a s ní mizející počet vhodných stanovišť vážným ohrožením pro řadu z nich.

Například lošákovec podivný – Hydnellum mirabile (kterého autor příspěvku v přírodě nikdy neviděl) u nás byl donedávna považovaný za vyhynulý. Asi před 14 lety byl nalezen na Pelhřimovsku, ale přinejmenším jedna ze tří mikrolokalit v oblasti už byla zničena při zásahu proti kůrovci a dalším hrozí bezprostřední nebezpečí zániku. Houba se tak může stát opět regionálně vyhynulou. Společně s tímto lošákovcem rostou i další vzácné druhy, a přestože proběhly určité snahy poskytnout lokalitě zákonný status ochrany, nevedly ke zdárnému konci. Vyhlášení chráněného území by však les proti kůrovci neimunizovalo.

Foto | Jan Borovička Čirůvka příbuzná (Tricholoma arvernense) je vzácným druhem živinami chudým jehličnatých lesů na kyselých půdách.

Nejen mykologové, i běžní houbaři pocítí nebo již pocítili následky kůrovcové kalamity. Řada míst, kam jsem od mládí chodíval na houby v milovaném Posázaví, jsou změněna k nepoznání. Místa, kde jsem houby potkával po léta jako staré známé, přestala existovat. Krajina mého dětství a mládí je pryč. Ponechané ostrůvkovité části lesních porostů mezi pasekami houbaře nepotěší, protože vystavení větru a slunci způsobí vysychání svrchní vrstvy půdy, což je pro růst hub negativní faktor. Tato situace je podobná nebo horší na celé řadě míst v Česku.

Větší zastoupení modřínu, vysazování douglasek, dubu červeného a dalších nepůvodních dřevin ovlivní druhové složení našich hub v letech do budoucna – a nikoliv pozitivním směrem. Přesto zbývá naděje, že alespoň některé lokality vzácných hub v kulturních jehličnatých lesích budou ušetřeny. Držme jim palce.

