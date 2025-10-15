Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok
15.10.2025 | Jan Grolich |
Soutok Moravy a Dyje, ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Miklín / AOPK ČR
obracím se na Vás jako hejtman Jihomoravského kraje ve věci, která má pro náš region mimořádný význam. Sleduji se znepokojením Vaše vyjádření, že byste jako kandidát na ministra životního prostředí chtěl zrušit proces vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok.
Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje vznik CHKO Soutok, protože v něm vidíme investici do budoucnosti jižní Moravy – do vody, krajiny i identity našeho kraje.
Rád bych Vás proto pozval na osobní setkání přímo na Soutoku, kde bychom mohli na místě projednat otázky a obavy, které kolem záměru vznikají. Jsem přesvědčen, že pohled z terénu a diskuse s místními lidmi i odborníky může být pro další rozhodování velmi přínosná.
S pozdravem
Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje.
RS
Robert Seifried15.10.2025 16:03
Hezké gesto. Ale lidi, jako Macinka, kteří nechápou, že přírodu je nutné chránit, žádná návštěva chráněného území nepřesvědčí. Proti nim je nutno se postavit, a silou dosáhnout toho, aby nemohli škodit. I kdyby cynik Macinka přijel, Vaše argumenty půjdou jedním uchem tam a druhým ven a v duchu se Vám bude smát. Je hezké věřit, že by taková návštěva a diskuze i přesto měly smysl, ale je to víra bláhová.Odpovědět