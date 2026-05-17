Jan Cidlinský: Antibiotika, hormony i drogy mají zmizet z řek. Evropské čistírny čeká revoluce za miliardy
Čtvrtý stupeň čištění představuje největší změnu v oblasti čištění odpadních vod za posledních několik desetiletí. Látky jako antibiotika nebo hormony dnes z odpadní vody končí v řekách a nepřímo i v naší pitné vodě. Řešení ale máme k dispozici a je v dosahu – důležité je začít plánovat co nejdříve, aby transformace čistíren mohla proběhnout v potřebném rozsahu a čase.
Technologie, které umožní čtvrtý stupeň čištěníČtvrtý stupeň čištění stojí na technologiích, které dokážou zachytit i látky dosud prakticky neřešitelné – od zbytků léčiv přes hormonální sloučeniny až po mikroplasty. Mezi klíčové přístupy patří ozonizace, pokročilé oxidační procesy, membránové bioreaktory nebo filtrace přes aktivní uhlí. Inspirativním příkladem z nedalekého Švýcarska, kde se pokročilé čištění mikropolutantů využívá již několik let, je čistírna v Birmensdorfu, v níž byly nasazeny technologie společnosti Wilo pokrývající všechny fáze úpravy odpadních vod: od přítoku přes biologické čištění až po finální eliminaci mikropolutantů. Řešení zahrnuje i technologie společnosti Abionik, která je součástí skupiny Wilo a zaměřuje se na filtraci, separaci a pokročilé čištění vody.
Odstraňování mikropolutantů je technologicky i energeticky náročný proces. Pro čistírny proto navrhujeme komplexní řešení pokrývající celý průběh čištění – od přítoku až po odtok. Nezaměřujeme se pouze na jednotlivé komponenty, ale na jejich vzájemné vazby, což provozovatelům přináší větší spolehlivost i efektivitu celého systému. Naše technologie jsou přitom navrženy s důrazem na energetickou úspornost, aby čistírny dokázaly plnit rostoucí požadavky bez neúměrného zatížení provozních nákladů.
Mikropolutanty přitom nepředstavují jen technologickou výzvu – jsou jedním z největších současných rizik pro vodní ekosystémy i lidské zdraví. Antibiotika totiž přispívají k rozvoji antimikrobiální rezistence a hormonální látky narušují reprodukci vodních organismů. Nová evropská směrnice tím nastavuje jasný standard: pokročilé čištění přestává být výsadou průkopníků a stává se povinností. Na tento posun budou muset reagovat jak provozovatelé čistíren, tak dodavatelé vodohospodářských technologií – a právě inovace v oblasti čtvrtého stupně čištění budou v nadcházejících letech hrát klíčovou roli. Čistírny budou muset směřovat k energetické soběstačnosti
Součástí evropské legislativy je zároveň tlak na energetickou soběstačnost. Moderní ČOV budou muset postupně směřovat k energetické neutralitě a větší část své spotřeby pokrývat z obnovitelných zdrojů, například z bioplynu vznikajícího při zpracování kalů.
Právě spojení pokročilého čištění vody a energeticky úsporných technologií bude podle odborníků jedním z největších témat evropského vodohospodářství v následujících letech.
Evropa tím nastavuje úplně nový standard ochrany vody i veřejného zdraví. Pro města a provozovatele čistíren to bude velká technologická i investiční výzva, ale zároveň příležitost výrazně zvýšit kvalitu vody, která se vrací zpět do přírody a ovlivňuje život nás všech.
