Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

15.10.2025 | Jan Grolich |
Diskuse: 1
Soutok Moravy a Dyje, ilustrační snímek.
Foto | Jan Miklín / AOPK ČR
Vážený pane poslanče,
obracím se na Vás jako hejtman Jihomoravského kraje ve věci, která má pro náš region mimořádný význam. Sleduji se znepokojením Vaše vyjádření, že byste jako kandidát na ministra životního prostředí chtěl zrušit proces vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok.
 
Dovolte mi upozornit, že CHKO Soutok není projektem namířeným proti lidem, ale naopak má sloužit jako nástroj, jak uchovat unikátní přírodní i kulturní hodnoty oblasti, která je právem nazývána „moravskou Amazonií“. Máme zde největší souvislý komplex lužních lesů v České republice, mimořádně cenné mokřady a bohatství druhů, které jinde mizí. Zároveň jde o krajinu, kde po staletí hospodaří lidé – myslivci, lesníci i zemědělci – a právě díky nim si oblast zachovala svou podobu. Vyhlášení CHKO má umožnit, aby tento vztah člověka a přírody mohl pokračovat udržitelným způsobem a přinesl regionu dlouhodobé benefity, včetně podpory turismu, rozvoje obcí a lepší koordinace hospodaření.

Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje vznik CHKO Soutok, protože v něm vidíme investici do budoucnosti jižní Moravy – do vody, krajiny i identity našeho kraje.

Rád bych Vás proto pozval na osobní setkání přímo na Soutoku, kde bychom mohli na místě projednat otázky a obavy, které kolem záměru vznikají. Jsem přesvědčen, že pohled z terénu a diskuse s místními lidmi i odborníky může být pro další rozhodování velmi přínosná.

S pozdravem

Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje.

foto - Grolich Jan
Jan Grolich
Autor je hejtmanem Jihomoravského kraje.

RS

Robert Seifried

15.10.2025 16:03
Hezké gesto. Ale lidi, jako Macinka, kteří nechápou, že přírodu je nutné chránit, žádná návštěva chráněného území nepřesvědčí. Proti nim je nutno se postavit, a silou dosáhnout toho, aby nemohli škodit. I kdyby cynik Macinka přijel, Vaše argumenty půjdou jedním uchem tam a druhým ven a v duchu se Vám bude smát. Je hezké věřit, že by taková návštěva a diskuze i přesto měly smysl, ale je to víra bláhová.
